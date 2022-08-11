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00968 信義光能
即時 按盤價 升12.360 +0.320 (+2.658%)
大手異動

11/08/2022 09:31

《大手成交》信義光能一手約９８８萬股交叉盤，涉資１﹒２３億元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》信義光能（００９６８）於９：３０ａｍ錄得１手９８７﹒８
萬股交叉盤，每股造１２﹒４１元，較上日收市價高３﹒０７％，涉資１﹒２３億元。
　　信義光能現價升２﹒８２％，報１２﹒３８元；成交１０９７﹒８萬股，成交金額１﹒３６
億元，主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出４８﹒８９萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 13:10
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