《經濟通通訊社１１日專訊》信義光能（００９６８）於９：３０ａｍ錄得１手９８７﹒８
萬股交叉盤，每股造１２﹒４１元，較上日收市價高３﹒０７％，涉資１﹒２３億元。
信義光能現價升２﹒８２％，報１２﹒３８元；成交１０９７﹒８萬股，成交金額１﹒３６
億元，主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出４８﹒８９萬元。（ｒｗ）
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11/08/2022 09:31
《大手成交》信義光能一手約９８８萬股交叉盤，涉資１﹒２３億元
《經濟通通訊社１１日專訊》信義光能（００９６８）於９：３０ａｍ錄得１手９８７﹒８
萬股交叉盤，每股造１２﹒４１元，較上日收市價高３﹒０７％，涉資１﹒２３億元。
信義光能現價升２﹒８２％，報１２﹒３８元；成交１０９７﹒８萬股，成交金額１﹒３６
億元，主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出４８﹒８９萬元。（ｒｗ）
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05/08/2022 11:34 《異動股》信義光能（００９６８）升逾３％，報１２﹒４２元
|備註：
|即時報價更新時間為 11/08/2022 13:10
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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