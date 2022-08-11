《異動股》舜宇光學科技漲逾５％破１００天線，報１１６﹒９元

《經濟通通訊社１１日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）升５﹒０３％，報１１６﹒９元
，升穿１００天線（１１４﹒７１３元），最高價１１６﹒９元，最低價１１２﹒５元；成交
１５０﹒５４萬股，成交金額１﹒７１億元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入
１５３４﹒９４萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額１２０７﹒６８萬元，加權
平均成交價１１４﹒５１７元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額２７４﹒０１萬
元，加權平均成交價１１５﹒１５２元。
現時，恒生指數報１９８６５，升２５４點或１﹒３％；恒生中國企業指數報６７３４，升
９０點或１﹒３６％；恒生科技指數報４２５６，升８２點或１﹒９７％；主板成交
２０６﹒１６億元。
上證綜合指數報３２４３，升１３點或０﹒４２％，成交１１８５﹒４７億元人民幣。
深證成份指數報１２２７０，升４６點或０﹒３８％，成交７６３﹒６２億元人民幣。
基本資料
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現價 １１６﹒９００ 變動 ＋５﹒０３％
最高價 １１６﹒９００ 最低價 １１２﹒５００
成交股數 １５０﹒５４萬股 成交金額 １﹒７１億
１０天平均 １１１﹒９３０ 歷史波幅％ ５１﹒３５１
２０天平均 １１０﹒４２０ 加權平均價 １１３﹒９００
５０天平均 １１４﹒７１２ ＲＳＩ１４ ５４﹒９９５
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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入１５３４﹒９４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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舜宇光學科技（０２３８２） １１６﹒９００ ＋５﹒０３
賽晶科技（００５８０） ２﹒４７０ ＋０﹒４１
威雅利（００８５４） ４﹒２５０ ＋２﹒１６
高偉電子（０１４１５） １６﹒２００ ＋１﹒５０
丘鈦科技（０１４７８） ４﹒６２０ ＋１２﹒１４
匯聚科技（０１７２９） ２﹒１５０ ＋５﹒３９
瑞聲科技（０２０１８） １４﹒９６０ ＋２﹒６１
威勝控股（０３３９３） ２﹒５４０ ＋０﹒４０
光麗科技（０６０３６） ０﹒３８５ 無升跌
麗年國際（０９９１８） ０﹒０７５ ＋５﹒６３
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（ｅｄ）
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