《異動股》弘陽地產（１９９６）跌近２％創新低，報１﹒０７元

《經濟通通訊社１１日專訊》弘陽地產（０１９９６）跌１﹒８３％，報１﹒０７元，最低

價１﹒０６元，創上市新低，最高價１﹒０８元；成交３３﹒４萬股，成交金額３５﹒７４萬元

；主動買沽比率９６：４，資金淨主動買入３３﹒１８萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大

通，金額８５２０元，加權平均成交價１﹒０６５元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額

２４﹒５２萬元，加權平均成交價１﹒０７元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅

１９﹒５５％。

現時，恒生指數報１９８６１，升２５０點或１﹒２８％；恒生中國企業指數報６７３５，

升９１點或１﹒３８％；恒生科技指數報４２５８，升８５點或２﹒０４％；主板成交

１２４﹒０６億元。

上證綜合指數報３２４５，升１５點或０﹒４９％，成交６８０﹒８億元人民幣。

深證成份指數報１２３００，升７７點或０﹒６３％，成交４０５﹒７９億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒０７０ 變動 －１﹒８３％

最高價 １﹒０８０ 最低價 １﹒０６０

成交股數 ３３﹒４萬股 成交金額 ３５﹒７４萬

１０天平均 １﹒２９５ 歷史波幅％ ８４﹒７６５

２０天平均 １﹒４８６ 加權平均價 １﹒０７０

５０天平均 ２﹒０６９ ＲＳＩ１４ １４﹒２６４

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率９６：４，資金淨主動買入３３﹒１８萬元；暫連跌４日

，累計跌幅１９﹒５５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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弘陽地產（０１９９６） １﹒０７ －１﹒８３

新地（０００１６） ９５﹒１５ ＋１﹒１７

新世界（０００１７） ２６﹒９０ ＋１﹒７０

中海外（００６８８） ２０﹒１５ 無升跌

龍湖（００９６０） ２２﹒８５ ＋９﹒３３

潤地（０１１０９） ３０﹒７５ ＋０﹒１６

長實（０１１１３） ５４﹒７０ ＋０﹒３７

ＥＳＲ（０１８２１） １９﹒６４ ＋０﹒９２

碧桂園（０２００７） ２﹒４０ ＋３﹒００

萬科企業（０２２０２） １３﹒８４ ＋０﹒７３

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（ｅｄ）

