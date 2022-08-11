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00618 北大資源
即時 按盤價 升0.244 +0.082 (+50.617%)
大手異動

11/08/2022 09:47

《異動股》北大資源升逾６０％突破５０天線，報０﹒２６元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》北大資源（００６１８）升６０﹒４９％，報０﹒２６元，升
穿５０天線（０﹒２０１元），最高價０﹒２６元，最低價０﹒１７元；成交４５６萬股，成交
金額１００﹒０６萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入２５﹒８９萬元。現時最大
淨被動買入券商為中銀國際證券，金額５﹒４６萬元，加權平均成交價０﹒２２４元；現時最大
淨被動賣出券商為興證國際證券，金額９﹒２６萬元，加權平均成交價０﹒１９元。
　　現時，恒生指數報１９８５０，升２４０點或１﹒２２％；恒生中國企業指數報６７２９，
升８５點或１﹒２９％；恒生科技指數報４２４５，升７１點或１﹒７２％；主板成交
１３９﹒２８億元。
　　上證綜合指數報３２４５，升１５點或０﹒４８％，成交７７６﹒８５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３０１，升７８點或０﹒６４％，成交４７１﹒７３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒２６０　變動　　　　＋６０﹒４９％
　　最高價　　　０﹒２６０　最低價　　　　　０﹒１７０
　　成交股數　　４５６萬股　成交金額　　１００﹒０６萬
　　１０天平均　０﹒２０４　歷史波幅％　　７１﹒６４９
　　２０天平均　０﹒２０５　加權平均價　　　０﹒２１９
　　５０天平均　０﹒２０１　ＲＳＩ１４　１００﹒０００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入２５﹒８９萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　北大資源（００６１８）　　０﹒２６　＋６０﹒４９
　　新地（０００１６）　　　９５﹒１０　　＋１﹒１２
　　新世界（０００１７）　　２７﹒１０　　＋２﹒４６
　　中海外（００６８８）　　２０﹒３０　　＋０﹒７４
　　龍湖（００９６０）　　　２２﹒７５　　＋８﹒８５
　　潤地（０１１０９）　　　３０﹒８０　　＋０﹒３３
　　長實（０１１１３）　　　５４﹒７０　　＋０﹒３７
　　ＥＳＲ（０１８２１）　　１９﹒６２　　＋０﹒８２
　　碧桂園（０２００７）　　　２﹒４０　　＋３﹒００
　　萬科企業（０２２０２）　１３﹒８６　　＋０﹒８７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 13:11
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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