《異動股》建中建設漲近６２％突破１００天線，報０﹒８元

《經濟通通訊社１１日專訊》建中建設（００５８９）升６１﹒６２％，報０﹒８元，升穿

１００天線（０﹒６９７元），最高價０﹒８元，創１個月新高，最低價０﹒５７元；成交

３﹒２萬股，成交金額２﹒４１萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入２﹒４１萬元

。現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額２﹒３萬元，加權平均成交價０﹒７６７元。

現時，恒生指數報１９８２０，升２１０點或１﹒０７％；恒生中國企業指數報６７２２，

升７８點或１﹒１８％；恒生科技指數報４２３８，升６４點或１﹒５４％；主板成交

１８４﹒４９億元。

上證綜合指數報３２４３，升１３點或０﹒４１％，成交１０４１﹒３１億元人民幣。

深證成份指數報１２２８１，升５８點或０﹒４８％，成交６５７﹒９２億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒８００ 變動 ＋６１﹒６２％

最高價 ０﹒８００ 最低價 ０﹒５７０

成交股數 ３﹒２萬股 成交金額 ２﹒４１萬

１０天平均 ０﹒５３１ 歷史波幅％ ８２﹒１５６

２０天平均 ０﹒５２７ 加權平均價 ０﹒７５４

５０天平均 ０﹒５３３ ＲＳＩ１４ ８３﹒７５６

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入

２﹒４１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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建中建設（００５８９） ０﹒８０ ＋６１﹒６２

中鐵（００３９０） ４﹒４０ ＋１﹒６２

中鐵建（０１１８６） ４﹒４１ ＋０﹒２３

中國中冶（０１６１８） １﹒５３ ＋０﹒６６

中環控股（０１７３５） １８﹒４４ ＋０﹒３３

Ｂ＆Ｄ（０１７８０） １﹒３８ ＋７﹒８１

中交建（０１８００） ３﹒６４ ＋０﹒５５

卓航控股（０１８６５） ０﹒７１ －２﹒７４

中鋁國際（０２０６８） １﹒６８ ＋０﹒６０

中建築（０３３１１） ７﹒６８ ＋１﹒０５

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（ｅｄ）

