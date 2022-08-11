  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00909 明源雲
即時 按盤價 跌6.140 -0.480 (-7.251%)
大手異動

11/08/2022 10:12

《異動股》明源雲（００９０９）跌近５％創新低，報６﹒２９元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》明源雲（００９０９）跌４﹒９８％，報６﹒２９元，最低價
６﹒２３元，創上市新低，最高價６﹒８元；成交３６５﹒９萬股，成交金額２３５４﹒９５萬
元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入２９０﹒２６萬元。現時最大淨被動買入券商為
中國創盈市場服務，金額１５９﹒９９萬元，加權平均成交價６﹒４３８元；現時最大淨被動賣
出券商為中國國際金融，金額３５１﹒９８萬元，加權平均成交價６﹒４２３元。以現價計，該
股暫連跌２日，累計跌幅７﹒９１％。
　　現時，恒生指數報１９８１５，升２０４點或１﹒０４％；恒生中國企業指數報６７１４，
升７０點或１﹒０６％；恒生科技指數報４２３９，升６５點或１﹒５８％；主板成交
２３３﹒３１億元。
　　上證綜合指數報３２４０，升１０點或０﹒３３％，成交１３８０﹒６１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２４２，升１８點或０﹒１５％，成交８９１﹒７２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　６﹒２９０　變動　　　　　　－４﹒９８％
　　最高價　　　　　６﹒８００　最低價　　　　　　６﹒２３０
　　成交股數　　３６５﹒９萬股　成交金額　　２３５４﹒９５萬
　　１０天平均　　　６﹒７４１　歷史波幅％　　　５８﹒８５１
　　２０天平均　　　７﹒３１３　加權平均價　　　　６﹒４３６
　　５０天平均　　　９﹒５３５　ＲＳＩ１４　　　２７﹒６４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入２９０﹒２６萬元；暫連跌
２日，累計跌幅７﹒９１％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　明源雲（００９０９）　　　　６﹒２９　－４﹒９８
　　騰訊（００７００）　　　３００﹒００　＋１﹒４９
　　快手（０１０２４）　　　　７４﹒９５　＋１﹒２２
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒６８　＋１﹒３９
　　美團（０３６９０）　　　１７２﹒５０　＋１﹒７１
　　京東健康（０６６１８）　　６０﹒６５　＋０﹒７５
　　京東集團（０９６１８）　２１７﹒００　－０﹒６４
　　百度（０９８８８）　　　１３４﹒００　＋３﹒００
　　阿里（０９９８８）　　　　８９﹒８５　＋２﹒１６
　　網易（０９９９９）　　　１４０﹒１０　＋２﹒４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰11/08/2022 09:56  《異動股》明源雲（００９０９）跌近３％創新低，報６﹒４５元

其他大手異動
More

05/08/2022 13:01  《異動股》中芯等３家公司下午１：００異動

04/08/2022 13:10  《異動股》明源雲（００９０９）微跌創新低，報６﹒５１元

03/08/2022 10:03  《異動股》明源雲等２家公司上午１０：０２異動

03/08/2022 09:31  《異動股》世紀城市國際等８家公司上午９：３０異動

02/08/2022 09:37  《異動股》信義玻璃等７家公司上午９：３６異動

備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 13:12
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金