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00467 聯合能源集團
即時 按盤價 升0.780 +0.030 (+4.000%)
大手異動

11/08/2022 10:31

《異動股》聯合能源集團（４６７）跌近１１％，報０﹒６７元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》聯合能源集團（００４６７）跌１０﹒６７％，報０﹒６７元
，最低價０﹒６７元，創１個月新低，最高價０﹒７７元；成交３３９８﹒０９萬股，成交金額
２４１９﹒２１萬元；主動買沽比率２１：７９，資金淨主動賣出１３６２﹒９３萬元。現時最
大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１６１﹒０９萬元，加權平均成交價０﹒７２８元；現
時最大淨被動賣出券商為極訊亞太，金額５９﹒１萬元，加權平均成交價０﹒７１１元。以現價
計，該股暫連跌２日，累計跌幅１６﹒２５％。
　　現時，恒生指數報１９８６０，升２５０點或１﹒２８％；恒生中國企業指數報６７３１，
升８７點或１﹒３１％；恒生科技指數報４２５０，升７７點或１﹒８４％；主板成交
２７８﹒４１億元。
　　上證綜合指數報３２４７，升１７點或０﹒５４％，成交１６７１﹒６４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２９０，升６６點或０﹒５４％，成交１０６９﹒６６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　０﹒６７０　變動　　　　　－１０﹒６７％
　　最高價　　　　　　　０﹒７７０　最低價　　　　　　０﹒６７０
　　成交股數　　３３９８﹒０９萬股　成交金額　　２４１９﹒２１萬
　　１０天平均　　　　　０﹒７８９　歷史波幅％　　　６６﹒９４９
　　２０天平均　　　　　０﹒８４９　加權平均價　　　　０﹒７１２
　　５０天平均　　　　　０﹒９５０　ＲＳＩ１４　　　２７﹒１９６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率２１：７９，資金淨主動賣出１３６２﹒９３萬元；暫
連跌２日，累計跌幅１６﹒２５％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　聯合能源集團（００４６７）　　０﹒６７０　－１０﹒６７
　　金禧國際控股（０００９１）　　０﹒１６４　　＋４﹒４６
　　元亨燃氣（００３３２）　　　　０﹒５１０　　　　無升跌
　　中石化（００３８６）　　　　　３﹒６７０　　＋０﹒５５
　　中石油（００８５７）　　　　　３﹒４８０　　＋１﹒１６
　　中海油（００８８３）　　　　　９﹒７５０　　＋１﹒８８
　　ＭＩ能源（０１５５５）　　　　０﹒１３５　－１１﹒１８
　　陽光油砂（０２０１２）　　　　６﹒７００　　＋４﹒６９
　　眾誠能源（０２３３７）　　　１０﹒１４０　　－２﹒５０
　　亞美能源（０２６８６）　　　　１﹒４９０　　＋０﹒６８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 13:13
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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