《異動股》科濟藥業－Ｂ（２１７１）升逾１０％，報１７﹒２元

《經濟通通訊社１１日專訊》科濟藥業－Ｂ（０２１７１）升１０﹒２６％，報１７﹒２元

，最高價１７﹒２元，最低價１５﹒７２元；成交６７﹒１萬股，成交金額１１１９﹒８３萬元

；主動買沽比率８９：１１，資金淨主動買入８５２﹒３５萬元。現時最大淨被動買入券商為摩

根大通，金額３﹒４３萬元，加權平均成交價１６﹒４４６元；現時最大淨被動賣出券商為中國

創盈市場服務，金額２７７﹒２３萬元，加權平均成交價１６﹒８０８元。

現時，恒生指數報１９８２３，升２１２點或１﹒０９％；恒生中國企業指數報６７１７，

升７３點或１﹒１％；恒生科技指數報４２４０，升６６點或１﹒５９％；主板成交

２３７﹒９３億元。

上證綜合指數報３２４１，升１１點或０﹒３５％，成交１４１３﹒３９億元人民幣。

深證成份指數報１２２５３，升２９點或０﹒２４％，成交９１２﹒７１億元人民幣。



基本資料

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現價 １７﹒２００ 變動 ＋１０﹒２６％

最高價 １７﹒２００ 最低價 １５﹒７２０

成交股數 ６７﹒１萬股 成交金額 １１１９﹒８３萬

１０天平均 １５﹒２０８ 歷史波幅％ ９４﹒５６３

２０天平均 １５﹒４１５ 加權平均價 １６﹒６８９

５０天平均 １４﹒６７７ ＲＳＩ１４ ５９﹒７３５

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股份狀態：主動買沽比率８９：１１，資金淨主動買入８５２﹒３５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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科濟藥業－Ｂ（０２１７１） １７﹒２０ ＋１０﹒２６

金斯瑞生物科技（０１５４８） ２８﹒１０ ＋２﹒９３

信達生物（０１８０１） ３５﹒２０ ＋４﹒１４

錦欣生殖（０１９５１） ５﹒４４ ＋０﹒９３

藥明生物（０２２６９） ６９﹒１０ ＋２﹒２２

泰格醫藥（０３３４７） ７５﹒２５ ＋０﹒６０

百濟神州（０６１６０） １１７﹒５０ ＋１﹒２９

康希諾（０６１８５） ６３﹒９０ ＋１﹒４３

康方生物（０９９２６） ２１﹒９５ ＋０﹒９２

榮昌生物（０９９９５） ５２﹒７０ ＋２﹒４３

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（ｅｄ）

