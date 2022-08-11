《異動股》申洲國際升近３％突破１０天線，報８０﹒５元

《經濟通通訊社１１日專訊》申洲國際（０２３１３）升２﹒９４％，報８０﹒５元，升穿
１０天線（７９﹒９２５元），最高價８０﹒６元，最低價７９﹒５元；成交９４﹒１萬股，成
交金額７５３８﹒７１萬元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入４５１﹒５７萬元。現
時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額５２４﹒２１萬元，加權平均成交價
８０﹒０５１元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額８２８﹒９５萬元，加權平均成交價
８０﹒２１１元。
現時，恒生指數報１９８３１，升２２０點或１﹒１３％；恒生中國企業指數報６７２１，
升７７點或１﹒１６％；恒生科技指數報４２４１，升６７點或１﹒６２％；主板成交
２５４﹒６３億元。
上證綜合指數報３２３９，升９點或０﹒３％，成交１５３９﹒５８億元人民幣。
深證成份指數報１２２４７，升２３點或０﹒２％，成交９８８﹒９９億元人民幣。
基本資料
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現價 ８０﹒５００ 變動 ＋２﹒９４％
最高價 ８０﹒６００ 最低價 ７９﹒５００
成交股數 ９４﹒１萬股 成交金額 ７５３８﹒７１萬
１０天平均 ７９﹒９２５ 歷史波幅％ ３５﹒０２７
２０天平均 ８２﹒２６５ 加權平均價 ８０﹒１１６
５０天平均 ９０﹒３１３ ＲＳＩ１４ ４１﹒９６４
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入４５１﹒５７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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申洲國際（０２３１３） ８０﹒５０ ＋２﹒９４
潤啤（００２９１） ５３﹒６０ ＋１﹒８０
特步國際（０１３６８） １２﹒４６ ＋４﹒５３
百威亞太（０１８７６） ２２﹒８５ ＋１﹒３３
安踏體育（０２０２０） ８３﹒９５ ＋１﹒５１
蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒５０ ＋０﹒８８
李寧（０２３３１） ６４﹒３５ ＋３﹒０４
中國飛鶴（０６１８６） ７﹒０１ ＋０﹒８６
海底撈（０６８６２） １５﹒３２ ＋１﹒８６
九毛九（０９９２２） １７﹒５８ ＋０﹒４６
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（ｅｄ）
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