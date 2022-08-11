《異動股》ＭＩ能源（０１５５５）跌近１８％，報０﹒１２５元

《經濟通通訊社１１日專訊》ＭＩ能源（０１５５５）跌１７﹒７６％，報０﹒１２５元，

最低價０﹒１１８元，最高價０﹒１５８元；成交４３８０萬股，成交金額６３３﹒４６萬元；

主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出５９﹒１６萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證

券國際，金額１６﹒２２萬元，加權平均成交價０﹒１４５元；現時最大淨被動賣出券商為亨達

，金額８﹒７３萬元，加權平均成交價０﹒１４５元。

現時，恒生指數報１９８１５，升２０５點或１﹒０５％；恒生中國企業指數報６７１６，

升７２點或１﹒０９％；恒生科技指數報４２４３，升７０點或１﹒６８％；主板成交

９６﹒８１億元。

上證綜合指數報３２３８，升８點或０﹒２７％，成交５０２﹒０７億元人民幣。

深證成份指數報１２２７４，升５０點或０﹒４２％，成交２８４﹒５９億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１２５ 變動 －１７﹒７６％

最高價 ０﹒１５８ 最低價 ０﹒１１８

成交股數 ４３８０萬股 成交金額 ６３３﹒４６萬

１０天平均 ０﹒０８７ 歷史波幅％ ２５３﹒６９３

２０天平均 ０﹒０８２ 加權平均價 ０﹒１４５

５０天平均 ０﹒０７１ ＲＳＩ１４ ６８﹒１６３

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股份狀態：主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出５９﹒１６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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ＭＩ能源（０１５５５） ０﹒１２５ －１７﹒７６

延長石油國際（００３４６） ０﹒０４８ 無升跌

中石化（００３８６） ３﹒６４０ －０﹒２７

聯合能源集團（００４６７） ０﹒７６０ ＋１﹒３３

中石油（００８５７） ３﹒４７０ ＋０﹒８７

中海油（００８８３） ９﹒６６０ ＋０﹒９４

華榮能源（０１１０１） ０﹒０７２ 無升跌

眾誠能源（０２３３７） １０﹒５００ ＋０﹒９６

百能國際能源（０８１３２） ０﹒２００ －２﹒９１

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（ｅｄ）

