《異動股》兗礦能源（０１１７１）升近２％破頂，報２７﹒２元

《經濟通通訊社１１日專訊》兗礦能源（０１１７１）升１﹒６８％，報２７﹒２元，最高
價２７﹒２５元，創上市新高，最低價２６﹒９５元；成交４７﹒９８萬股，成交金額
１３００﹒４３萬元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入４５５﹒３萬元。現時最大淨
被動買入券商為摩根士丹利，金額６３﹒５５萬元，加權平均成交價２７﹒０６９元；現時最大
淨被動賣出券商為中信建投國際証券，金額１２９﹒６萬元，加權平均成交價２７元。以現價計
，該股暫連升４日，累計升幅１０﹒５７％。
現時，恒生指數報１９８５１，升２４０點或１﹒２３％；恒生中國企業指數報６７２９，
升８５點或１﹒２９％；恒生科技指數報４２５２，升７８點或１﹒８９％；主板成交
１２９﹒２億元。
上證綜合指數報３２４４，升１４點或０﹒４５％，成交７２２﹒０３億元人民幣。
深證成份指數報１２３００，升７６點或０﹒６３％，成交４３２﹒７２億元人民幣。
基本資料
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現價 ２７﹒２００ 變動 ＋１﹒６８％
最高價 ２７﹒２５０ 最低價 ２６﹒９５０
成交股數 ４７﹒９８萬股 成交金額 １３００﹒４３萬
１０天平均 ２５﹒５３０ 歷史波幅％ ４６﹒１７４
２０天平均 ２４﹒８３５ 加權平均價 ２７﹒１０４
５０天平均 ２３﹒６４４ ＲＳＩ１４ ６６﹒８１０
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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入４５５﹒３萬元；暫連升４
日，累計升幅１０﹒５７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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兗礦能源（０１１７１） ２７﹒２００ ＋１﹒６８
首鋼資源（００６３９） ２﹒７２０ ＋１﹒４９
ＭＯＮＧＯＬ ＭＩＮＩＮＧ（００９７５） １﹒９５０ ＋２﹒０９
神華（０１０８８） ２２﹒５５０ ＋０﹒６７
南南資源（０１２２９） ０﹒２７５ －１﹒７９
易大宗（０１７３３） １﹒８５０ ＋０﹒５４
中煤能源（０１８９８） ６﹒３２０ ＋１﹒４４
久泰邦達能源（０２７９８） １﹒５５０ ＋１﹒３１
兗煤澳大利亞（０３６６８） ２７﹒９００ ＋１﹒０９
伊泰煤炭（０３９４８） １０﹒６６０ ＋１﹒５２
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（ｅｄ）
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