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01347 華虹半導體
即時 按盤價 升26.450 +1.200 (+4.752%)
大手異動

11/08/2022 10:30

《異動股》華虹漲逾５％突破５０天線，報２６﹒５５元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》華虹（０１３４７）升５﹒１５％，報２６﹒５５元，升穿
５０天線（２６﹒２７４元），最高價２６﹒５５元，最低價２５﹒６元；成交３１３﹒０６萬
股，成交金額８１７１﹒３７萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２８６４﹒５６
萬元。現時最大淨被動買入券商為國信證券香港，金額３６５﹒４萬元，加權平均成交價
２６﹒２３３元；現時最大淨被動賣出券商為ＡＢＮ　ＡＭＲＯ　ＣＬＥＡＲＩＮＧ　ＨＫ，金
額４７７﹒５６萬元，加權平均成交價２５﹒９７７元。
　　現時，恒生指數報１９８７１，升２６０點或１﹒３３％；恒生中國企業指數報６７３７，
升９３點或１﹒４％；恒生科技指數報４２５４，升８０點或１﹒９２％；主板成交
２７６﹒３２億元。
　　上證綜合指數報３２４５，升１５點或０﹒４９％，成交１６５４﹒７６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２８５，升６１點或０﹒５％，成交１０５９﹒８６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２６﹒５５０　變動　　　　　　＋５﹒１５％
　　最高價　　　　　２６﹒５５０　最低價　　　　　２５﹒６００
　　成交股數　　３１３﹒０６萬股　成交金額　　８１７１﹒３７萬
　　１０天平均　　　２４﹒９５５　歷史波幅％　　　６３﹒９１９
　　２０天平均　　　２５﹒０７８　加權平均價　　　２６﹒１０２
　　５０天平均　　　２６﹒２７４　ＲＳＩ１４　　　５４﹒７４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２８６４﹒５６萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華虹（０１３４７）　　　　２６﹒５５　＋５﹒１５
　　ＡＳＭＰＴ（００５２２）　６６﹒７０　＋２﹒３０
　　中芯（００９８１）　　　　１７﹒４６　＋１﹒８７
　　上海復旦（０１３８５）　　３３﹒５０　－１﹒４７
　　晶門（０２８７８）　　　　　０﹒５５　　　無升跌
　　宏光半導體（０６９０８）　　４﹒０６　－４﹒４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 13:13
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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