《異動股》申洲國際升近３％突破１０天線，報８０﹒５元

《經濟通通訊社１１日專訊》申洲國際（０２３１３）升２﹒９４％，報８０﹒５元，升穿

１０天線（７９﹒９２５元），最高價８０﹒６元，最低價７９﹒５元；成交９４﹒１萬股，成

交金額７５３８﹒７１萬元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入４５１﹒５７萬元。現

時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額５２４﹒２１萬元，加權平均成交價

８０﹒０５１元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額８２８﹒９５萬元，加權平均成交價

８０﹒２１１元。

現時，恒生指數報１９８３１，升２２０點或１﹒１３％；恒生中國企業指數報６７２１，

升７７點或１﹒１６％；恒生科技指數報４２４１，升６７點或１﹒６２％；主板成交

２５４﹒６３億元。

上證綜合指數報３２３９，升９點或０﹒３％，成交１５３９﹒５８億元人民幣。

深證成份指數報１２２４７，升２３點或０﹒２％，成交９８８﹒９９億元人民幣。



基本資料

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現價 ８０﹒５００ 變動 ＋２﹒９４％

最高價 ８０﹒６００ 最低價 ７９﹒５００

成交股數 ９４﹒１萬股 成交金額 ７５３８﹒７１萬

１０天平均 ７９﹒９２５ 歷史波幅％ ３５﹒０２７

２０天平均 ８２﹒２６５ 加權平均價 ８０﹒１１６

５０天平均 ９０﹒３１３ ＲＳＩ１４ ４１﹒９６４

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入４５１﹒５７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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申洲國際（０２３１３） ８０﹒５０ ＋２﹒９４

潤啤（００２９１） ５３﹒６０ ＋１﹒８０

特步國際（０１３６８） １２﹒４６ ＋４﹒５３

百威亞太（０１８７６） ２２﹒８５ ＋１﹒３３

安踏體育（０２０２０） ８３﹒９５ ＋１﹒５１

蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒５０ ＋０﹒８８

李寧（０２３３１） ６４﹒３５ ＋３﹒０４

中國飛鶴（０６１８６） ７﹒０１ ＋０﹒８６

海底撈（０６８６２） １５﹒３２ ＋１﹒８６

九毛九（０９９２２） １７﹒５８ ＋０﹒４６

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（ｅｄ）

