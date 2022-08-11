《異動股》明源雲（００９０９）跌近５％創新低，報６﹒２９元

《經濟通通訊社１１日專訊》明源雲（００９０９）跌４﹒９８％，報６﹒２９元，最低價
６﹒２３元，創上市新低，最高價６﹒８元；成交３６５﹒９萬股，成交金額２３５４﹒９５萬
元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入２９０﹒２６萬元。現時最大淨被動買入券商為
中國創盈市場服務，金額１５９﹒９９萬元，加權平均成交價６﹒４３８元；現時最大淨被動賣
出券商為中國國際金融，金額３５１﹒９８萬元，加權平均成交價６﹒４２３元。以現價計，該
股暫連跌２日，累計跌幅７﹒９１％。
現時，恒生指數報１９８１５，升２０４點或１﹒０４％；恒生中國企業指數報６７１４，
升７０點或１﹒０６％；恒生科技指數報４２３９，升６５點或１﹒５８％；主板成交
２３３﹒３１億元。
上證綜合指數報３２４０，升１０點或０﹒３３％，成交１３８０﹒６１億元人民幣。
深證成份指數報１２２４２，升１８點或０﹒１５％，成交８９１﹒７２億元人民幣。
基本資料
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現價 ６﹒２９０ 變動 －４﹒９８％
最高價 ６﹒８００ 最低價 ６﹒２３０
成交股數 ３６５﹒９萬股 成交金額 ２３５４﹒９５萬
１０天平均 ６﹒７４１ 歷史波幅％ ５８﹒８５１
２０天平均 ７﹒３１３ 加權平均價 ６﹒４３６
５０天平均 ９﹒５３５ ＲＳＩ１４ ２７﹒６４４
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入２９０﹒２６萬元；暫連跌
２日，累計跌幅７﹒９１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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明源雲（００９０９） ６﹒２９ －４﹒９８
騰訊（００７００） ３００﹒００ ＋１﹒４９
快手（０１０２４） ７４﹒９５ ＋１﹒２２
小米（０１８１０） １１﹒６８ ＋１﹒３９
美團（０３６９０） １７２﹒５０ ＋１﹒７１
京東健康（０６６１８） ６０﹒６５ ＋０﹒７５
京東集團（０９６１８） ２１７﹒００ －０﹒６４
百度（０９８８８） １３４﹒００ ＋３﹒００
阿里（０９９８８） ８９﹒８５ ＋２﹒１６
網易（０９９９９） １４０﹒１０ ＋２﹒４１
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（ｅｄ）
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