《異動股》聯合能源集團（４６７）跌近１１％，報０﹒６７元

《經濟通通訊社１１日專訊》聯合能源集團（００４６７）跌１０﹒６７％，報０﹒６７元

，最低價０﹒６７元，創１個月新低，最高價０﹒７７元；成交３３９８﹒０９萬股，成交金額

２４１９﹒２１萬元；主動買沽比率２１：７９，資金淨主動賣出１３６２﹒９３萬元。現時最

大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１６１﹒０９萬元，加權平均成交價０﹒７２８元；現

時最大淨被動賣出券商為極訊亞太，金額５９﹒１萬元，加權平均成交價０﹒７１１元。以現價

計，該股暫連跌２日，累計跌幅１６﹒２５％。

現時，恒生指數報１９８６０，升２５０點或１﹒２８％；恒生中國企業指數報６７３１，

升８７點或１﹒３１％；恒生科技指數報４２５０，升７７點或１﹒８４％；主板成交

２７８﹒４１億元。

上證綜合指數報３２４７，升１７點或０﹒５４％，成交１６７１﹒６４億元人民幣。

深證成份指數報１２２９０，升６６點或０﹒５４％，成交１０６９﹒６６億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒６７０ 變動 －１０﹒６７％

最高價 ０﹒７７０ 最低價 ０﹒６７０

成交股數 ３３９８﹒０９萬股 成交金額 ２４１９﹒２１萬

１０天平均 ０﹒７８９ 歷史波幅％ ６６﹒９４９

２０天平均 ０﹒８４９ 加權平均價 ０﹒７１２

５０天平均 ０﹒９５０ ＲＳＩ１４ ２７﹒１９６

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率２１：７９，資金淨主動賣出１３６２﹒９３萬元；暫

連跌２日，累計跌幅１６﹒２５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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聯合能源集團（００４６７） ０﹒６７０ －１０﹒６７

金禧國際控股（０００９１） ０﹒１６４ ＋４﹒４６

元亨燃氣（００３３２） ０﹒５１０ 無升跌

中石化（００３８６） ３﹒６７０ ＋０﹒５５

中石油（００８５７） ３﹒４８０ ＋１﹒１６

中海油（００８８３） ９﹒７５０ ＋１﹒８８

ＭＩ能源（０１５５５） ０﹒１３５ －１１﹒１８

陽光油砂（０２０１２） ６﹒７００ ＋４﹒６９

眾誠能源（０２３３７） １０﹒１４０ －２﹒５０

亞美能源（０２６８６） １﹒４９０ ＋０﹒６８

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（ｅｄ）

