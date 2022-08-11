《異動股》創天傳承（新）升近２１％破５０天線，報１﹒４１元

《經濟通通訊社１１日專訊》創天傳承（新）（０８１９５）升２０﹒５１％，報１﹒４１

元，升穿５０天線（１﹒３５３元），最高價１﹒４１元，創１個月新高，最低價１﹒１９元；

成交１７２﹒１２萬股，成交金額２２８﹒２１萬元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買

入２６﹒３２萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１２﹒３２萬元，加權平均成交

價１﹒３４８元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額２０﹒６６萬元，加權平均成

交價１﹒３８６元。

現時，恒生指數報１９８２４，升２１３點或１﹒０９％；恒生中國企業指數報６７１３，

升６９點或１﹒０５％；恒生科技指數報４２４０，升６６點或１﹒５９％；主板成交

２９８﹒９２億元。

上證綜合指數報３２４５，升１５點或０﹒４９％，成交１８２０﹒３７億元人民幣。

深證成份指數報１２２９０，升６７點或０﹒５５％，成交１１６７﹒８１億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒４１０ 變動 ＋２０﹒５１％

最高價 １﹒４１０ 最低價 １﹒１９０

成交股數 １７２﹒１２萬股 成交金額 ２２８﹒２１萬

１０天平均 １﹒２８９ 歷史波幅％ ５１﹒９４８

２０天平均 １﹒３０７ 加權平均價 １﹒３２６

５０天平均 １﹒３５３ ＲＳＩ１４ ６９﹒０９５

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股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入

２６﹒３２萬元



（ｅｄ）

