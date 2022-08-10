《異動股》招行（０３９６８）跌逾３％，報３９﹒３５元

《經濟通通訊社１０日專訊》招行（０３９６８）跌３﹒０８％，報３９﹒３５元，最低價
３９﹒３５元，創１個月新低，最高價４０﹒８元；成交１１７７﹒８６萬股，成交金額４﹒７
億元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出５０９５﹒０２萬元。現時最大淨被動買入券
商為瑞銀，金額１９２３﹒４６萬元，加權平均成交價３９﹒８８８元；現時最大淨被動賣出券
商為摩根士丹利，金額２０７２﹒８萬元，加權平均成交價３９﹒８３９元。以現價計，該股暫
連跌３日，累計跌幅４﹒１４％。
現時，恒生指數報１９５２７，跌４７６點或２﹒３８％；恒生中國企業指數報６６０６，
跌１８８點或２﹒７７％；恒生科技指數報４１４３，跌１５１點或３﹒５４％；主板成交
７０６﹒１億元。
上證綜合指數報３２３０，跌１７點或０﹒５４％，成交３９００﹒６６億元人民幣。
深證成份指數報１２２２３，跌１０７點或０﹒８７％，成交２４５３﹒８２億元人民幣。
基本資料
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現價 ３９﹒３５０ 變動 －３﹒０８％
最高價 ４０﹒８００ 最低價 ３９﹒３５０
成交股數 １１７７﹒８６萬股 成交金額 ４﹒７億
１０天平均 ４１﹒０７０ 歷史波幅％ ３８﹒３２７
２０天平均 ４１﹒９５７ 加權平均價 ３９﹒８７７
５０天平均 ４５﹒３８９ ＲＳＩ１４ ３１﹒１７２
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出５０９５﹒０２萬元；暫
連跌３日，累計跌幅４﹒１４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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招行（０３９６８） ３９﹒３５ －３﹒０８
建行（００９３９） ４﹒８５ －１﹒８２
中信銀行（００９９８） ３﹒２８ －０﹒３０
中原銀行（０１２１６） ０﹒７２ ＋１﹒４１
農行（０１２８８） ２﹒５８ －０﹒３９
工行（０１３９８） ４﹒０７ －０﹒９７
郵儲行（０１６５８） ４﹒８７ －０﹒６１
中金（０３９０８） １３﹒６８ －３﹒１２
中行（０３９８８） ２﹒７５ －０﹒７２
中信証券（０６０３０） １５﹒９０ －１﹒２４
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（ｅｄ）
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