《中資異動》信達生物漲逾５％突破２０天線，報３５﹒５元

《經濟通通訊社１１日專訊》信達生物（０１８０１）升５﹒０３％，報３５﹒５元，升穿

２０天線（３４﹒６５８元），最高價３５﹒５元，最低價３４﹒４元；成交１１２﹒３５萬股

，成交金額３９１４﹒８８萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入１１２７﹒５４萬

元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額２８０﹒０３萬元，加權平均成交價

３４﹒９０３元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額２２９﹒２２萬元，加權平均成

交價３４﹒７４８元。

現時，恒生指數報１９８５２，升２４１點或１﹒２３％；恒生中國企業指數報６７３７，

升９３點或１﹒４％；恒生科技指數報４２５１，升７７點或１﹒８５％；主板成交

１６４﹒１４億元。

上證綜合指數報３２４７，升１７點或０﹒５４％，成交９２３﹒０８億元人民幣。

深證成份指數報１２３０４，升８１點或０﹒６７％，成交５７９﹒４９億元人民幣。



基本資料

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現價 ３５﹒５００ 變動 ＋５﹒０３％

最高價 ３５﹒５００ 最低價 ３４﹒４００

成交股數 １１２﹒３５萬股 成交金額 ３９１４﹒８８萬

１０天平均 ３３﹒９９０ 歷史波幅％ ５８﹒２６５

２０天平均 ３４﹒６５８ 加權平均價 ３４﹒８４５

５０天平均 ３２﹒８３７ ＲＳＩ１４ ５４﹒５３７

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入１１２７﹒５４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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信達生物（０１８０１） ３５﹒５０ ＋５﹒０３

阿里健康（００２４１） ４﹒６０ ＋２﹒２２

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒４５ ＋１﹒８３

平安好醫生（０１８３３） １９﹒７６ ＋０﹒６１

復星醫藥（０２１９６） ２７﹒１０ ＋０﹒７４

藥明生物（０２２６９） ６９﹒９０ ＋３﹒４０

海吉亞醫療（０６０７８） ４４﹒１０ 無升跌

康希諾（０６１８５） ６４﹒１０ ＋１﹒７５

京東健康（０６６１８） ６０﹒５０ ＋０﹒５０

康方生物（０９９２６） ２２﹒２５ ＋２﹒３０

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（ｅｄ）

