《異動股》聯想集團升逾３％突破５０天線，報７﹒１１元

《經濟通通訊社１１日專訊》聯想集團（００９９２）升３﹒０４％，報７﹒１１元，升穿
５０天線（７﹒０９元），最高價７﹒１１元，最低價６﹒８３元；成交１１６５﹒９８萬股，
成交金額８１１６﹒４６萬元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１５８９﹒６７萬元
。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額３３２﹒２１萬元，加權平均成交價
６﹒９８７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額１３４４﹒７３萬元，加權平均成
交價６﹒９３６元。
現時，恒生指數報１９８６５，升２５４點或１﹒３％；恒生中國企業指數報６７３７，升
９３點或１﹒４１％；恒生科技指數報４２６４，升９０點或２﹒１８％；主板成交
３３１﹒４３億元。
上證綜合指數報３２５６，升２５點或０﹒８％，成交２０５３﹒６２億元人民幣。
深證成份指數報１２３４９，升１２５點或１﹒０３％，成交１３２０﹒９４億元人民幣。
基本資料
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現價 ７﹒１１０ 變動 ＋３﹒０４％
最高價 ７﹒１１０ 最低價 ６﹒８３０
成交股數 １１６５﹒９８萬股 成交金額 ８１１６﹒４６萬
１０天平均 ７﹒０６７ 歷史波幅％ ２３﹒６７６
２０天平均 ７﹒０６２ 加權平均價 ６﹒９６１
５０天平均 ７﹒０９０ ＲＳＩ１４ ５１﹒５３４
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１５８９﹒６７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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聯想集團（００９９２） ７﹒１１０ ＋３﹒０４
金蝶國際（００２６８） １７﹒０２０ ＋３﹒６５
中國軟件國際（００３５４） ７﹒２７０ ＋２﹒８３
騰訊（００７００） ３００﹒２００ ＋１﹒５６
中興（００７６３） １６﹒７６０ ＋２﹒２０
網龍（００７７７） １５﹒４００ ＋２﹒６７
ＩＧＧ（００７９９） ３﹒０３０ ＋１﹒３４
中芯（００９８１） １７﹒６４０ ＋２﹒９２
百奧家庭互動（０２１００） ０﹒４３５ ＋３﹒５７
金山軟件（０３８８８） ２５﹒５００ ＋２﹒２０
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（ｅｄ）
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