《異動股》科濟藥業－Ｂ（２１７１）升逾１０％，報１７﹒２元

《經濟通通訊社１１日專訊》科濟藥業－Ｂ（０２１７１）升１０﹒２６％，報１７﹒２元
，最高價１７﹒２元，最低價１５﹒７２元；成交６７﹒１萬股，成交金額１１１９﹒８３萬元
；主動買沽比率８９：１１，資金淨主動買入８５２﹒３５萬元。現時最大淨被動買入券商為摩
根大通，金額３﹒４３萬元，加權平均成交價１６﹒４４６元；現時最大淨被動賣出券商為中國
創盈市場服務，金額２７７﹒２３萬元，加權平均成交價１６﹒８０８元。
現時，恒生指數報１９８２３，升２１２點或１﹒０９％；恒生中國企業指數報６７１７，
升７３點或１﹒１％；恒生科技指數報４２４０，升６６點或１﹒５９％；主板成交
２３７﹒９３億元。
上證綜合指數報３２４１，升１１點或０﹒３５％，成交１４１３﹒３９億元人民幣。
深證成份指數報１２２５３，升２９點或０﹒２４％，成交９１２﹒７１億元人民幣。
基本資料
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現價 １７﹒２００ 變動 ＋１０﹒２６％
最高價 １７﹒２００ 最低價 １５﹒７２０
成交股數 ６７﹒１萬股 成交金額 １１１９﹒８３萬
１０天平均 １５﹒２０８ 歷史波幅％ ９４﹒５６３
２０天平均 １５﹒４１５ 加權平均價 １６﹒６８９
５０天平均 １４﹒６７７ ＲＳＩ１４ ５９﹒７３５
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股份狀態：主動買沽比率８９：１１，資金淨主動買入８５２﹒３５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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科濟藥業－Ｂ（０２１７１） １７﹒２０ ＋１０﹒２６
金斯瑞生物科技（０１５４８） ２８﹒１０ ＋２﹒９３
信達生物（０１８０１） ３５﹒２０ ＋４﹒１４
錦欣生殖（０１９５１） ５﹒４４ ＋０﹒９３
藥明生物（０２２６９） ６９﹒１０ ＋２﹒２２
泰格醫藥（０３３４７） ７５﹒２５ ＋０﹒６０
百濟神州（０６１６０） １１７﹒５０ ＋１﹒２９
康希諾（０６１８５） ６３﹒９０ ＋１﹒４３
康方生物（０９９２６） ２１﹒９５ ＋０﹒９２
榮昌生物（０９９９５） ５２﹒７０ ＋２﹒４３
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（ｅｄ）
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