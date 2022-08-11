《異動股》建中建設漲近６２％突破１００天線，報０﹒８元

《經濟通通訊社１１日專訊》建中建設（００５８９）升６１﹒６２％，報０﹒８元，升穿
１００天線（０﹒６９７元），最高價０﹒８元，創１個月新高，最低價０﹒５７元；成交
３﹒２萬股，成交金額２﹒４１萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入２﹒４１萬元
。現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額２﹒３萬元，加權平均成交價０﹒７６７元。
現時，恒生指數報１９８２０，升２１０點或１﹒０７％；恒生中國企業指數報６７２２，
升７８點或１﹒１８％；恒生科技指數報４２３８，升６４點或１﹒５４％；主板成交
１８４﹒４９億元。
上證綜合指數報３２４３，升１３點或０﹒４１％，成交１０４１﹒３１億元人民幣。
深證成份指數報１２２８１，升５８點或０﹒４８％，成交６５７﹒９２億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒８００ 變動 ＋６１﹒６２％
最高價 ０﹒８００ 最低價 ０﹒５７０
成交股數 ３﹒２萬股 成交金額 ２﹒４１萬
１０天平均 ０﹒５３１ 歷史波幅％ ８２﹒１５６
２０天平均 ０﹒５２７ 加權平均價 ０﹒７５４
５０天平均 ０﹒５３３ ＲＳＩ１４ ８３﹒７５６
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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入
２﹒４１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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建中建設（００５８９） ０﹒８０ ＋６１﹒６２
中鐵（００３９０） ４﹒４０ ＋１﹒６２
中鐵建（０１１８６） ４﹒４１ ＋０﹒２３
中國中冶（０１６１８） １﹒５３ ＋０﹒６６
中環控股（０１７３５） １８﹒４４ ＋０﹒３３
Ｂ＆Ｄ（０１７８０） １﹒３８ ＋７﹒８１
中交建（０１８００） ３﹒６４ ＋０﹒５５
卓航控股（０１８６５） ０﹒７１ －２﹒７４
中鋁國際（０２０６８） １﹒６８ ＋０﹒６０
中建築（０３３１１） ７﹒６８ ＋１﹒０５
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（ｅｄ）
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