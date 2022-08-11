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01996 弘陽地產
即時 按盤價 跌1.060 -0.030 (-2.752%)
大手異動

11/08/2022 09:44

《異動股》弘陽地產（１９９６）跌近２％創新低，報１﹒０７元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》弘陽地產（０１９９６）跌１﹒８３％，報１﹒０７元，最低
價１﹒０６元，創上市新低，最高價１﹒０８元；成交３３﹒４萬股，成交金額３５﹒７４萬元
；主動買沽比率９６：４，資金淨主動買入３３﹒１８萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大
通，金額８５２０元，加權平均成交價１﹒０６５元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額
２４﹒５２萬元，加權平均成交價１﹒０７元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅
１９﹒５５％。
　　現時，恒生指數報１９８６１，升２５０點或１﹒２８％；恒生中國企業指數報６７３５，
升９１點或１﹒３８％；恒生科技指數報４２５８，升８５點或２﹒０４％；主板成交
１２４﹒０６億元。
　　上證綜合指數報３２４５，升１５點或０﹒４９％，成交６８０﹒８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３００，升７７點或０﹒６３％，成交４０５﹒７９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１﹒０７０　變動　　　　－１﹒８３％
　　最高價　　　　１﹒０８０　最低價　　　　１﹒０６０
　　成交股數　　３３﹒４萬股　成交金額　　３５﹒７４萬
　　１０天平均　　１﹒２９５　歷史波幅％　８４﹒７６５
　　２０天平均　　１﹒４８６　加權平均價　　１﹒０７０
　　５０天平均　　２﹒０６９　ＲＳＩ１４　１４﹒２６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率９６：４，資金淨主動買入３３﹒１８萬元；暫連跌４日
，累計跌幅１９﹒５５％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　弘陽地產（０１９９６）　　１﹒０７　－１﹒８３
　　新地（０００１６）　　　９５﹒１５　＋１﹒１７
　　新世界（０００１７）　　２６﹒９０　＋１﹒７０
　　中海外（００６８８）　　２０﹒１５　　　無升跌
　　龍湖（００９６０）　　　２２﹒８５　＋９﹒３３
　　潤地（０１１０９）　　　３０﹒７５　＋０﹒１６
　　長實（０１１１３）　　　５４﹒７０　＋０﹒３７
　　ＥＳＲ（０１８２１）　　１９﹒６４　＋０﹒９２
　　碧桂園（０２００７）　　　２﹒４０　＋３﹒００
　　萬科企業（０２２０２）　１３﹒８４　＋０﹒７３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 13:11
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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