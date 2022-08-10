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02218 安德利果汁
即時 按盤價 升7.850 +1.210 (+18.223%)
大手異動

10/08/2022 15:42

《異動股》安德利果汁漲近１６％突破５０天線，報７﹒７元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》安德利果汁（０２２１８）升１５﹒９６％，報７﹒７元，升
穿５０天線（６﹒６６７元），最高價７﹒７元，創５２周新高，最低價６﹒６４元；成交
１０﹒７５萬股，成交金額７３﹒９１萬元；主動買沽比率８３：１７，資金淨主動買入
４９﹒４７萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額３８０５元，加權平均成交價
７﹒０６３元；現時最大淨被動賣出券商為申萬宏源證券，金額１０﹒３５萬元，加權平均成交
價６﹒６９８元。
　　現時，恒生指數報１９５６１，跌４４１點或２﹒２１％；恒生中國企業指數報６６２１，
跌１７３點或２﹒５６％；恒生科技指數報４１５１，跌１４３點或３﹒３４％；主板成交
７８５﹒８８億元。
　　上證綜合指數報３２３０，跌１７點或０﹒５４％，成交３９００﹒６６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２２３，跌１０７點或０﹒８７％，成交２４５３﹒８２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　７﹒７００　變動　　　　＋１５﹒９６％
　　最高價　　　　　７﹒７００　最低價　　　　　６﹒６４０
　　成交股數　　１０﹒７５萬股　成交金額　　　７３﹒９１萬
　　１０天平均　　　６﹒８１５　歷史波幅％　　３６﹒５２３
　　２０天平均　　　６﹒７９６　加權平均價　　　６﹒８７６
　　５０天平均　　　６﹒６６７　ＲＳＩ１４　　７２﹒３３４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線，創５２周新高；主動買沽比率８３：１７，資金淨主動買入
４９﹒４７萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　安德利果汁（０２２１８）　　　７﹒７００　＋１５﹒９６
　　統一企業（００２２０）　　　　６﹒５７０　－１０﹒９８
　　維他奶（００３４５）　　　　１０﹒７６０　　－０﹒５５
　　中國食品（００５０６）　　　　２﹒４８０　　－２﹒３６
　　西藏水資源（０１１１５）　　　０﹒５３０　　＋１﹒９２
　　鴻福堂（０１４４６）　　　　　０﹒３２５　　－１﹒５２
　　捷榮國際控股（０２１１９）　　０﹒８２０　　－１﹒２０
　　天福（０６８６８）　　　　　　５﹒０００　　　　無升跌
　　英記茶莊集團（０８２４１）　　０﹒１７９　　－９﹒１４
　　農夫山泉（０９６３３）　　　４４﹒７００　　－４﹒５９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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