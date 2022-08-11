《異動股》北大資源漲近４２％突破５０天線，報０﹒２３元

《經濟通通訊社１１日專訊》北大資源（００６１８）升４１﹒９８％，報０﹒２３元，升
穿５０天線（０﹒２０１元），最高價０﹒２３元，最低價０﹒１７元；成交３９﹒２萬股，成
交金額７﹒３１萬元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入９３４０元。現時最大淨被動
買入券商為富途證券國際，金額１﹒２６萬元，加權平均成交價０﹒２１元；現時最大淨被動賣
出券商為興證國際證券，金額２﹒７２萬元，加權平均成交價０﹒１７元。
現時，恒生指數報１９８４８，升２３７點或１﹒２１％；恒生中國企業指數報６７２７，
升８３點或１﹒２６％；恒生科技指數報４２４３，升６９點或１﹒６７％；主板成交
５０﹒４５億元。
上證綜合指數報３２４０，升１０點或０﹒３３％，成交１６１﹒９８億元人民幣。
深證成份指數報１２２６９，升４５點或０﹒３７％，成交９９﹒１３億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２３０ 變動 ＋４１﹒９８％
最高價 ０﹒２３０ 最低價 ０﹒１７０
成交股數 ３９﹒２萬股 成交金額 ７﹒３１萬
１０天平均 ０﹒２０１ 歷史波幅％ ７１﹒６４９
２０天平均 ０﹒２０３ 加權平均價 ０﹒１８７
５０天平均 ０﹒２０１ ＲＳＩ１４ １００﹒０００
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入９３４０元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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北大資源（００６１８） ０﹒２３０ ＋４１﹒９８
新地（０００１６） ９５﹒７５０ ＋１﹒８１
中海外（００６８８） ２０﹒２００ ＋０﹒２５
龍湖（００９６０） ２２﹒８００ ＋９﹒０９
潤地（０１１０９） ３０﹒８００ ＋０﹒３３
長實（０１１１３） ５５﹒１００ ＋１﹒１０
ＥＳＲ（０１８２１） １９﹒５００ ＋０﹒２１
碧桂園（０２００７） ２﹒３９０ ＋２﹒５８
萬科企業（０２２０２） １３﹒９２０ ＋１﹒３１
佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２３２ ＋１﹒７５
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（ｅｄ）
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