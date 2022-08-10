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01943 銀濤控股
即時 按盤價 升1.060 +0.190 (+21.839%)
大手異動

10/08/2022 15:19

《異動股》銀濤控股（０１９４３）升逾１８％破頂，報１﹒０３元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》銀濤控股（０１９４３）升１８﹒３９％，報１﹒０３元，最
高價１﹒０３元，創上市新高，最低價０﹒８８元；成交２３５萬股，成交金額２２２﹒６１萬
元；主動買沽比率８３：１７，資金淨主動買入１４９﹒１萬元。現時最大淨被動買入券商為美
銀，金額４﹒９萬元，加權平均成交價０﹒９８元；現時最大淨被動賣出券商為寶生證券，金額
３３﹒２２萬元，加權平均成交價０﹒９４７元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
１９﹒７７％。
　　現時，恒生指數報１９５７５，跌４２８點或２﹒１４％；恒生中國企業指數報６６２７，
跌１６７點或２﹒４７％；恒生科技指數報４１５８，跌１３６點或３﹒１８％；主板成交
７４１﹒９６億元。
　　上證綜合指數報３２３０，跌１７點或０﹒５４％，成交３９００﹒６６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２２３，跌１０７點或０﹒８７％，成交２４５３﹒８２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１﹒０３０　變動　　　　＋１８﹒３９％
　　最高價　　　１﹒０３０　最低價　　　　　０﹒８８０
　　成交股數　　２３５萬股　成交金額　　２２２﹒６１萬
　　１０天平均　０﹒８８５　歷史波幅％　　３２﹒７３３
　　２０天平均　０﹒８４５　加權平均價　　　０﹒９４７
　　５０天平均　０﹒８３８　ＲＳＩ１４　　７９﹒４９６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新高；主動買沽比率８３：１７，資金淨主動買入１４９﹒１萬元；暫連升２
日，累計升幅１９﹒７７％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀濤控股（０１９４３）　　　　１﹒０３　＋１８﹒３９
　　水發興業能源（００７５０）　　１﹒０４　　－５﹒４５
　　中國建築興業（００８３０）　　２﹒０２　　－１﹒４６
　　澳能建設（０１１８３）　　　　２﹒２２　　－１﹒３３
　　集一控股（０１４９５）　　　　０﹒５２　　＋４﹒００
　　曠逸國際（０１６８３）　　　　０﹒１２　　＋６﹒１９
　　益美國際控股（０１８７０）　　１﹒１５　　＋９﹒５２
　　盈滙企業控股（０２１９５）　　１﹒０４　　－０﹒９５
　　恆宇集團（０２４４８）　　　　３﹒５８　　－１﹒３８
　　綠城管理（０９９７９）　　　　５﹒９９　　－２﹒９２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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