《異動股》華虹漲逾５％突破５０天線，報２６﹒５５元

《經濟通通訊社１１日專訊》華虹（０１３４７）升５﹒１５％，報２６﹒５５元，升穿

５０天線（２６﹒２７４元），最高價２６﹒５５元，最低價２５﹒６元；成交３１３﹒０６萬

股，成交金額８１７１﹒３７萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２８６４﹒５６

萬元。現時最大淨被動買入券商為國信證券香港，金額３６５﹒４萬元，加權平均成交價

２６﹒２３３元；現時最大淨被動賣出券商為ＡＢＮ ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金

額４７７﹒５６萬元，加權平均成交價２５﹒９７７元。

現時，恒生指數報１９８７１，升２６０點或１﹒３３％；恒生中國企業指數報６７３７，

升９３點或１﹒４％；恒生科技指數報４２５４，升８０點或１﹒９２％；主板成交

２７６﹒３２億元。

上證綜合指數報３２４５，升１５點或０﹒４９％，成交１６５４﹒７６億元人民幣。

深證成份指數報１２２８５，升６１點或０﹒５％，成交１０５９﹒８６億元人民幣。



基本資料

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現價 ２６﹒５５０ 變動 ＋５﹒１５％

最高價 ２６﹒５５０ 最低價 ２５﹒６００

成交股數 ３１３﹒０６萬股 成交金額 ８１７１﹒３７萬

１０天平均 ２４﹒９５５ 歷史波幅％ ６３﹒９１９

２０天平均 ２５﹒０７８ 加權平均價 ２６﹒１０２

５０天平均 ２６﹒２７４ ＲＳＩ１４ ５４﹒７４５

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２８６４﹒５６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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華虹（０１３４７） ２６﹒５５ ＋５﹒１５

ＡＳＭＰＴ（００５２２） ６６﹒７０ ＋２﹒３０

中芯（００９８１） １７﹒４６ ＋１﹒８７

上海復旦（０１３８５） ３３﹒５０ －１﹒４７

晶門（０２８７８） ０﹒５５ 無升跌

宏光半導體（０６９０８） ４﹒０６ －４﹒４７

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（ｅｄ）

