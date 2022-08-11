《異動股》創天傳承（新）升近２１％破５０天線，報１﹒４１元

《經濟通通訊社１１日專訊》創天傳承（新）（０８１９５）升２０﹒５１％，報１﹒４１
元，升穿５０天線（１﹒３５３元），最高價１﹒４１元，創１個月新高，最低價１﹒１９元；
成交１７２﹒１２萬股，成交金額２２８﹒２１萬元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買
入２６﹒３２萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１２﹒３２萬元，加權平均成交
價１﹒３４８元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額２０﹒６６萬元，加權平均成
交價１﹒３８６元。
現時，恒生指數報１９８２４，升２１３點或１﹒０９％；恒生中國企業指數報６７１３，
升６９點或１﹒０５％；恒生科技指數報４２４０，升６６點或１﹒５９％；主板成交
２９８﹒９２億元。
上證綜合指數報３２４５，升１５點或０﹒４９％，成交１８２０﹒３７億元人民幣。
深證成份指數報１２２９０，升６７點或０﹒５５％，成交１１６７﹒８１億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒４１０ 變動 ＋２０﹒５１％
最高價 １﹒４１０ 最低價 １﹒１９０
成交股數 １７２﹒１２萬股 成交金額 ２２８﹒２１萬
１０天平均 １﹒２８９ 歷史波幅％ ５１﹒９４８
２０天平均 １﹒３０７ 加權平均價 １﹒３２６
５０天平均 １﹒３５３ ＲＳＩ１４ ６９﹒０９５
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股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入
２６﹒３２萬元
（ｅｄ）
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