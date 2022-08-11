《經濟通通訊社１１日專訊》藥明康德（０２３５９）於９：５５ａｍ錄得１手１６萬股交
叉盤，每股造９２﹒５７５元，較上日收市價高３﹒３８％，涉資１４８１﹒２萬元。
藥明康德現價升２﹒７４％，報９２元；成交９１﹒７６萬股，成交金額８３１６﹒２３萬
元，主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入２２１﹒５１萬元。（ｒｗ）
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11/08/2022 09:56
《大手成交》藥明康德一手１６萬股交叉盤，涉資１４８１萬元
《經濟通通訊社１１日專訊》藥明康德（０２３５９）於９：５５ａｍ錄得１手１６萬股交
叉盤，每股造９２﹒５７５元，較上日收市價高３﹒３８％，涉資１４８１﹒２萬元。
藥明康德現價升２﹒７４％，報９２元；成交９１﹒７６萬股，成交金額８３１６﹒２３萬
元，主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入２２１﹒５１萬元。（ｒｗ）
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下一篇新聞︰11/08/2022 09:01 《大手成交》藥明康德等３家公司上午９：００市前大手交易
10/08/2022 11:05 《大手成交》藥明康德一手１５萬股交叉盤，涉資１３５９萬元
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09/08/2022 09:06 《大手成交》藥明康德等２家公司上午９：０５市前大手交易
08/08/2022 09:06 《大手成交》建行等２家公司上午９：０５市前大手交易
|備註：
|即時報價更新時間為 11/08/2022 13:12
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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