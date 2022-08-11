《異動股》ＭＩ能源（０１５５５）跌近１８％，報０﹒１２５元

《經濟通通訊社１１日專訊》ＭＩ能源（０１５５５）跌１７﹒７６％，報０﹒１２５元，
最低價０﹒１１８元，最高價０﹒１５８元；成交４３８０萬股，成交金額６３３﹒４６萬元；
主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出５９﹒１６萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證
券國際，金額１６﹒２２萬元，加權平均成交價０﹒１４５元；現時最大淨被動賣出券商為亨達
，金額８﹒７３萬元，加權平均成交價０﹒１４５元。
現時，恒生指數報１９８１５，升２０５點或１﹒０５％；恒生中國企業指數報６７１６，
升７２點或１﹒０９％；恒生科技指數報４２４３，升７０點或１﹒６８％；主板成交
９６﹒８１億元。
上證綜合指數報３２３８，升８點或０﹒２７％，成交５０２﹒０７億元人民幣。
深證成份指數報１２２７４，升５０點或０﹒４２％，成交２８４﹒５９億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ０﹒１２５ 變動 －１７﹒７６％
最高價 ０﹒１５８ 最低價 ０﹒１１８
成交股數 ４３８０萬股 成交金額 ６３３﹒４６萬
１０天平均 ０﹒０８７ 歷史波幅％ ２５３﹒６９３
２０天平均 ０﹒０８２ 加權平均價 ０﹒１４５
５０天平均 ０﹒０７１ ＲＳＩ１４ ６８﹒１６３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出５９﹒１６萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
ＭＩ能源（０１５５５） ０﹒１２５ －１７﹒７６
延長石油國際（００３４６） ０﹒０４８ 無升跌
中石化（００３８６） ３﹒６４０ －０﹒２７
聯合能源集團（００４６７） ０﹒７６０ ＋１﹒３３
中石油（００８５７） ３﹒４７０ ＋０﹒８７
中海油（００８８３） ９﹒６６０ ＋０﹒９４
華榮能源（０１１０１） ０﹒０７２ 無升跌
眾誠能源（０２３３７） １０﹒５００ ＋０﹒９６
百能國際能源（０８１３２） ０﹒２００ －２﹒９１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動