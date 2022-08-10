《經濟通通訊社１０日專訊》三寶科技（０１７０８）於２：５３ｐｍ錄得１手４４８萬股
非自動對盤，每股造４﹒５元，與上日收市價相同，涉資２０１６萬元。
三寶科技現價無升跌，報４﹒５元；成交２１５２萬股，成交金額９６８７﹒９９萬元，主
動買沽比率９８：２，資金淨主動買入６３１﹒８萬元。（ｒｗ）
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10/08/2022 14:54
《大手成交》三寶科技一手４４８萬股非自動對盤，涉２０１６萬元
《經濟通通訊社１０日專訊》三寶科技（０１７０８）於２：５３ｐｍ錄得１手４４８萬股
非自動對盤，每股造４﹒５元，與上日收市價相同，涉資２０１６萬元。
三寶科技現價無升跌，報４﹒５元；成交２１５２萬股，成交金額９６８７﹒９９萬元，主
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|備註：
|即時報價更新時間為 10/08/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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