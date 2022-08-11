《異動股》北大資源升逾６０％突破５０天線，報０﹒２６元

《經濟通通訊社１１日專訊》北大資源（００６１８）升６０﹒４９％，報０﹒２６元，升
穿５０天線（０﹒２０１元），最高價０﹒２６元，最低價０﹒１７元；成交４５６萬股，成交
金額１００﹒０６萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入２５﹒８９萬元。現時最大
淨被動買入券商為中銀國際證券，金額５﹒４６萬元，加權平均成交價０﹒２２４元；現時最大
淨被動賣出券商為興證國際證券，金額９﹒２６萬元，加權平均成交價０﹒１９元。
現時，恒生指數報１９８５０，升２４０點或１﹒２２％；恒生中國企業指數報６７２９，
升８５點或１﹒２９％；恒生科技指數報４２４５，升７１點或１﹒７２％；主板成交
１３９﹒２８億元。
上證綜合指數報３２４５，升１５點或０﹒４８％，成交７７６﹒８５億元人民幣。
深證成份指數報１２３０１，升７８點或０﹒６４％，成交４７１﹒７３億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２６０ 變動 ＋６０﹒４９％
最高價 ０﹒２６０ 最低價 ０﹒１７０
成交股數 ４５６萬股 成交金額 １００﹒０６萬
１０天平均 ０﹒２０４ 歷史波幅％ ７１﹒６４９
２０天平均 ０﹒２０５ 加權平均價 ０﹒２１９
５０天平均 ０﹒２０１ ＲＳＩ１４ １００﹒０００
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入２５﹒８９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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北大資源（００６１８） ０﹒２６ ＋６０﹒４９
新地（０００１６） ９５﹒１０ ＋１﹒１２
新世界（０００１７） ２７﹒１０ ＋２﹒４６
中海外（００６８８） ２０﹒３０ ＋０﹒７４
龍湖（００９６０） ２２﹒７５ ＋８﹒８５
潤地（０１１０９） ３０﹒８０ ＋０﹒３３
長實（０１１１３） ５４﹒７０ ＋０﹒３７
ＥＳＲ（０１８２１） １９﹒６２ ＋０﹒８２
碧桂園（０２００７） ２﹒４０ ＋３﹒００
萬科企業（０２２０２） １３﹒８６ ＋０﹒８７
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（ｅｄ）
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