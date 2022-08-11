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01171 兗礦能源
即時 按盤價 升27.800 +1.050 (+3.925%)
大手異動

11/08/2022 09:45

《異動股》兗礦能源（０１１７１）升近２％破頂，報２７﹒２元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》兗礦能源（０１１７１）升１﹒６８％，報２７﹒２元，最高
價２７﹒２５元，創上市新高，最低價２６﹒９５元；成交４７﹒９８萬股，成交金額
１３００﹒４３萬元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入４５５﹒３萬元。現時最大淨
被動買入券商為摩根士丹利，金額６３﹒５５萬元，加權平均成交價２７﹒０６９元；現時最大
淨被動賣出券商為中信建投國際証券，金額１２９﹒６萬元，加權平均成交價２７元。以現價計
，該股暫連升４日，累計升幅１０﹒５７％。
　　現時，恒生指數報１９８５１，升２４０點或１﹒２３％；恒生中國企業指數報６７２９，
升８５點或１﹒２９％；恒生科技指數報４２５２，升７８點或１﹒８９％；主板成交
１２９﹒２億元。
　　上證綜合指數報３２４４，升１４點或０﹒４５％，成交７２２﹒０３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３００，升７６點或０﹒６３％，成交４３２﹒７２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２７﹒２００　變動　　　　　　＋１﹒６８％
　　最高價　　　　２７﹒２５０　最低價　　　　　２６﹒９５０
　　成交股數　　４７﹒９８萬股　成交金額　　１３００﹒４３萬
　　１０天平均　　２５﹒５３０　歷史波幅％　　　４６﹒１７４
　　２０天平均　　２４﹒８３５　加權平均價　　　２７﹒１０４
　　５０天平均　　２３﹒６４４　ＲＳＩ１４　　　６６﹒８１０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新高；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入４５５﹒３萬元；暫連升４
日，累計升幅１０﹒５７％
　
　　　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　兗礦能源（０１１７１）　　　　　　　　　　２７﹒２００　＋１﹒６８
　　首鋼資源（００６３９）　　　　　　　　　　　２﹒７２０　＋１﹒４９
　　ＭＯＮＧＯＬ　ＭＩＮＩＮＧ（００９７５）　　１﹒９５０　＋２﹒０９
　　神華（０１０８８）　　　　　　　　　　　　２２﹒５５０　＋０﹒６７
　　南南資源（０１２２９）　　　　　　　　　　　０﹒２７５　－１﹒７９
　　易大宗（０１７３３）　　　　　　　　　　　　１﹒８５０　＋０﹒５４
　　中煤能源（０１８９８）　　　　　　　　　　　６﹒３２０　＋１﹒４４
　　久泰邦達能源（０２７９８）　　　　　　　　　１﹒５５０　＋１﹒３１
　　兗煤澳大利亞（０３６６８）　　　　　　　　２７﹒９００　＋１﹒０９
　　伊泰煤炭（０３９４８）　　　　　　　　　　１０﹒６６０　＋１﹒５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 13:11
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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