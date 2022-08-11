《異動股》華虹漲逾５％突破５０天線，報２６﹒５５元

《經濟通通訊社１１日專訊》華虹（０１３４７）升５﹒１５％，報２６﹒５５元，升穿
５０天線（２６﹒２７４元），最高價２６﹒５５元，最低價２５﹒６元；成交３１３﹒０６萬
股，成交金額８１７１﹒３７萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２８６４﹒５６
萬元。現時最大淨被動買入券商為國信證券香港，金額３６５﹒４萬元，加權平均成交價
２６﹒２３３元；現時最大淨被動賣出券商為ＡＢＮ ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金
額４７７﹒５６萬元，加權平均成交價２５﹒９７７元。
現時，恒生指數報１９８７１，升２６０點或１﹒３３％；恒生中國企業指數報６７３７，
升９３點或１﹒４％；恒生科技指數報４２５４，升８０點或１﹒９２％；主板成交
２７６﹒３２億元。
上證綜合指數報３２４５，升１５點或０﹒４９％，成交１６５４﹒７６億元人民幣。
深證成份指數報１２２８５，升６１點或０﹒５％，成交１０５９﹒８６億元人民幣。
基本資料
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現價 ２６﹒５５０ 變動 ＋５﹒１５％
最高價 ２６﹒５５０ 最低價 ２５﹒６００
成交股數 ３１３﹒０６萬股 成交金額 ８１７１﹒３７萬
１０天平均 ２４﹒９５５ 歷史波幅％ ６３﹒９１９
２０天平均 ２５﹒０７８ 加權平均價 ２６﹒１０２
５０天平均 ２６﹒２７４ ＲＳＩ１４ ５４﹒７４５
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２８６４﹒５６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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華虹（０１３４７） ２６﹒５５ ＋５﹒１５
ＡＳＭＰＴ（００５２２） ６６﹒７０ ＋２﹒３０
中芯（００９８１） １７﹒４６ ＋１﹒８７
上海復旦（０１３８５） ３３﹒５０ －１﹒４７
晶門（０２８７８） ０﹒５５ 無升跌
宏光半導體（０６９０８） ４﹒０６ －４﹒４７
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（ｅｄ）
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