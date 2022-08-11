《異動股》明源雲（００９０９）跌近３％創新低，報６﹒４５元

《經濟通通訊社１１日專訊》明源雲（００９０９）跌２﹒５７％，報６﹒４５元，最低價
６﹒４４元，創上市新低，最高價６﹒８元；成交１３３﹒７萬股，成交金額８８５﹒０４萬元
；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出８﹒５３萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創
盈市場服務，金額８０﹒９６萬元，加權平均成交價６﹒５３８元；現時最大淨被動賣出券商為
中國國際金融，金額１２０﹒６９萬元，加權平均成交價６﹒６４７元。以現價計，該股暫連跌
２日，累計跌幅５﹒５６％。
現時，恒生指數報１９８２０，升２０９點或１﹒０７％；恒生中國企業指數報６７２０，
升７６點或１﹒１６％；恒生科技指數報４２３７，升６４點或１﹒５４％；主板成交
１８２﹒４２億元。
上證綜合指數報３２４３，升１３點或０﹒４％，成交１０２９﹒４７億元人民幣。
深證成份指數報１２２７９，升５５點或０﹒４６％，成交６５０﹒１６億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ６﹒４５０ 變動 －２﹒５７％
最高價 ６﹒８００ 最低價 ６﹒４４０
成交股數 １３３﹒７萬股 成交金額 ８８５﹒０４萬
１０天平均 ６﹒７５７ 歷史波幅％ ５８﹒８５１
２０天平均 ７﹒３２１ 加權平均價 ６﹒６２０
５０天平均 ９﹒５３８ ＲＳＩ１４ ２８﹒８２８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出８﹒５３萬元；暫連跌２日
，累計跌幅５﹒５６％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
明源雲（００９０９） ６﹒４５ －２﹒５７
騰訊（００７００） ３００﹒２０ ＋１﹒５６
快手（０１０２４） ７４﹒９５ ＋１﹒２２
小米（０１８１０） １１﹒６８ ＋１﹒３９
美團（０３６９０） １７３﹒００ ＋２﹒００
京東健康（０６６１８） ６０﹒５５ ＋０﹒５８
京東集團（０９６１８） ２１７﹒４０ －０﹒４６
百度（０９８８８） １３４﹒００ ＋３﹒００
阿里（０９９８８） ８９﹒９５ ＋２﹒２７
網易（０９９９９） １４０﹒４０ ＋２﹒６３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動