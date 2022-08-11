《異動股》明源雲（００９０９）跌近３％創新低，報６﹒４５元

《經濟通通訊社１１日專訊》明源雲（００９０９）跌２﹒５７％，報６﹒４５元，最低價

６﹒４４元，創上市新低，最高價６﹒８元；成交１３３﹒７萬股，成交金額８８５﹒０４萬元

；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出８﹒５３萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創

盈市場服務，金額８０﹒９６萬元，加權平均成交價６﹒５３８元；現時最大淨被動賣出券商為

中國國際金融，金額１２０﹒６９萬元，加權平均成交價６﹒６４７元。以現價計，該股暫連跌

２日，累計跌幅５﹒５６％。

現時，恒生指數報１９８２０，升２０９點或１﹒０７％；恒生中國企業指數報６７２０，

升７６點或１﹒１６％；恒生科技指數報４２３７，升６４點或１﹒５４％；主板成交

１８２﹒４２億元。

上證綜合指數報３２４３，升１３點或０﹒４％，成交１０２９﹒４７億元人民幣。

深證成份指數報１２２７９，升５５點或０﹒４６％，成交６５０﹒１６億元人民幣。



基本資料

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現價 ６﹒４５０ 變動 －２﹒５７％

最高價 ６﹒８００ 最低價 ６﹒４４０

成交股數 １３３﹒７萬股 成交金額 ８８５﹒０４萬

１０天平均 ６﹒７５７ 歷史波幅％ ５８﹒８５１

２０天平均 ７﹒３２１ 加權平均價 ６﹒６２０

５０天平均 ９﹒５３８ ＲＳＩ１４ ２８﹒８２８

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出８﹒５３萬元；暫連跌２日

，累計跌幅５﹒５６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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明源雲（００９０９） ６﹒４５ －２﹒５７

騰訊（００７００） ３００﹒２０ ＋１﹒５６

快手（０１０２４） ７４﹒９５ ＋１﹒２２

小米（０１８１０） １１﹒６８ ＋１﹒３９

美團（０３６９０） １７３﹒００ ＋２﹒００

京東健康（０６６１８） ６０﹒５５ ＋０﹒５８

京東集團（０９６１８） ２１７﹒４０ －０﹒４６

百度（０９８８８） １３４﹒００ ＋３﹒００

阿里（０９９８８） ８９﹒９５ ＋２﹒２７

網易（０９９９９） １４０﹒４０ ＋２﹒６３

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（ｅｄ）

