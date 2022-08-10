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03968 招商銀行
即時 按盤價 跌39.800 -0.800 (-1.970%)
大手異動

10/08/2022 15:02

《異動股》招行（０３９６８）跌逾３％，報３９﹒３５元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》招行（０３９６８）跌３﹒０８％，報３９﹒３５元，最低價
３９﹒３５元，創１個月新低，最高價４０﹒８元；成交１１７７﹒８６萬股，成交金額４﹒７
億元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出５０９５﹒０２萬元。現時最大淨被動買入券
商為瑞銀，金額１９２３﹒４６萬元，加權平均成交價３９﹒８８８元；現時最大淨被動賣出券
商為摩根士丹利，金額２０７２﹒８萬元，加權平均成交價３９﹒８３９元。以現價計，該股暫
連跌３日，累計跌幅４﹒１４％。
　　現時，恒生指數報１９５２７，跌４７６點或２﹒３８％；恒生中國企業指數報６６０６，
跌１８８點或２﹒７７％；恒生科技指數報４１４３，跌１５１點或３﹒５４％；主板成交
７０６﹒１億元。
　　上證綜合指數報３２３０，跌１７點或０﹒５４％，成交３９００﹒６６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２２３，跌１０７點或０﹒８７％，成交２４５３﹒８２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　３９﹒３５０　變動　　　　－３﹒０８％
　　最高價　　　　　　４０﹒８００　最低價　　　３９﹒３５０
　　成交股數　　１１７７﹒８６萬股　成交金額　　　　４﹒７億
　　１０天平均　　　　４１﹒０７０　歷史波幅％　３８﹒３２７
　　２０天平均　　　　４１﹒９５７　加權平均價　３９﹒８７７
　　５０天平均　　　　４５﹒３８９　ＲＳＩ１４　３１﹒１７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出５０９５﹒０２萬元；暫
連跌３日，累計跌幅４﹒１４％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　招行（０３９６８）　　　３９﹒３５　－３﹒０８
　　建行（００９３９）　　　　４﹒８５　－１﹒８２
　　中信銀行（００９９８）　　３﹒２８　－０﹒３０
　　中原銀行（０１２１６）　　０﹒７２　＋１﹒４１
　　農行（０１２８８）　　　　２﹒５８　－０﹒３９
　　工行（０１３９８）　　　　４﹒０７　－０﹒９７
　　郵儲行（０１６５８）　　　４﹒８７　－０﹒６１
　　中金（０３９０８）　　　１３﹒６８　－３﹒１２
　　中行（０３９８８）　　　　２﹒７５　－０﹒７２
　　中信証券（０６０３０）　１５﹒９０　－１﹒２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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