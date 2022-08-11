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00204 中國投資開發
即時 按盤價 升0.062 +0.016 (+34.783%)
大手異動

11/08/2022 10:45

《異動股》中國投資開發（２０４）升近１１％，報０﹒０５１元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國投資開發（００２０４）升１０﹒８７％，報０﹒０５１
元，最高價０﹒０５８元，創１個月新高，最低價０﹒０４６元；成交４２７６萬股，成交金額
２３３﹒１５萬元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入５６﹒３４萬元。現時最大淨被
動買入券商為耀才證券國際，金額５﹒３６萬元，加權平均成交價０﹒０５４元；現時最大淨被
動賣出券商為中銀國際證券，金額１０﹒２７萬元，加權平均成交價０﹒０５４元。以現價計，
該股暫連升４日，累計升幅５４﹒５５％。
　　現時，恒生指數報１９８２１，升２１０點或１﹒０７％；恒生中國企業指數報６７１４，
升７０點或１﹒０６％；恒生科技指數報４２４１，升６７點或１﹒６３％；主板成交
３０３﹒５４億元。
　　上證綜合指數報３２４５，升１５點或０﹒４９％，成交１８５１﹒４８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２８９，升６６點或０﹒５４％，成交１１８７﹒１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒０５１　變動　　　　＋１０﹒８７％
　　最高價　　　　０﹒０５８　最低價　　　　　０﹒０４６
　　成交股數　　４２７６萬股　成交金額　　２３３﹒１５萬
　　１０天平均　　０﹒０３８　歷史波幅％　　７８﹒４７６
　　２０天平均　　０﹒０３７　加權平均價　　　０﹒０５４
　　５０天平均　　０﹒０３７　ＲＳＩ１４　　７７﹒３９８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入５６﹒３４萬元；暫連升
４日，累計升幅５４﹒５５％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國投資開發（００２０４）　　０﹒０５１　＋１０﹒８７
　　中達集團控股（００１３９）　　０﹒０３４　　＋６﹒２５
　　光控（００１６５）　　　　　　５﹒７４０　　＋０﹒７０
　　保德國際發展（００３７２）　　０﹒１７０　　　　無升跌
　　中投基金（００６１２）　　　　４﹒７１０　　＋０﹒４３
　　首程控股（００６９７）　　　　１﹒２９０　　＋０﹒７８
　　惠理集團（００８０６）　　　　２﹒４００　　＋３﹒００
　　中國互聯網投資（００８１０）　４﹒０００　　－６﹒９８
　　中國信達（０１３５９）　　　　１﹒０７０　　＋１﹒９０
　　中國華融（０２７９９）　　　　０﹒３２５　　－２﹒９８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 13:13
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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