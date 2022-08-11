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00992 聯想集團
即時 按盤價 升7.220 +0.320 (+4.638%)
大手異動

11/08/2022 11:01

《異動股》聯想集團升逾３％突破５０天線，報７﹒１１元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》聯想集團（００９９２）升３﹒０４％，報７﹒１１元，升穿
５０天線（７﹒０９元），最高價７﹒１１元，最低價６﹒８３元；成交１１６５﹒９８萬股，
成交金額８１１６﹒４６萬元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１５８９﹒６７萬元
。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額３３２﹒２１萬元，加權平均成交價
６﹒９８７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額１３４４﹒７３萬元，加權平均成
交價６﹒９３６元。
　　現時，恒生指數報１９８６５，升２５４點或１﹒３％；恒生中國企業指數報６７３７，升
９３點或１﹒４１％；恒生科技指數報４２６４，升９０點或２﹒１８％；主板成交
３３１﹒４３億元。
　　上證綜合指數報３２５６，升２５點或０﹒８％，成交２０５３﹒６２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３４９，升１２５點或１﹒０３％，成交１３２０﹒９４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　７﹒１１０　變動　　　　　　＋３﹒０４％
　　最高價　　　　　　　７﹒１１０　最低價　　　　　　６﹒８３０
　　成交股數　　１１６５﹒９８萬股　成交金額　　８１１６﹒４６萬
　　１０天平均　　　　　７﹒０６７　歷史波幅％　　　２３﹒６７６
　　２０天平均　　　　　７﹒０６２　加權平均價　　　　６﹒９６１
　　５０天平均　　　　　７﹒０９０　ＲＳＩ１４　　　５１﹒５３４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１５８９﹒６７萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　聯想集團（００９９２）　　　　　７﹒１１０　＋３﹒０４
　　金蝶國際（００２６８）　　　　１７﹒０２０　＋３﹒６５
　　中國軟件國際（００３５４）　　　７﹒２７０　＋２﹒８３
　　騰訊（００７００）　　　　　３００﹒２００　＋１﹒５６
　　中興（００７６３）　　　　　　１６﹒７６０　＋２﹒２０
　　網龍（００７７７）　　　　　　１５﹒４００　＋２﹒６７
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　　　　３﹒０３０　＋１﹒３４
　　中芯（００９８１）　　　　　　１７﹒６４０　＋２﹒９２
　　百奧家庭互動（０２１００）　　　０﹒４３５　＋３﹒５７
　　金山軟件（０３８８８）　　　　２５﹒５００　＋２﹒２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 13:13
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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