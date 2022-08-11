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01555 ＭＩ能源
即時 按盤價 跌0.132 -0.020 (-13.158%)
大手異動

11/08/2022 09:39

《異動股》ＭＩ能源（０１５５５）跌近１８％，報０﹒１２５元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》ＭＩ能源（０１５５５）跌１７﹒７６％，報０﹒１２５元，
最低價０﹒１１８元，最高價０﹒１５８元；成交４３８０萬股，成交金額６３３﹒４６萬元；
主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出５９﹒１６萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證
券國際，金額１６﹒２２萬元，加權平均成交價０﹒１４５元；現時最大淨被動賣出券商為亨達
，金額８﹒７３萬元，加權平均成交價０﹒１４５元。
　　現時，恒生指數報１９８１５，升２０５點或１﹒０５％；恒生中國企業指數報６７１６，
升７２點或１﹒０９％；恒生科技指數報４２４３，升７０點或１﹒６８％；主板成交
９６﹒８１億元。
　　上證綜合指數報３２３８，升８點或０﹒２７％，成交５０２﹒０７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２７４，升５０點或０﹒４２％，成交２８４﹒５９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒１２５　變動　　　　－１７﹒７６％
　　最高價　　　　０﹒１５８　最低價　　　　　０﹒１１８
　　成交股數　　４３８０萬股　成交金額　　６３３﹒４６萬
　　１０天平均　　０﹒０８７　歷史波幅％　２５３﹒６９３
　　２０天平均　　０﹒０８２　加權平均價　　　０﹒１４５
　　５０天平均　　０﹒０７１　ＲＳＩ１４　　６８﹒１６３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出５９﹒１６萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　ＭＩ能源（０１５５５）　　　　０﹒１２５　－１７﹒７６
　　延長石油國際（００３４６）　　０﹒０４８　　　　無升跌
　　中石化（００３８６）　　　　　３﹒６４０　　－０﹒２７
　　聯合能源集團（００４６７）　　０﹒７６０　　＋１﹒３３
　　中石油（００８５７）　　　　　３﹒４７０　　＋０﹒８７
　　中海油（００８８３）　　　　　９﹒６６０　　＋０﹒９４
　　華榮能源（０１１０１）　　　　０﹒０７２　　　　無升跌
　　眾誠能源（０２３３７）　　　１０﹒５００　　＋０﹒９６
　　百能國際能源（０８１３２）　　０﹒２００　　－２﹒９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 13:11
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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