《異動股》北大資源升逾６０％突破５０天線，報０﹒２６元

《經濟通通訊社１１日專訊》北大資源（００６１８）升６０﹒４９％，報０﹒２６元，升

穿５０天線（０﹒２０１元），最高價０﹒２６元，最低價０﹒１７元；成交４５６萬股，成交

金額１００﹒０６萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入２５﹒８９萬元。現時最大

淨被動買入券商為中銀國際證券，金額５﹒４６萬元，加權平均成交價０﹒２２４元；現時最大

淨被動賣出券商為興證國際證券，金額９﹒２６萬元，加權平均成交價０﹒１９元。

現時，恒生指數報１９８５０，升２４０點或１﹒２２％；恒生中國企業指數報６７２９，

升８５點或１﹒２９％；恒生科技指數報４２４５，升７１點或１﹒７２％；主板成交

１３９﹒２８億元。

上證綜合指數報３２４５，升１５點或０﹒４８％，成交７７６﹒８５億元人民幣。

深證成份指數報１２３０１，升７８點或０﹒６４％，成交４７１﹒７３億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２６０ 變動 ＋６０﹒４９％

最高價 ０﹒２６０ 最低價 ０﹒１７０

成交股數 ４５６萬股 成交金額 １００﹒０６萬

１０天平均 ０﹒２０４ 歷史波幅％ ７１﹒６４９

２０天平均 ０﹒２０５ 加權平均價 ０﹒２１９

５０天平均 ０﹒２０１ ＲＳＩ１４ １００﹒０００

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入２５﹒８９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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北大資源（００６１８） ０﹒２６ ＋６０﹒４９

新地（０００１６） ９５﹒１０ ＋１﹒１２

新世界（０００１７） ２７﹒１０ ＋２﹒４６

中海外（００６８８） ２０﹒３０ ＋０﹒７４

龍湖（００９６０） ２２﹒７５ ＋８﹒８５

潤地（０１１０９） ３０﹒８０ ＋０﹒３３

長實（０１１１３） ５４﹒７０ ＋０﹒３７

ＥＳＲ（０１８２１） １９﹒６２ ＋０﹒８２

碧桂園（０２００７） ２﹒４０ ＋３﹒００

萬科企業（０２２０２） １３﹒８６ ＋０﹒８７

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（ｅｄ）

