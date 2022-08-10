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01708 三寶科技
即時 按盤價 不變4.500 0.000 (0.000%)
大手異動

10/08/2022 14:54

《大手成交》三寶科技一手４４８萬股非自動對盤，涉２０１６萬元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》三寶科技（０１７０８）於２：５３ｐｍ錄得１手４４８萬股
非自動對盤，每股造４﹒５元，與上日收市價相同，涉資２０１６萬元。
　　三寶科技現價無升跌，報４﹒５元；成交２１５２萬股，成交金額９６８７﹒９９萬元，主
動買沽比率９８：２，資金淨主動買入６３１﹒８萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 17:59
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