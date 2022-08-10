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00396 興利（香港）控股
即時 按盤價 升0.156 +0.048 (+44.444%)
大手異動

10/08/2022 16:00

《異動股》興利（香港）控股升近３９％破５０天線報０﹒１５元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》興利（香港）控股（００３９６）升３８﹒８９％，報
０﹒１５元，升穿５０天線（０﹒１３元），最高價０﹒１６元，創１個月新高，最低價
０﹒０９４元，創５２周新低；成交２０９﹒８萬股，成交金額２７﹒８５萬元；主動買沽比率
７５：２５，資金淨主動買入１４﹒１６萬元。現時最大淨被動買入券商為輝立證券香港，金額
６７８４﹒６７元，加權平均成交價０﹒１３４元；現時最大淨被動賣出券商為盈立證券，金額
４﹒６４萬元，加權平均成交價０﹒１３１元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
４１﹒５１％。
　　現時，恒生指數報１９５８９，跌４１３點或２﹒０７％；恒生中國企業指數報６６３８，
跌１５６點或２﹒３％；恒生科技指數報４１７０，跌１２４點或２﹒９％；主板成交
８４２﹒５億元。
　　上證綜合指數報３２３０，跌１７點或０﹒５４％，成交３９００﹒６６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２２３，跌１０７點或０﹒８７％，成交２４５３﹒８２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒１５０　變動　　　　＋３８﹒８９％
　　最高價　　　　　０﹒１６０　最低價　　　　　０﹒０９４
　　成交股數　　２０９﹒８萬股　成交金額　　　２７﹒８５萬
　　１０天平均　　　０﹒１２３　歷史波幅％　１２２﹒０７２
　　２０天平均　　　０﹒１１６　加權平均價　　　０﹒１３３
　　５０天平均　　　０﹒１３０　ＲＳＩ１４　　７０﹒３１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高，創５２周新低；主動買沽比率７５：２５，資金淨主
動買入１４﹒１６萬元；暫連升２日，累計升幅４１﹒５１％
　
　　　　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　興利（香港）控股（００３９６）　　　　　　　　０﹒１５０　＋３８﹒８９
　　世界（集團）（００７１３）　　　　　　　　　　０﹒６００　　　　無升跌
　　帝國科技集團（００７７６）　　　　　　　　　１４﹒４００　　－１﹒１０
　　好孩子國際（０１０８６）　　　　　　　　　　　０﹒７８０　　＋２﹒６３
　　國際家居零售（０１３７３）　　　　　　　　　　３﹒０００　　＋０﹒６７
　　慕容家居（０１５７５）　　　　　　　　　　　　０﹒１７２　　－３﹒３７
　　敏華控股（０１９９９）　　　　　　　　　　　　５﹒８８０　　－２﹒４９
　　匯森家居（０２１２７）　　　　　　　　　　　　０﹒５３０　　－５﹒３６
　　ＰＡＣＩＦＩＣ　ＬＥＧＥＮＤ（０８５４７）　　０﹒０６４　　＋４﹒９２
　　名創優品（０９８９６）　　　　　　　　　　　１２﹒０００　　－７﹒８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 10/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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