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02382 舜宇光學科技
即時 按盤價 升118.900 +7.600 (+6.828%)
大手異動

11/08/2022 10:03

《異動股》舜宇光學科技漲逾５％破１００天線，報１１６﹒９元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）升５﹒０３％，報１１６﹒９元
，升穿１００天線（１１４﹒７１３元），最高價１１６﹒９元，最低價１１２﹒５元；成交
１５０﹒５４萬股，成交金額１﹒７１億元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入
１５３４﹒９４萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額１２０７﹒６８萬元，加權
平均成交價１１４﹒５１７元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額２７４﹒０１萬
元，加權平均成交價１１５﹒１５２元。
　　現時，恒生指數報１９８６５，升２５４點或１﹒３％；恒生中國企業指數報６７３４，升
９０點或１﹒３６％；恒生科技指數報４２５６，升８２點或１﹒９７％；主板成交
２０６﹒１６億元。
　　上證綜合指數報３２４３，升１３點或０﹒４２％，成交１１８５﹒４７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２７０，升４６點或０﹒３８％，成交７６３﹒６２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１１６﹒９００　變動　　　　　＋５﹒０３％
　　最高價　　　　１１６﹒９００　最低價　　　１１２﹒５００
　　成交股數　　１５０﹒５４萬股　成交金額　　　　１﹒７１億
　　１０天平均　　１１１﹒９３０　歷史波幅％　　５１﹒３５１
　　２０天平均　　１１０﹒４２０　加權平均價　１１３﹒９００
　　５０天平均　　１１４﹒７１２　ＲＳＩ１４　　５４﹒９９５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入１５３４﹒９４萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學科技（０２３８２）　１１６﹒９００　　＋５﹒０３
　　賽晶科技（００５８０）　　　　　２﹒４７０　　＋０﹒４１
　　威雅利（００８５４）　　　　　　４﹒２５０　　＋２﹒１６
　　高偉電子（０１４１５）　　　　１６﹒２００　　＋１﹒５０
　　丘鈦科技（０１４７８）　　　　　４﹒６２０　＋１２﹒１４
　　匯聚科技（０１７２９）　　　　　２﹒１５０　　＋５﹒３９
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　　１４﹒９６０　　＋２﹒６１
　　威勝控股（０３３９３）　　　　　２﹒５４０　　＋０﹒４０
　　光麗科技（０６０３６）　　　　　０﹒３８５　　　　無升跌
　　麗年國際（０９９１８）　　　　　０﹒０７５　　＋５﹒６３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 13:12
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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