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00618 北大資源
即時 按盤價 升0.247 +0.085 (+52.469%)
大手異動

11/08/2022 09:32

《異動股》北大資源漲近４２％突破５０天線，報０﹒２３元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》北大資源（００６１８）升４１﹒９８％，報０﹒２３元，升
穿５０天線（０﹒２０１元），最高價０﹒２３元，最低價０﹒１７元；成交３９﹒２萬股，成
交金額７﹒３１萬元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入９３４０元。現時最大淨被動
買入券商為富途證券國際，金額１﹒２６萬元，加權平均成交價０﹒２１元；現時最大淨被動賣
出券商為興證國際證券，金額２﹒７２萬元，加權平均成交價０﹒１７元。
　　現時，恒生指數報１９８４８，升２３７點或１﹒２１％；恒生中國企業指數報６７２７，
升８３點或１﹒２６％；恒生科技指數報４２４３，升６９點或１﹒６７％；主板成交
５０﹒４５億元。
　　上證綜合指數報３２４０，升１０點或０﹒３３％，成交１６１﹒９８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２６９，升４５點或０﹒３７％，成交９９﹒１３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒２３０　變動　　　　＋４１﹒９８％
　　最高價　　　　０﹒２３０　最低價　　　　　０﹒１７０
　　成交股數　　３９﹒２萬股　成交金額　　　　７﹒３１萬
　　１０天平均　　０﹒２０１　歷史波幅％　　７１﹒６４９
　　２０天平均　　０﹒２０３　加權平均價　　　０﹒１８７
　　５０天平均　　０﹒２０１　ＲＳＩ１４　１００﹒０００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入９３４０元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　北大資源（００６１８）　　　　０﹒２３０　＋４１﹒９８
　　新地（０００１６）　　　　　９５﹒７５０　　＋１﹒８１
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒２００　　＋０﹒２５
　　龍湖（００９６０）　　　　　２２﹒８００　　＋９﹒０９
　　潤地（０１１０９）　　　　　３０﹒８００　　＋０﹒３３
　　長實（０１１１３）　　　　　５５﹒１００　　＋１﹒１０
　　ＥＳＲ（０１８２１）　　　　１９﹒５００　　＋０﹒２１
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒３９０　　＋２﹒５８
　　萬科企業（０２２０２）　　　１３﹒９２０　　＋１﹒３１
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒２３２　　＋１﹒７５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 13:10
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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