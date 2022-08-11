《異動股》兗礦能源（０１１７１）升近２％破頂，報２７﹒２元

《經濟通通訊社１１日專訊》兗礦能源（０１１７１）升１﹒６８％，報２７﹒２元，最高

價２７﹒２５元，創上市新高，最低價２６﹒９５元；成交４７﹒９８萬股，成交金額

１３００﹒４３萬元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入４５５﹒３萬元。現時最大淨

被動買入券商為摩根士丹利，金額６３﹒５５萬元，加權平均成交價２７﹒０６９元；現時最大

淨被動賣出券商為中信建投國際証券，金額１２９﹒６萬元，加權平均成交價２７元。以現價計

，該股暫連升４日，累計升幅１０﹒５７％。

現時，恒生指數報１９８５１，升２４０點或１﹒２３％；恒生中國企業指數報６７２９，

升８５點或１﹒２９％；恒生科技指數報４２５２，升７８點或１﹒８９％；主板成交

１２９﹒２億元。

上證綜合指數報３２４４，升１４點或０﹒４５％，成交７２２﹒０３億元人民幣。

深證成份指數報１２３００，升７６點或０﹒６３％，成交４３２﹒７２億元人民幣。



基本資料

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現價 ２７﹒２００ 變動 ＋１﹒６８％

最高價 ２７﹒２５０ 最低價 ２６﹒９５０

成交股數 ４７﹒９８萬股 成交金額 １３００﹒４３萬

１０天平均 ２５﹒５３０ 歷史波幅％ ４６﹒１７４

２０天平均 ２４﹒８３５ 加權平均價 ２７﹒１０４

５０天平均 ２３﹒６４４ ＲＳＩ１４ ６６﹒８１０

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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入４５５﹒３萬元；暫連升４

日，累計升幅１０﹒５７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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兗礦能源（０１１７１） ２７﹒２００ ＋１﹒６８

首鋼資源（００６３９） ２﹒７２０ ＋１﹒４９

ＭＯＮＧＯＬ ＭＩＮＩＮＧ（００９７５） １﹒９５０ ＋２﹒０９

神華（０１０８８） ２２﹒５５０ ＋０﹒６７

南南資源（０１２２９） ０﹒２７５ －１﹒７９

易大宗（０１７３３） １﹒８５０ ＋０﹒５４

中煤能源（０１８９８） ６﹒３２０ ＋１﹒４４

久泰邦達能源（０２７９８） １﹒５５０ ＋１﹒３１

兗煤澳大利亞（０３６６８） ２７﹒９００ ＋１﹒０９

伊泰煤炭（０３９４８） １０﹒６６０ ＋１﹒５２

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（ｅｄ）

