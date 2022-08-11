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01801 信達生物
即時 按盤價 升36.600 +2.800 (+8.284%)
大手異動

11/08/2022 09:52

《中資異動》信達生物漲逾５％突破２０天線，報３５﹒５元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》信達生物（０１８０１）升５﹒０３％，報３５﹒５元，升穿
２０天線（３４﹒６５８元），最高價３５﹒５元，最低價３４﹒４元；成交１１２﹒３５萬股
，成交金額３９１４﹒８８萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入１１２７﹒５４萬
元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額２８０﹒０３萬元，加權平均成交價
３４﹒９０３元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額２２９﹒２２萬元，加權平均成
交價３４﹒７４８元。
　　現時，恒生指數報１９８５２，升２４１點或１﹒２３％；恒生中國企業指數報６７３７，
升９３點或１﹒４％；恒生科技指數報４２５１，升７７點或１﹒８５％；主板成交
１６４﹒１４億元。
　　上證綜合指數報３２４７，升１７點或０﹒５４％，成交９２３﹒０８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３０４，升８１點或０﹒６７％，成交５７９﹒４９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　３５﹒５００　變動　　　　　　＋５﹒０３％
　　最高價　　　　　３５﹒５００　最低價　　　　　３４﹒４００
　　成交股數　　１１２﹒３５萬股　成交金額　　３９１４﹒８８萬
　　１０天平均　　　３３﹒９９０　歷史波幅％　　　５８﹒２６５
　　２０天平均　　　３４﹒６５８　加權平均價　　　３４﹒８４５
　　５０天平均　　　３２﹒８３７　ＲＳＩ１４　　　５４﹒５３７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入１１２７﹒５４萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　信達生物（０１８０１）　　　３５﹒５０　＋５﹒０３
　　阿里健康（００２４１）　　　　４﹒６０　＋２﹒２２
　　中國生物製藥（０１１７７）　　４﹒４５　＋１﹒８３
　　平安好醫生（０１８３３）　　１９﹒７６　＋０﹒６１
　　復星醫藥（０２１９６）　　　２７﹒１０　＋０﹒７４
　　藥明生物（０２２６９）　　　６９﹒９０　＋３﹒４０
　　海吉亞醫療（０６０７８）　　４４﹒１０　　　無升跌
　　康希諾（０６１８５）　　　　６４﹒１０　＋１﹒７５
　　京東健康（０６６１８）　　　６０﹒５０　＋０﹒５０
　　康方生物（０９９２６）　　　２２﹒２５　＋２﹒３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 13:12
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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