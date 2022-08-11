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00981 中芯國際
即時 按盤價 升17.700 +0.560 (+3.267%)
大手異動

11/08/2022 11:00

《異動股》中芯升逾３％突破５０天線，報１７﹒６６元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中芯（００９８１）升３﹒０３％，報１７﹒６６元，升穿
５０天線（１７﹒３４元），最高價１７﹒６６元，最低價１７﹒３２元；成交７６１萬股，成
交金額１﹒３３億元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入３１１９﹒０４萬元。現時最
大淨被動買入券商為極訊亞太，金額３２２﹒７３萬元，加權平均成交價１７﹒４６９元；現時
最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額１９１３﹒４５萬元，加權平均成交價１７﹒４９６
元。
　　現時，恒生指數報１９８４７，升２３６點或１﹒２％；恒生中國企業指數報６７３２，升
８８點或１﹒３３％；恒生科技指數報４２６０，升８６點或２﹒０８％；主板成交
３２８﹒９３億元。
　　上證綜合指數報３２５２，升２２點或０﹒７１％，成交２０３４﹒５２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３３７，升１１３點或０﹒９３％，成交１３０８﹒８６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１７﹒６６０　變動　　　　＋３﹒０３％
　　最高價　　　１７﹒６６０　最低價　　　１７﹒３２０
　　成交股數　　　７６１萬股　成交金額　　　１﹒３３億
　　１０天平均　１６﹒８６６　歷史波幅％　４２﹒１０５
　　２０天平均　１６﹒７５９　加權平均價　１７﹒４８４
　　５０天平均　１７﹒３４０　ＲＳＩ１４　５６﹒５８７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入３１１９﹒０４萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯（００９８１）　　　　　　１７﹒６６０　＋３﹒０３
　　金蝶國際（００２６８）　　　　１７﹒０２０　＋３﹒６５
　　中國軟件國際（００３５４）　　　７﹒２３０　＋２﹒２６
　　騰訊（００７００）　　　　　２９９﹒８００　＋１﹒４２
　　中興（００７６３）　　　　　　１６﹒７４０　＋２﹒０７
　　網龍（００７７７）　　　　　　１５﹒４００　＋２﹒６７
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　　　　３﹒０３０　＋１﹒３４
　　聯想集團（００９９２）　　　　　７﹒１１０　＋３﹒０４
　　百奧家庭互動（０２１００）　　　０﹒４３５　＋３﹒５７
　　金山軟件（０３８８８）　　　　２５﹒５００　＋２﹒２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 13:13
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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