《異動股》明源雲（００９０９）跌近５％創新低，報６﹒２９元

《經濟通通訊社１１日專訊》明源雲（００９０９）跌４﹒９８％，報６﹒２９元，最低價

６﹒２３元，創上市新低，最高價６﹒８元；成交３６５﹒９萬股，成交金額２３５４﹒９５萬

元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入２９０﹒２６萬元。現時最大淨被動買入券商為

中國創盈市場服務，金額１５９﹒９９萬元，加權平均成交價６﹒４３８元；現時最大淨被動賣

出券商為中國國際金融，金額３５１﹒９８萬元，加權平均成交價６﹒４２３元。以現價計，該

股暫連跌２日，累計跌幅７﹒９１％。

現時，恒生指數報１９８１５，升２０４點或１﹒０４％；恒生中國企業指數報６７１４，

升７０點或１﹒０６％；恒生科技指數報４２３９，升６５點或１﹒５８％；主板成交

２３３﹒３１億元。

上證綜合指數報３２４０，升１０點或０﹒３３％，成交１３８０﹒６１億元人民幣。

深證成份指數報１２２４２，升１８點或０﹒１５％，成交８９１﹒７２億元人民幣。



基本資料

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現價 ６﹒２９０ 變動 －４﹒９８％

最高價 ６﹒８００ 最低價 ６﹒２３０

成交股數 ３６５﹒９萬股 成交金額 ２３５４﹒９５萬

１０天平均 ６﹒７４１ 歷史波幅％ ５８﹒８５１

２０天平均 ７﹒３１３ 加權平均價 ６﹒４３６

５０天平均 ９﹒５３５ ＲＳＩ１４ ２７﹒６４４

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入２９０﹒２６萬元；暫連跌

２日，累計跌幅７﹒９１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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明源雲（００９０９） ６﹒２９ －４﹒９８

騰訊（００７００） ３００﹒００ ＋１﹒４９

快手（０１０２４） ７４﹒９５ ＋１﹒２２

小米（０１８１０） １１﹒６８ ＋１﹒３９

美團（０３６９０） １７２﹒５０ ＋１﹒７１

京東健康（０６６１８） ６０﹒６５ ＋０﹒７５

京東集團（０９６１８） ２１７﹒００ －０﹒６４

百度（０９８８８） １３４﹒００ ＋３﹒００

阿里（０９９８８） ８９﹒８５ ＋２﹒１６

網易（０９９９９） １４０﹒１０ ＋２﹒４１

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（ｅｄ）

