《經濟通通訊社１０日專訊》快手（０１０２４）於４：０２ｐｍ錄得１手３７﹒５萬股非
自動對盤，每股造７３﹒１５元，較上日收市價低４﹒８１％，涉資２７４３﹒１２萬元。
（ｒｗ）
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10/08/2022 16:03
《大手成交》快手一手約３８萬股非自動對盤，涉資２７４３萬元
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自動對盤，每股造７３﹒１５元，較上日收市價低４﹒８１％，涉資２７４３﹒１２萬元。
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|備註：
|即時報價更新時間為 10/08/2022 17:59
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