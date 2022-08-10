《異動股》興利（香港）控股升近３９％破５０天線報０﹒１５元

《經濟通通訊社１０日專訊》興利（香港）控股（００３９６）升３８﹒８９％，報
０﹒１５元，升穿５０天線（０﹒１３元），最高價０﹒１６元，創１個月新高，最低價
０﹒０９４元，創５２周新低；成交２０９﹒８萬股，成交金額２７﹒８５萬元；主動買沽比率
７５：２５，資金淨主動買入１４﹒１６萬元。現時最大淨被動買入券商為輝立證券香港，金額
６７８４﹒６７元，加權平均成交價０﹒１３４元；現時最大淨被動賣出券商為盈立證券，金額
４﹒６４萬元，加權平均成交價０﹒１３１元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
４１﹒５１％。
現時，恒生指數報１９５８９，跌４１３點或２﹒０７％；恒生中國企業指數報６６３８，
跌１５６點或２﹒３％；恒生科技指數報４１７０，跌１２４點或２﹒９％；主板成交
８４２﹒５億元。
上證綜合指數報３２３０，跌１７點或０﹒５４％，成交３９００﹒６６億元人民幣。
深證成份指數報１２２２３，跌１０７點或０﹒８７％，成交２４５３﹒８２億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１５０ 變動 ＋３８﹒８９％
最高價 ０﹒１６０ 最低價 ０﹒０９４
成交股數 ２０９﹒８萬股 成交金額 ２７﹒８５萬
１０天平均 ０﹒１２３ 歷史波幅％ １２２﹒０７２
２０天平均 ０﹒１１６ 加權平均價 ０﹒１３３
５０天平均 ０﹒１３０ ＲＳＩ１４ ７０﹒３１４
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股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高，創５２周新低；主動買沽比率７５：２５，資金淨主
動買入１４﹒１６萬元；暫連升２日，累計升幅４１﹒５１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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興利（香港）控股（００３９６） ０﹒１５０ ＋３８﹒８９
世界（集團）（００７１３） ０﹒６００ 無升跌
帝國科技集團（００７７６） １４﹒４００ －１﹒１０
好孩子國際（０１０８６） ０﹒７８０ ＋２﹒６３
國際家居零售（０１３７３） ３﹒０００ ＋０﹒６７
慕容家居（０１５７５） ０﹒１７２ －３﹒３７
敏華控股（０１９９９） ５﹒８８０ －２﹒４９
匯森家居（０２１２７） ０﹒５３０ －５﹒３６
ＰＡＣＩＦＩＣ ＬＥＧＥＮＤ（０８５４７） ０﹒０６４ ＋４﹒９２
名創優品（０９８９６） １２﹒０００ －７﹒８３
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（ｅｄ）
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