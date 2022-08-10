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00817 中國金茂
即時 按盤價 跌1.620 -0.060 (-3.571%)
大手異動

10/08/2022 14:40

《中資異動》中國金茂（００８１７）挫逾５％，報１﹒５９元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國金茂（００８１７）跌５﹒３６％，報１﹒５９元，最低
價１﹒５９元，創５２周新低，最高價１﹒６８元；成交１１７０﹒５萬股，成交金額
１８９９﹒８８萬元；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出６４６﹒７５萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國投資信息，金額３９３﹒４７萬元，加權平均成交價１﹒６２元；現時最
大淨被動賣出券商為美銀，金額１５５﹒９９萬元，加權平均成交價１﹒６２３元。以現價計，
該股暫連跌３日，累計跌幅７﹒５６％。
　　現時，恒生指數報１９４９５，跌５０７點或２﹒５４％；恒生中國企業指數報６５９６，
跌１９８點或２﹒９２％；恒生科技指數報４１３６，跌１５８點或３﹒６９％；主板成交
６７１﹒６７億元。
　　上證綜合指數報３２２３，跌２３點或０﹒７４％，成交３５６７﹒２５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１８６，跌１４４點或１﹒１７％，成交２２４９﹒６９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１﹒５９０　變動　　　　　　－５﹒３６％
　　最高價　　　　　　１﹒６８０　最低價　　　　　　１﹒５９０
　　成交股數　　１１７０﹒５萬股　成交金額　　１８９９﹒８８萬
　　１０天平均　　　　１﹒７３１　歷史波幅％　　　３７﹒２０９
　　２０天平均　　　　１﹒８０１　加權平均價　　　　１﹒６２３
　　５０天平均　　　　１﹒９３９　ＲＳＩ１４　　　２６﹒４６１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出６４６﹒７５萬元；暫連
跌３日，累計跌幅７﹒５６％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國金茂（００８１７）　　　　１﹒５９　　－５﹒３６
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒０５　　－３﹒３７
　　旭輝控股集團（００８８４）　　１﹒９１　　－５﹒９１
　　龍湖（００９６０）　　　　　２０﹒３０　－１８﹒８０
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒４８　　－４﹒６２
　　潤地（０１１０９）　　　　　３０﹒５０　　－２﹒２４
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒３１　　－７﹒９７
　　萬科企業（０２２０２）　　　１３﹒７６　　－３﹒６４
　　綠城（０３９００）　　　　　１４﹒３２　　－２﹒９８
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　２﹒００　　－４﹒７６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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