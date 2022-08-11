《異動股》聯合能源集團（４６７）跌近１１％，報０﹒６７元

《經濟通通訊社１１日專訊》聯合能源集團（００４６７）跌１０﹒６７％，報０﹒６７元
，最低價０﹒６７元，創１個月新低，最高價０﹒７７元；成交３３９８﹒０９萬股，成交金額
２４１９﹒２１萬元；主動買沽比率２１：７９，資金淨主動賣出１３６２﹒９３萬元。現時最
大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１６１﹒０９萬元，加權平均成交價０﹒７２８元；現
時最大淨被動賣出券商為極訊亞太，金額５９﹒１萬元，加權平均成交價０﹒７１１元。以現價
計，該股暫連跌２日，累計跌幅１６﹒２５％。
現時，恒生指數報１９８６０，升２５０點或１﹒２８％；恒生中國企業指數報６７３１，
升８７點或１﹒３１％；恒生科技指數報４２５０，升７７點或１﹒８４％；主板成交
２７８﹒４１億元。
上證綜合指數報３２４７，升１７點或０﹒５４％，成交１６７１﹒６４億元人民幣。
深證成份指數報１２２９０，升６６點或０﹒５４％，成交１０６９﹒６６億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒６７０ 變動 －１０﹒６７％
最高價 ０﹒７７０ 最低價 ０﹒６７０
成交股數 ３３９８﹒０９萬股 成交金額 ２４１９﹒２１萬
１０天平均 ０﹒７８９ 歷史波幅％ ６６﹒９４９
２０天平均 ０﹒８４９ 加權平均價 ０﹒７１２
５０天平均 ０﹒９５０ ＲＳＩ１４ ２７﹒１９６
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率２１：７９，資金淨主動賣出１３６２﹒９３萬元；暫
連跌２日，累計跌幅１６﹒２５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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聯合能源集團（００４６７） ０﹒６７０ －１０﹒６７
金禧國際控股（０００９１） ０﹒１６４ ＋４﹒４６
元亨燃氣（００３３２） ０﹒５１０ 無升跌
中石化（００３８６） ３﹒６７０ ＋０﹒５５
中石油（００８５７） ３﹒４８０ ＋１﹒１６
中海油（００８８３） ９﹒７５０ ＋１﹒８８
ＭＩ能源（０１５５５） ０﹒１３５ －１１﹒１８
陽光油砂（０２０１２） ６﹒７００ ＋４﹒６９
眾誠能源（０２３３７） １０﹒１４０ －２﹒５０
亞美能源（０２６８６） １﹒４９０ ＋０﹒６８
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（ｅｄ）
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