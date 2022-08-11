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02171 科濟藥業－Ｂ
即時 按盤價 升17.860 +2.260 (+14.487%)
大手異動

11/08/2022 10:14

《異動股》科濟藥業－Ｂ（２１７１）升逾１０％，報１７﹒２元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》科濟藥業－Ｂ（０２１７１）升１０﹒２６％，報１７﹒２元
，最高價１７﹒２元，最低價１５﹒７２元；成交６７﹒１萬股，成交金額１１１９﹒８３萬元
；主動買沽比率８９：１１，資金淨主動買入８５２﹒３５萬元。現時最大淨被動買入券商為摩
根大通，金額３﹒４３萬元，加權平均成交價１６﹒４４６元；現時最大淨被動賣出券商為中國
創盈市場服務，金額２７７﹒２３萬元，加權平均成交價１６﹒８０８元。
　　現時，恒生指數報１９８２３，升２１２點或１﹒０９％；恒生中國企業指數報６７１７，
升７３點或１﹒１％；恒生科技指數報４２４０，升６６點或１﹒５９％；主板成交
２３７﹒９３億元。
　　上證綜合指數報３２４１，升１１點或０﹒３５％，成交１４１３﹒３９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２５３，升２９點或０﹒２４％，成交９１２﹒７１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１７﹒２００　變動　　　　　＋１０﹒２６％
　　最高價　　　１７﹒２００　最低價　　　　　１５﹒７２０
　　成交股數　　６７﹒１萬股　成交金額　　１１１９﹒８３萬
　　１０天平均　１５﹒２０８　歷史波幅％　　　９４﹒５６３
　　２０天平均　１５﹒４１５　加權平均價　　　１６﹒６８９
　　５０天平均　１４﹒６７７　ＲＳＩ１４　　　５９﹒７３５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率８９：１１，資金淨主動買入８５２﹒３５萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　科濟藥業－Ｂ（０２１７１）　　　１７﹒２０　＋１０﹒２６
　　金斯瑞生物科技（０１５４８）　　２８﹒１０　　＋２﹒９３
　　信達生物（０１８０１）　　　　　３５﹒２０　　＋４﹒１４
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　　　　５﹒４４　　＋０﹒９３
　　藥明生物（０２２６９）　　　　　６９﹒１０　　＋２﹒２２
　　泰格醫藥（０３３４７）　　　　　７５﹒２５　　＋０﹒６０
　　百濟神州（０６１６０）　　　　１１７﹒５０　　＋１﹒２９
　　康希諾（０６１８５）　　　　　　６３﹒９０　　＋１﹒４３
　　康方生物（０９９２６）　　　　　２１﹒９５　　＋０﹒９２
　　榮昌生物（０９９９５）　　　　　５２﹒７０　　＋２﹒４３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 13:12
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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