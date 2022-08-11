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00909 明源雲
即時 按盤價 跌6.150 -0.470 (-7.100%)
大手異動

11/08/2022 09:56

《異動股》明源雲（００９０９）跌近３％創新低，報６﹒４５元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》明源雲（００９０９）跌２﹒５７％，報６﹒４５元，最低價
６﹒４４元，創上市新低，最高價６﹒８元；成交１３３﹒７萬股，成交金額８８５﹒０４萬元
；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出８﹒５３萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創
盈市場服務，金額８０﹒９６萬元，加權平均成交價６﹒５３８元；現時最大淨被動賣出券商為
中國國際金融，金額１２０﹒６９萬元，加權平均成交價６﹒６４７元。以現價計，該股暫連跌
２日，累計跌幅５﹒５６％。
　　現時，恒生指數報１９８２０，升２０９點或１﹒０７％；恒生中國企業指數報６７２０，
升７６點或１﹒１６％；恒生科技指數報４２３７，升６４點或１﹒５４％；主板成交
１８２﹒４２億元。
　　上證綜合指數報３２４３，升１３點或０﹒４％，成交１０２９﹒４７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２７９，升５５點或０﹒４６％，成交６５０﹒１６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　６﹒４５０　變動　　　　　－２﹒５７％
　　最高價　　　　　６﹒８００　最低價　　　　　６﹒４４０
　　成交股數　　１３３﹒７萬股　成交金額　　８８５﹒０４萬
　　１０天平均　　　６﹒７５７　歷史波幅％　　５８﹒８５１
　　２０天平均　　　７﹒３２１　加權平均價　　　６﹒６２０
　　５０天平均　　　９﹒５３８　ＲＳＩ１４　　２８﹒８２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出８﹒５３萬元；暫連跌２日
，累計跌幅５﹒５６％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　明源雲（００９０９）　　　　６﹒４５　－２﹒５７
　　騰訊（００７００）　　　３００﹒２０　＋１﹒５６
　　快手（０１０２４）　　　　７４﹒９５　＋１﹒２２
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒６８　＋１﹒３９
　　美團（０３６９０）　　　１７３﹒００　＋２﹒００
　　京東健康（０６６１８）　　６０﹒５５　＋０﹒５８
　　京東集團（０９６１８）　２１７﹒４０　－０﹒４６
　　百度（０９８８８）　　　１３４﹒００　＋３﹒００
　　阿里（０９９８８）　　　　８９﹒９５　＋２﹒２７
　　網易（０９９９９）　　　１４０﹒４０　＋２﹒６３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 13:12
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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