《異動股》銀濤控股（０１９４３）升逾１８％破頂，報１﹒０３元

《經濟通通訊社１０日專訊》銀濤控股（０１９４３）升１８﹒３９％，報１﹒０３元，最

高價１﹒０３元，創上市新高，最低價０﹒８８元；成交２３５萬股，成交金額２２２﹒６１萬

元；主動買沽比率８３：１７，資金淨主動買入１４９﹒１萬元。現時最大淨被動買入券商為美

銀，金額４﹒９萬元，加權平均成交價０﹒９８元；現時最大淨被動賣出券商為寶生證券，金額

３３﹒２２萬元，加權平均成交價０﹒９４７元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

１９﹒７７％。

現時，恒生指數報１９５７５，跌４２８點或２﹒１４％；恒生中國企業指數報６６２７，

跌１６７點或２﹒４７％；恒生科技指數報４１５８，跌１３６點或３﹒１８％；主板成交

７４１﹒９６億元。

上證綜合指數報３２３０，跌１７點或０﹒５４％，成交３９００﹒６６億元人民幣。

深證成份指數報１２２２３，跌１０７點或０﹒８７％，成交２４５３﹒８２億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒０３０ 變動 ＋１８﹒３９％

最高價 １﹒０３０ 最低價 ０﹒８８０

成交股數 ２３５萬股 成交金額 ２２２﹒６１萬

１０天平均 ０﹒８８５ 歷史波幅％ ３２﹒７３３

２０天平均 ０﹒８４５ 加權平均價 ０﹒９４７

５０天平均 ０﹒８３８ ＲＳＩ１４ ７９﹒４９６

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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率８３：１７，資金淨主動買入１４９﹒１萬元；暫連升２

日，累計升幅１９﹒７７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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銀濤控股（０１９４３） １﹒０３ ＋１８﹒３９

水發興業能源（００７５０） １﹒０４ －５﹒４５

中國建築興業（００８３０） ２﹒０２ －１﹒４６

澳能建設（０１１８３） ２﹒２２ －１﹒３３

集一控股（０１４９５） ０﹒５２ ＋４﹒００

曠逸國際（０１６８３） ０﹒１２ ＋６﹒１９

益美國際控股（０１８７０） １﹒１５ ＋９﹒５２

盈滙企業控股（０２１９５） １﹒０４ －０﹒９５

恆宇集團（０２４４８） ３﹒５８ －１﹒３８

綠城管理（０９９７９） ５﹒９９ －２﹒９２

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（ｅｄ）

