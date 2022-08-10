《異動股》安德利果汁漲近１６％突破５０天線，報７﹒７元

《經濟通通訊社１０日專訊》安德利果汁（０２２１８）升１５﹒９６％，報７﹒７元，升
穿５０天線（６﹒６６７元），最高價７﹒７元，創５２周新高，最低價６﹒６４元；成交
１０﹒７５萬股，成交金額７３﹒９１萬元；主動買沽比率８３：１７，資金淨主動買入
４９﹒４７萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額３８０５元，加權平均成交價
７﹒０６３元；現時最大淨被動賣出券商為申萬宏源證券，金額１０﹒３５萬元，加權平均成交
價６﹒６９８元。
現時，恒生指數報１９５６１，跌４４１點或２﹒２１％；恒生中國企業指數報６６２１，
跌１７３點或２﹒５６％；恒生科技指數報４１５１，跌１４３點或３﹒３４％；主板成交
７８５﹒８８億元。
上證綜合指數報３２３０，跌１７點或０﹒５４％，成交３９００﹒６６億元人民幣。
深證成份指數報１２２２３，跌１０７點或０﹒８７％，成交２４５３﹒８２億元人民幣。
基本資料
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現價 ７﹒７００ 變動 ＋１５﹒９６％
最高價 ７﹒７００ 最低價 ６﹒６４０
成交股數 １０﹒７５萬股 成交金額 ７３﹒９１萬
１０天平均 ６﹒８１５ 歷史波幅％ ３６﹒５２３
２０天平均 ６﹒７９６ 加權平均價 ６﹒８７６
５０天平均 ６﹒６６７ ＲＳＩ１４ ７２﹒３３４
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股份狀態：升穿５０天線，創５２周新高；主動買沽比率８３：１７，資金淨主動買入
４９﹒４７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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安德利果汁（０２２１８） ７﹒７００ ＋１５﹒９６
統一企業（００２２０） ６﹒５７０ －１０﹒９８
維他奶（００３４５） １０﹒７６０ －０﹒５５
中國食品（００５０６） ２﹒４８０ －２﹒３６
西藏水資源（０１１１５） ０﹒５３０ ＋１﹒９２
鴻福堂（０１４４６） ０﹒３２５ －１﹒５２
捷榮國際控股（０２１１９） ０﹒８２０ －１﹒２０
天福（０６８６８） ５﹒０００ 無升跌
英記茶莊集團（０８２４１） ０﹒１７９ －９﹒１４
農夫山泉（０９６３３） ４４﹒７００ －４﹒５９
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（ｅｄ）
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