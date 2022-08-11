《異動股》中芯升逾３％突破５０天線，報１７﹒６６元

《經濟通通訊社１１日專訊》中芯（００９８１）升３﹒０３％，報１７﹒６６元，升穿
５０天線（１７﹒３４元），最高價１７﹒６６元，最低價１７﹒３２元；成交７６１萬股，成
交金額１﹒３３億元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入３１１９﹒０４萬元。現時最
大淨被動買入券商為極訊亞太，金額３２２﹒７３萬元，加權平均成交價１７﹒４６９元；現時
最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額１９１３﹒４５萬元，加權平均成交價１７﹒４９６
元。
現時，恒生指數報１９８４７，升２３６點或１﹒２％；恒生中國企業指數報６７３２，升
８８點或１﹒３３％；恒生科技指數報４２６０，升８６點或２﹒０８％；主板成交
３２８﹒９３億元。
上證綜合指數報３２５２，升２２點或０﹒７１％，成交２０３４﹒５２億元人民幣。
深證成份指數報１２３３７，升１１３點或０﹒９３％，成交１３０８﹒８６億元人民幣。
基本資料
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現價 １７﹒６６０ 變動 ＋３﹒０３％
最高價 １７﹒６６０ 最低價 １７﹒３２０
成交股數 ７６１萬股 成交金額 １﹒３３億
１０天平均 １６﹒８６６ 歷史波幅％ ４２﹒１０５
２０天平均 １６﹒７５９ 加權平均價 １７﹒４８４
５０天平均 １７﹒３４０ ＲＳＩ１４ ５６﹒５８７
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入３１１９﹒０４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中芯（００９８１） １７﹒６６０ ＋３﹒０３
金蝶國際（００２６８） １７﹒０２０ ＋３﹒６５
中國軟件國際（００３５４） ７﹒２３０ ＋２﹒２６
騰訊（００７００） ２９９﹒８００ ＋１﹒４２
中興（００７６３） １６﹒７４０ ＋２﹒０７
網龍（００７７７） １５﹒４００ ＋２﹒６７
ＩＧＧ（００７９９） ３﹒０３０ ＋１﹒３４
聯想集團（００９９２） ７﹒１１０ ＋３﹒０４
百奧家庭互動（０２１００） ０﹒４３５ ＋３﹒５７
金山軟件（０３８８８） ２５﹒５００ ＋２﹒２０
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（ｅｄ）
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