《異動股》弘陽地產（１９９６）跌近２％創新低，報１﹒０７元

《經濟通通訊社１１日專訊》弘陽地產（０１９９６）跌１﹒８３％，報１﹒０７元，最低
價１﹒０６元，創上市新低，最高價１﹒０８元；成交３３﹒４萬股，成交金額３５﹒７４萬元
；主動買沽比率９６：４，資金淨主動買入３３﹒１８萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大
通，金額８５２０元，加權平均成交價１﹒０６５元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額
２４﹒５２萬元，加權平均成交價１﹒０７元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅
１９﹒５５％。
現時，恒生指數報１９８６１，升２５０點或１﹒２８％；恒生中國企業指數報６７３５，
升９１點或１﹒３８％；恒生科技指數報４２５８，升８５點或２﹒０４％；主板成交
１２４﹒０６億元。
上證綜合指數報３２４５，升１５點或０﹒４９％，成交６８０﹒８億元人民幣。
深證成份指數報１２３００，升７７點或０﹒６３％，成交４０５﹒７９億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １﹒０７０ 變動 －１﹒８３％
最高價 １﹒０８０ 最低價 １﹒０６０
成交股數 ３３﹒４萬股 成交金額 ３５﹒７４萬
１０天平均 １﹒２９５ 歷史波幅％ ８４﹒７６５
２０天平均 １﹒４８６ 加權平均價 １﹒０７０
５０天平均 ２﹒０６９ ＲＳＩ１４ １４﹒２６４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率９６：４，資金淨主動買入３３﹒１８萬元；暫連跌４日
，累計跌幅１９﹒５５％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
弘陽地產（０１９９６） １﹒０７ －１﹒８３
新地（０００１６） ９５﹒１５ ＋１﹒１７
新世界（０００１７） ２６﹒９０ ＋１﹒７０
中海外（００６８８） ２０﹒１５ 無升跌
龍湖（００９６０） ２２﹒８５ ＋９﹒３３
潤地（０１１０９） ３０﹒７５ ＋０﹒１６
長實（０１１１３） ５４﹒７０ ＋０﹒３７
ＥＳＲ（０１８２１） １９﹒６４ ＋０﹒９２
碧桂園（０２００７） ２﹒４０ ＋３﹒００
萬科企業（０２２０２） １３﹒８４ ＋０﹒７３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動