《中資異動》中國金茂（００８１７）挫逾５％，報１﹒５９元

《經濟通通訊社１０日專訊》中國金茂（００８１７）跌５﹒３６％，報１﹒５９元，最低
價１﹒５９元，創５２周新低，最高價１﹒６８元；成交１１７０﹒５萬股，成交金額
１８９９﹒８８萬元；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出６４６﹒７５萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國投資信息，金額３９３﹒４７萬元，加權平均成交價１﹒６２元；現時最
大淨被動賣出券商為美銀，金額１５５﹒９９萬元，加權平均成交價１﹒６２３元。以現價計，
該股暫連跌３日，累計跌幅７﹒５６％。
現時，恒生指數報１９４９５，跌５０７點或２﹒５４％；恒生中國企業指數報６５９６，
跌１９８點或２﹒９２％；恒生科技指數報４１３６，跌１５８點或３﹒６９％；主板成交
６７１﹒６７億元。
上證綜合指數報３２２３，跌２３點或０﹒７４％，成交３５６７﹒２５億元人民幣。
深證成份指數報１２１８６，跌１４４點或１﹒１７％，成交２２４９﹒６９億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒５９０ 變動 －５﹒３６％
最高價 １﹒６８０ 最低價 １﹒５９０
成交股數 １１７０﹒５萬股 成交金額 １８９９﹒８８萬
１０天平均 １﹒７３１ 歷史波幅％ ３７﹒２０９
２０天平均 １﹒８０１ 加權平均價 １﹒６２３
５０天平均 １﹒９３９ ＲＳＩ１４ ２６﹒４６１
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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出６４６﹒７５萬元；暫連
跌３日，累計跌幅７﹒５６％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國金茂（００８１７） １﹒５９ －５﹒３６
中海外（００６８８） ２０﹒０５ －３﹒３７
旭輝控股集團（００８８４） １﹒９１ －５﹒９１
龍湖（００９６０） ２０﹒３０ －１８﹒８０
新城發展（０１０３０） ２﹒４８ －４﹒６２
潤地（０１１０９） ３０﹒５０ －２﹒２４
碧桂園（０２００７） ２﹒３１ －７﹒９７
萬科企業（０２２０２） １３﹒７６ －３﹒６４
綠城（０３９００） １４﹒３２ －２﹒９８
鼎豐集團控股（０６８７８） ２﹒００ －４﹒７６
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（ｅｄ）
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