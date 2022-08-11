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02313 申洲國際
即時 按盤價 升83.800 +5.600 (+7.161%)
大手異動

11/08/2022 10:22

《異動股》申洲國際升近３％突破１０天線，報８０﹒５元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》申洲國際（０２３１３）升２﹒９４％，報８０﹒５元，升穿
１０天線（７９﹒９２５元），最高價８０﹒６元，最低價７９﹒５元；成交９４﹒１萬股，成
交金額７５３８﹒７１萬元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入４５１﹒５７萬元。現
時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額５２４﹒２１萬元，加權平均成交價
８０﹒０５１元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額８２８﹒９５萬元，加權平均成交價
８０﹒２１１元。
　　現時，恒生指數報１９８３１，升２２０點或１﹒１３％；恒生中國企業指數報６７２１，
升７７點或１﹒１６％；恒生科技指數報４２４１，升６７點或１﹒６２％；主板成交
２５４﹒６３億元。
　　上證綜合指數報３２３９，升９點或０﹒３％，成交１５３９﹒５８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２４７，升２３點或０﹒２％，成交９８８﹒９９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　８０﹒５００　變動　　　　　　＋２﹒９４％
　　最高價　　　８０﹒６００　最低價　　　　　７９﹒５００
　　成交股數　　９４﹒１萬股　成交金額　　７５３８﹒７１萬
　　１０天平均　７９﹒９２５　歷史波幅％　　　３５﹒０２７
　　２０天平均　８２﹒２６５　加權平均價　　　８０﹒１１６
　　５０天平均　９０﹒３１３　ＲＳＩ１４　　　４１﹒９６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入４５１﹒５７萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申洲國際（０２３１３）　８０﹒５０　＋２﹒９４
　　潤啤（００２９１）　　　５３﹒６０　＋１﹒８０
　　特步國際（０１３６８）　１２﹒４６　＋４﹒５３
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒８５　＋１﹒３３
　　安踏體育（０２０２０）　８３﹒９５　＋１﹒５１
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３４﹒５０　＋０﹒８８
　　李寧（０２３３１）　　　６４﹒３５　＋３﹒０４
　　中國飛鶴（０６１８６）　　７﹒０１　＋０﹒８６
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒３２　＋１﹒８６
　　九毛九（０９９２２）　　１７﹒５８　＋０﹒４６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 13:13
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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