《異動股》中芯升逾３％突破５０天線，報１７﹒６６元

《經濟通通訊社１１日專訊》中芯（００９８１）升３﹒０３％，報１７﹒６６元，升穿

５０天線（１７﹒３４元），最高價１７﹒６６元，最低價１７﹒３２元；成交７６１萬股，成

交金額１﹒３３億元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入３１１９﹒０４萬元。現時最

大淨被動買入券商為極訊亞太，金額３２２﹒７３萬元，加權平均成交價１７﹒４６９元；現時

最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額１９１３﹒４５萬元，加權平均成交價１７﹒４９６

元。

現時，恒生指數報１９８４７，升２３６點或１﹒２％；恒生中國企業指數報６７３２，升

８８點或１﹒３３％；恒生科技指數報４２６０，升８６點或２﹒０８％；主板成交

３２８﹒９３億元。

上證綜合指數報３２５２，升２２點或０﹒７１％，成交２０３４﹒５２億元人民幣。

深證成份指數報１２３３７，升１１３點或０﹒９３％，成交１３０８﹒８６億元人民幣。



基本資料

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現價 １７﹒６６０ 變動 ＋３﹒０３％

最高價 １７﹒６６０ 最低價 １７﹒３２０

成交股數 ７６１萬股 成交金額 １﹒３３億

１０天平均 １６﹒８６６ 歷史波幅％ ４２﹒１０５

２０天平均 １６﹒７５９ 加權平均價 １７﹒４８４

５０天平均 １７﹒３４０ ＲＳＩ１４ ５６﹒５８７

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入３１１９﹒０４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中芯（００９８１） １７﹒６６０ ＋３﹒０３

金蝶國際（００２６８） １７﹒０２０ ＋３﹒６５

中國軟件國際（００３５４） ７﹒２３０ ＋２﹒２６

騰訊（００７００） ２９９﹒８００ ＋１﹒４２

中興（００７６３） １６﹒７４０ ＋２﹒０７

網龍（００７７７） １５﹒４００ ＋２﹒６７

ＩＧＧ（００７９９） ３﹒０３０ ＋１﹒３４

聯想集團（００９９２） ７﹒１１０ ＋３﹒０４

百奧家庭互動（０２１００） ０﹒４３５ ＋３﹒５７

金山軟件（０３８８８） ２５﹒５００ ＋２﹒２０

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（ｅｄ）

