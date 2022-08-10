《異動股》招行（０３９６８）跌逾３％，報３９﹒３５元

《經濟通通訊社１０日專訊》招行（０３９６８）跌３﹒０８％，報３９﹒３５元，最低價

３９﹒３５元，創１個月新低，最高價４０﹒８元；成交１１７７﹒８６萬股，成交金額４﹒７

億元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出５０９５﹒０２萬元。現時最大淨被動買入券

商為瑞銀，金額１９２３﹒４６萬元，加權平均成交價３９﹒８８８元；現時最大淨被動賣出券

商為摩根士丹利，金額２０７２﹒８萬元，加權平均成交價３９﹒８３９元。以現價計，該股暫

連跌３日，累計跌幅４﹒１４％。

現時，恒生指數報１９５２７，跌４７６點或２﹒３８％；恒生中國企業指數報６６０６，

跌１８８點或２﹒７７％；恒生科技指數報４１４３，跌１５１點或３﹒５４％；主板成交

７０６﹒１億元。

上證綜合指數報３２３０，跌１７點或０﹒５４％，成交３９００﹒６６億元人民幣。

深證成份指數報１２２２３，跌１０７點或０﹒８７％，成交２４５３﹒８２億元人民幣。



基本資料

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現價 ３９﹒３５０ 變動 －３﹒０８％

最高價 ４０﹒８００ 最低價 ３９﹒３５０

成交股數 １１７７﹒８６萬股 成交金額 ４﹒７億

１０天平均 ４１﹒０７０ 歷史波幅％ ３８﹒３２７

２０天平均 ４１﹒９５７ 加權平均價 ３９﹒８７７

５０天平均 ４５﹒３８９ ＲＳＩ１４ ３１﹒１７２

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出５０９５﹒０２萬元；暫

連跌３日，累計跌幅４﹒１４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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招行（０３９６８） ３９﹒３５ －３﹒０８

建行（００９３９） ４﹒８５ －１﹒８２

中信銀行（００９９８） ３﹒２８ －０﹒３０

中原銀行（０１２１６） ０﹒７２ ＋１﹒４１

農行（０１２８８） ２﹒５８ －０﹒３９

工行（０１３９８） ４﹒０７ －０﹒９７

郵儲行（０１６５８） ４﹒８７ －０﹒６１

中金（０３９０８） １３﹒６８ －３﹒１２

中行（０３９８８） ２﹒７５ －０﹒７２

中信証券（０６０３０） １５﹒９０ －１﹒２４

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（ｅｄ）

