《異動股》中國投資開發（２０４）升近１１％，報０﹒０５１元

《經濟通通訊社１１日專訊》中國投資開發（００２０４）升１０﹒８７％，報０﹒０５１

元，最高價０﹒０５８元，創１個月新高，最低價０﹒０４６元；成交４２７６萬股，成交金額

２３３﹒１５萬元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入５６﹒３４萬元。現時最大淨被

動買入券商為耀才證券國際，金額５﹒３６萬元，加權平均成交價０﹒０５４元；現時最大淨被

動賣出券商為中銀國際證券，金額１０﹒２７萬元，加權平均成交價０﹒０５４元。以現價計，

該股暫連升４日，累計升幅５４﹒５５％。

現時，恒生指數報１９８２１，升２１０點或１﹒０７％；恒生中國企業指數報６７１４，

升７０點或１﹒０６％；恒生科技指數報４２４１，升６７點或１﹒６３％；主板成交

３０３﹒５４億元。

上證綜合指數報３２４５，升１５點或０﹒４９％，成交１８５１﹒４８億元人民幣。

深證成份指數報１２２８９，升６６點或０﹒５４％，成交１１８７﹒１億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０５１ 變動 ＋１０﹒８７％

最高價 ０﹒０５８ 最低價 ０﹒０４６

成交股數 ４２７６萬股 成交金額 ２３３﹒１５萬

１０天平均 ０﹒０３８ 歷史波幅％ ７８﹒４７６

２０天平均 ０﹒０３７ 加權平均價 ０﹒０５４

５０天平均 ０﹒０３７ ＲＳＩ１４ ７７﹒３９８

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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入５６﹒３４萬元；暫連升

４日，累計升幅５４﹒５５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國投資開發（００２０４） ０﹒０５１ ＋１０﹒８７

中達集團控股（００１３９） ０﹒０３４ ＋６﹒２５

光控（００１６５） ５﹒７４０ ＋０﹒７０

保德國際發展（００３７２） ０﹒１７０ 無升跌

中投基金（００６１２） ４﹒７１０ ＋０﹒４３

首程控股（００６９７） １﹒２９０ ＋０﹒７８

惠理集團（００８０６） ２﹒４００ ＋３﹒００

中國互聯網投資（００８１０） ４﹒０００ －６﹒９８

中國信達（０１３５９） １﹒０７０ ＋１﹒９０

中國華融（０２７９９） ０﹒３２５ －２﹒９８

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（ｅｄ）

