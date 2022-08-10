《中資異動》中國金茂（００８１７）挫逾５％，報１﹒５９元

《經濟通通訊社１０日專訊》中國金茂（００８１７）跌５﹒３６％，報１﹒５９元，最低

價１﹒５９元，創５２周新低，最高價１﹒６８元；成交１１７０﹒５萬股，成交金額

１８９９﹒８８萬元；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出６４６﹒７５萬元。現時最大

淨被動買入券商為中國投資信息，金額３９３﹒４７萬元，加權平均成交價１﹒６２元；現時最

大淨被動賣出券商為美銀，金額１５５﹒９９萬元，加權平均成交價１﹒６２３元。以現價計，

該股暫連跌３日，累計跌幅７﹒５６％。

現時，恒生指數報１９４９５，跌５０７點或２﹒５４％；恒生中國企業指數報６５９６，

跌１９８點或２﹒９２％；恒生科技指數報４１３６，跌１５８點或３﹒６９％；主板成交

６７１﹒６７億元。

上證綜合指數報３２２３，跌２３點或０﹒７４％，成交３５６７﹒２５億元人民幣。

深證成份指數報１２１８６，跌１４４點或１﹒１７％，成交２２４９﹒６９億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 １﹒５９０ 變動 －５﹒３６％

最高價 １﹒６８０ 最低價 １﹒５９０

成交股數 １１７０﹒５萬股 成交金額 １８９９﹒８８萬

１０天平均 １﹒７３１ 歷史波幅％ ３７﹒２０９

２０天平均 １﹒８０１ 加權平均價 １﹒６２３

５０天平均 １﹒９３９ ＲＳＩ１４ ２６﹒４６１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出６４６﹒７５萬元；暫連

跌３日，累計跌幅７﹒５６％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國金茂（００８１７） １﹒５９ －５﹒３６

中海外（００６８８） ２０﹒０５ －３﹒３７

旭輝控股集團（００８８４） １﹒９１ －５﹒９１

龍湖（００９６０） ２０﹒３０ －１８﹒８０

新城發展（０１０３０） ２﹒４８ －４﹒６２

潤地（０１１０９） ３０﹒５０ －２﹒２４

碧桂園（０２００７） ２﹒３１ －７﹒９７

萬科企業（０２２０２） １３﹒７６ －３﹒６４

綠城（０３９００） １４﹒３２ －２﹒９８

鼎豐集團控股（０６８７８） ２﹒００ －４﹒７６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

