《異動股》安德利果汁漲近１６％突破５０天線，報７﹒７元

《經濟通通訊社１０日專訊》安德利果汁（０２２１８）升１５﹒９６％，報７﹒７元，升

穿５０天線（６﹒６６７元），最高價７﹒７元，創５２周新高，最低價６﹒６４元；成交

１０﹒７５萬股，成交金額７３﹒９１萬元；主動買沽比率８３：１７，資金淨主動買入

４９﹒４７萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額３８０５元，加權平均成交價

７﹒０６３元；現時最大淨被動賣出券商為申萬宏源證券，金額１０﹒３５萬元，加權平均成交

價６﹒６９８元。

現時，恒生指數報１９５６１，跌４４１點或２﹒２１％；恒生中國企業指數報６６２１，

跌１７３點或２﹒５６％；恒生科技指數報４１５１，跌１４３點或３﹒３４％；主板成交

７８５﹒８８億元。

上證綜合指數報３２３０，跌１７點或０﹒５４％，成交３９００﹒６６億元人民幣。

深證成份指數報１２２２３，跌１０７點或０﹒８７％，成交２４５３﹒８２億元人民幣。



基本資料

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現價 ７﹒７００ 變動 ＋１５﹒９６％

最高價 ７﹒７００ 最低價 ６﹒６４０

成交股數 １０﹒７５萬股 成交金額 ７３﹒９１萬

１０天平均 ６﹒８１５ 歷史波幅％ ３６﹒５２３

２０天平均 ６﹒７９６ 加權平均價 ６﹒８７６

５０天平均 ６﹒６６７ ＲＳＩ１４ ７２﹒３３４

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股份狀態：升穿５０天線，創５２周新高；主動買沽比率８３：１７，資金淨主動買入

４９﹒４７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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安德利果汁（０２２１８） ７﹒７００ ＋１５﹒９６

統一企業（００２２０） ６﹒５７０ －１０﹒９８

維他奶（００３４５） １０﹒７６０ －０﹒５５

中國食品（００５０６） ２﹒４８０ －２﹒３６

西藏水資源（０１１１５） ０﹒５３０ ＋１﹒９２

鴻福堂（０１４４６） ０﹒３２５ －１﹒５２

捷榮國際控股（０２１１９） ０﹒８２０ －１﹒２０

天福（０６８６８） ５﹒０００ 無升跌

英記茶莊集團（０８２４１） ０﹒１７９ －９﹒１４

農夫山泉（０９６３３） ４４﹒７００ －４﹒５９

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（ｅｄ）

