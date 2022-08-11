  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00589 建中建設
即時 按盤價 升0.530 +0.035 (+7.071%)
大手異動

11/08/2022 09:57

《異動股》建中建設漲近６２％突破１００天線，報０﹒８元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》建中建設（００５８９）升６１﹒６２％，報０﹒８元，升穿
１００天線（０﹒６９７元），最高價０﹒８元，創１個月新高，最低價０﹒５７元；成交
３﹒２萬股，成交金額２﹒４１萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入２﹒４１萬元
。現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額２﹒３萬元，加權平均成交價０﹒７６７元。
　　現時，恒生指數報１９８２０，升２１０點或１﹒０７％；恒生中國企業指數報６７２２，
升７８點或１﹒１８％；恒生科技指數報４２３８，升６４點或１﹒５４％；主板成交
１８４﹒４９億元。
　　上證綜合指數報３２４３，升１３點或０﹒４１％，成交１０４１﹒３１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２８１，升５８點或０﹒４８％，成交６５７﹒９２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒８００　變動　　　　＋６１﹒６２％
　　最高價　　　０﹒８００　最低價　　　　　０﹒５７０
　　成交股數　　３﹒２萬股　成交金額　　　　２﹒４１萬
　　１０天平均　０﹒５３１　歷史波幅％　　８２﹒１５６
　　２０天平均　０﹒５２７　加權平均價　　　０﹒７５４
　　５０天平均　０﹒５３３　ＲＳＩ１４　　８３﹒７５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入
２﹒４１萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建中建設（００５８９）　　０﹒８０　＋６１﹒６２
　　中鐵（００３９０）　　　　４﹒４０　　＋１﹒６２
　　中鐵建（０１１８６）　　　４﹒４１　　＋０﹒２３
　　中國中冶（０１６１８）　　１﹒５３　　＋０﹒６６
　　中環控股（０１７３５）　１８﹒４４　　＋０﹒３３
　　Ｂ＆Ｄ（０１７８０）　　　１﹒３８　　＋７﹒８１
　　中交建（０１８００）　　　３﹒６４　　＋０﹒５５
　　卓航控股（０１８６５）　　０﹒７１　　－２﹒７４
　　中鋁國際（０２０６８）　　１﹒６８　　＋０﹒６０
　　中建築（０３３１１）　　　７﹒６８　　＋１﹒０５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰21/04/2022 15:46  《異動股》建中建設（５８９）挫近１７％創新低，報０﹒５４元

其他大手異動
More

21/03/2022 10:47  《異動股》建中建設等２家公司上午１０：４６異動

備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 13:12
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金