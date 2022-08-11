《異動股》北大資源漲近４２％突破５０天線，報０﹒２３元

《經濟通通訊社１１日專訊》北大資源（００６１８）升４１﹒９８％，報０﹒２３元，升

穿５０天線（０﹒２０１元），最高價０﹒２３元，最低價０﹒１７元；成交３９﹒２萬股，成

交金額７﹒３１萬元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入９３４０元。現時最大淨被動

買入券商為富途證券國際，金額１﹒２６萬元，加權平均成交價０﹒２１元；現時最大淨被動賣

出券商為興證國際證券，金額２﹒７２萬元，加權平均成交價０﹒１７元。

現時，恒生指數報１９８４８，升２３７點或１﹒２１％；恒生中國企業指數報６７２７，

升８３點或１﹒２６％；恒生科技指數報４２４３，升６９點或１﹒６７％；主板成交

５０﹒４５億元。

上證綜合指數報３２４０，升１０點或０﹒３３％，成交１６１﹒９８億元人民幣。

深證成份指數報１２２６９，升４５點或０﹒３７％，成交９９﹒１３億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２３０ 變動 ＋４１﹒９８％

最高價 ０﹒２３０ 最低價 ０﹒１７０

成交股數 ３９﹒２萬股 成交金額 ７﹒３１萬

１０天平均 ０﹒２０１ 歷史波幅％ ７１﹒６４９

２０天平均 ０﹒２０３ 加權平均價 ０﹒１８７

５０天平均 ０﹒２０１ ＲＳＩ１４ １００﹒０００

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入９３４０元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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北大資源（００６１８） ０﹒２３０ ＋４１﹒９８

新地（０００１６） ９５﹒７５０ ＋１﹒８１

中海外（００６８８） ２０﹒２００ ＋０﹒２５

龍湖（００９６０） ２２﹒８００ ＋９﹒０９

潤地（０１１０９） ３０﹒８００ ＋０﹒３３

長實（０１１１３） ５５﹒１００ ＋１﹒１０

ＥＳＲ（０１８２１） １９﹒５００ ＋０﹒２１

碧桂園（０２００７） ２﹒３９０ ＋２﹒５８

萬科企業（０２２０２） １３﹒９２０ ＋１﹒３１

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２３２ ＋１﹒７５

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（ｅｄ）

