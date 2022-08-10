《異動股》銀濤控股（０１９４３）升逾１８％破頂，報１﹒０３元

《經濟通通訊社１０日專訊》銀濤控股（０１９４３）升１８﹒３９％，報１﹒０３元，最
高價１﹒０３元，創上市新高，最低價０﹒８８元；成交２３５萬股，成交金額２２２﹒６１萬
元；主動買沽比率８３：１７，資金淨主動買入１４９﹒１萬元。現時最大淨被動買入券商為美
銀，金額４﹒９萬元，加權平均成交價０﹒９８元；現時最大淨被動賣出券商為寶生證券，金額
３３﹒２２萬元，加權平均成交價０﹒９４７元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
１９﹒７７％。
現時，恒生指數報１９５７５，跌４２８點或２﹒１４％；恒生中國企業指數報６６２７，
跌１６７點或２﹒４７％；恒生科技指數報４１５８，跌１３６點或３﹒１８％；主板成交
７４１﹒９６億元。
上證綜合指數報３２３０，跌１７點或０﹒５４％，成交３９００﹒６６億元人民幣。
深證成份指數報１２２２３，跌１０７點或０﹒８７％，成交２４５３﹒８２億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒０３０ 變動 ＋１８﹒３９％
最高價 １﹒０３０ 最低價 ０﹒８８０
成交股數 ２３５萬股 成交金額 ２２２﹒６１萬
１０天平均 ０﹒８８５ 歷史波幅％ ３２﹒７３３
２０天平均 ０﹒８４５ 加權平均價 ０﹒９４７
５０天平均 ０﹒８３８ ＲＳＩ１４ ７９﹒４９６
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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率８３：１７，資金淨主動買入１４９﹒１萬元；暫連升２
日，累計升幅１９﹒７７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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銀濤控股（０１９４３） １﹒０３ ＋１８﹒３９
水發興業能源（００７５０） １﹒０４ －５﹒４５
中國建築興業（００８３０） ２﹒０２ －１﹒４６
澳能建設（０１１８３） ２﹒２２ －１﹒３３
集一控股（０１４９５） ０﹒５２ ＋４﹒００
曠逸國際（０１６８３） ０﹒１２ ＋６﹒１９
益美國際控股（０１８７０） １﹒１５ ＋９﹒５２
盈滙企業控股（０２１９５） １﹒０４ －０﹒９５
恆宇集團（０２４４８） ３﹒５８ －１﹒３８
綠城管理（０９９７９） ５﹒９９ －２﹒９２
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（ｅｄ）
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