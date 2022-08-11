《異動股》舜宇光學科技漲逾５％破１００天線，報１１６﹒９元

《經濟通通訊社１１日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）升５﹒０３％，報１１６﹒９元

，升穿１００天線（１１４﹒７１３元），最高價１１６﹒９元，最低價１１２﹒５元；成交

１５０﹒５４萬股，成交金額１﹒７１億元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入

１５３４﹒９４萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額１２０７﹒６８萬元，加權

平均成交價１１４﹒５１７元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額２７４﹒０１萬

元，加權平均成交價１１５﹒１５２元。

現時，恒生指數報１９８６５，升２５４點或１﹒３％；恒生中國企業指數報６７３４，升

９０點或１﹒３６％；恒生科技指數報４２５６，升８２點或１﹒９７％；主板成交

２０６﹒１６億元。

上證綜合指數報３２４３，升１３點或０﹒４２％，成交１１８５﹒４７億元人民幣。

深證成份指數報１２２７０，升４６點或０﹒３８％，成交７６３﹒６２億元人民幣。



基本資料

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現價 １１６﹒９００ 變動 ＋５﹒０３％

最高價 １１６﹒９００ 最低價 １１２﹒５００

成交股數 １５０﹒５４萬股 成交金額 １﹒７１億

１０天平均 １１１﹒９３０ 歷史波幅％ ５１﹒３５１

２０天平均 １１０﹒４２０ 加權平均價 １１３﹒９００

５０天平均 １１４﹒７１２ ＲＳＩ１４ ５４﹒９９５

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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入１５３４﹒９４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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舜宇光學科技（０２３８２） １１６﹒９００ ＋５﹒０３

賽晶科技（００５８０） ２﹒４７０ ＋０﹒４１

威雅利（００８５４） ４﹒２５０ ＋２﹒１６

高偉電子（０１４１５） １６﹒２００ ＋１﹒５０

丘鈦科技（０１４７８） ４﹒６２０ ＋１２﹒１４

匯聚科技（０１７２９） ２﹒１５０ ＋５﹒３９

瑞聲科技（０２０１８） １４﹒９６０ ＋２﹒６１

威勝控股（０３３９３） ２﹒５４０ ＋０﹒４０

光麗科技（０６０３６） ０﹒３８５ 無升跌

麗年國際（０９９１８） ０﹒０７５ ＋５﹒６３

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（ｅｄ）

