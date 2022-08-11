《異動股》中國投資開發（２０４）升近１１％，報０﹒０５１元

《經濟通通訊社１１日專訊》中國投資開發（００２０４）升１０﹒８７％，報０﹒０５１
元，最高價０﹒０５８元，創１個月新高，最低價０﹒０４６元；成交４２７６萬股，成交金額
２３３﹒１５萬元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入５６﹒３４萬元。現時最大淨被
動買入券商為耀才證券國際，金額５﹒３６萬元，加權平均成交價０﹒０５４元；現時最大淨被
動賣出券商為中銀國際證券，金額１０﹒２７萬元，加權平均成交價０﹒０５４元。以現價計，
該股暫連升４日，累計升幅５４﹒５５％。
現時，恒生指數報１９８２１，升２１０點或１﹒０７％；恒生中國企業指數報６７１４，
升７０點或１﹒０６％；恒生科技指數報４２４１，升６７點或１﹒６３％；主板成交
３０３﹒５４億元。
上證綜合指數報３２４５，升１５點或０﹒４９％，成交１８５１﹒４８億元人民幣。
深證成份指數報１２２８９，升６６點或０﹒５４％，成交１１８７﹒１億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０５１ 變動 ＋１０﹒８７％
最高價 ０﹒０５８ 最低價 ０﹒０４６
成交股數 ４２７６萬股 成交金額 ２３３﹒１５萬
１０天平均 ０﹒０３８ 歷史波幅％ ７８﹒４７６
２０天平均 ０﹒０３７ 加權平均價 ０﹒０５４
５０天平均 ０﹒０３７ ＲＳＩ１４ ７７﹒３９８
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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入５６﹒３４萬元；暫連升
４日，累計升幅５４﹒５５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國投資開發（００２０４） ０﹒０５１ ＋１０﹒８７
中達集團控股（００１３９） ０﹒０３４ ＋６﹒２５
光控（００１６５） ５﹒７４０ ＋０﹒７０
保德國際發展（００３７２） ０﹒１７０ 無升跌
中投基金（００６１２） ４﹒７１０ ＋０﹒４３
首程控股（００６９７） １﹒２９０ ＋０﹒７８
惠理集團（００８０６） ２﹒４００ ＋３﹒００
中國互聯網投資（００８１０） ４﹒０００ －６﹒９８
中國信達（０１３５９） １﹒０７０ ＋１﹒９０
中國華融（０２７９９） ０﹒３２５ －２﹒９８
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（ｅｄ）
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