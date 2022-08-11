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08195 創天傳承（新）
即時 按盤價 升1.390 +0.220 (+18.803%)
大手異動

11/08/2022 10:42

《異動股》創天傳承（新）升近２１％破５０天線，報１﹒４１元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》創天傳承（新）（０８１９５）升２０﹒５１％，報１﹒４１
元，升穿５０天線（１﹒３５３元），最高價１﹒４１元，創１個月新高，最低價１﹒１９元；
成交１７２﹒１２萬股，成交金額２２８﹒２１萬元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買
入２６﹒３２萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１２﹒３２萬元，加權平均成交
價１﹒３４８元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額２０﹒６６萬元，加權平均成
交價１﹒３８６元。
　　現時，恒生指數報１９８２４，升２１３點或１﹒０９％；恒生中國企業指數報６７１３，
升６９點或１﹒０５％；恒生科技指數報４２４０，升６６點或１﹒５９％；主板成交
２９８﹒９２億元。
　　上證綜合指數報３２４５，升１５點或０﹒４９％，成交１８２０﹒３７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２９０，升６７點或０﹒５５％，成交１１６７﹒８１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１﹒４１０　變動　　　　＋２０﹒５１％
　　最高價　　　　　　１﹒４１０　最低價　　　　　１﹒１９０
　　成交股數　　１７２﹒１２萬股　成交金額　　２２８﹒２１萬
　　１０天平均　　　　１﹒２８９　歷史波幅％　　５１﹒９４８
　　２０天平均　　　　１﹒３０７　加權平均價　　　１﹒３２６
　　５０天平均　　　　１﹒３５３　ＲＳＩ１４　　６９﹒０９５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入
２６﹒３２萬元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 13:13
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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