《異動股》興利（香港）控股升近３９％破５０天線報０﹒１５元

《經濟通通訊社１０日專訊》興利（香港）控股（００３９６）升３８﹒８９％，報

０﹒１５元，升穿５０天線（０﹒１３元），最高價０﹒１６元，創１個月新高，最低價

０﹒０９４元，創５２周新低；成交２０９﹒８萬股，成交金額２７﹒８５萬元；主動買沽比率

７５：２５，資金淨主動買入１４﹒１６萬元。現時最大淨被動買入券商為輝立證券香港，金額

６７８４﹒６７元，加權平均成交價０﹒１３４元；現時最大淨被動賣出券商為盈立證券，金額

４﹒６４萬元，加權平均成交價０﹒１３１元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

４１﹒５１％。

現時，恒生指數報１９５８９，跌４１３點或２﹒０７％；恒生中國企業指數報６６３８，

跌１５６點或２﹒３％；恒生科技指數報４１７０，跌１２４點或２﹒９％；主板成交

８４２﹒５億元。

上證綜合指數報３２３０，跌１７點或０﹒５４％，成交３９００﹒６６億元人民幣。

深證成份指數報１２２２３，跌１０７點或０﹒８７％，成交２４５３﹒８２億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１５０ 變動 ＋３８﹒８９％

最高價 ０﹒１６０ 最低價 ０﹒０９４

成交股數 ２０９﹒８萬股 成交金額 ２７﹒８５萬

１０天平均 ０﹒１２３ 歷史波幅％ １２２﹒０７２

２０天平均 ０﹒１１６ 加權平均價 ０﹒１３３

５０天平均 ０﹒１３０ ＲＳＩ１４ ７０﹒３１４

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股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高，創５２周新低；主動買沽比率７５：２５，資金淨主

動買入１４﹒１６萬元；暫連升２日，累計升幅４１﹒５１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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興利（香港）控股（００３９６） ０﹒１５０ ＋３８﹒８９

世界（集團）（００７１３） ０﹒６００ 無升跌

帝國科技集團（００７７６） １４﹒４００ －１﹒１０

好孩子國際（０１０８６） ０﹒７８０ ＋２﹒６３

國際家居零售（０１３７３） ３﹒０００ ＋０﹒６７

慕容家居（０１５７５） ０﹒１７２ －３﹒３７

敏華控股（０１９９９） ５﹒８８０ －２﹒４９

匯森家居（０２１２７） ０﹒５３０ －５﹒３６

ＰＡＣＩＦＩＣ ＬＥＧＥＮＤ（０８５４７） ０﹒０６４ ＋４﹒９２

名創優品（０９８９６） １２﹒０００ －７﹒８３

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（ｅｄ）

