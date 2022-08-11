《異動股》聯想集團升逾３％突破５０天線，報７﹒１１元

《經濟通通訊社１１日專訊》聯想集團（００９９２）升３﹒０４％，報７﹒１１元，升穿

５０天線（７﹒０９元），最高價７﹒１１元，最低價６﹒８３元；成交１１６５﹒９８萬股，

成交金額８１１６﹒４６萬元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１５８９﹒６７萬元

。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額３３２﹒２１萬元，加權平均成交價

６﹒９８７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額１３４４﹒７３萬元，加權平均成

交價６﹒９３６元。

現時，恒生指數報１９８６５，升２５４點或１﹒３％；恒生中國企業指數報６７３７，升

９３點或１﹒４１％；恒生科技指數報４２６４，升９０點或２﹒１８％；主板成交

３３１﹒４３億元。

上證綜合指數報３２５６，升２５點或０﹒８％，成交２０５３﹒６２億元人民幣。

深證成份指數報１２３４９，升１２５點或１﹒０３％，成交１３２０﹒９４億元人民幣。



基本資料

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現價 ７﹒１１０ 變動 ＋３﹒０４％

最高價 ７﹒１１０ 最低價 ６﹒８３０

成交股數 １１６５﹒９８萬股 成交金額 ８１１６﹒４６萬

１０天平均 ７﹒０６７ 歷史波幅％ ２３﹒６７６

２０天平均 ７﹒０６２ 加權平均價 ６﹒９６１

５０天平均 ７﹒０９０ ＲＳＩ１４ ５１﹒５３４

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１５８９﹒６７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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聯想集團（００９９２） ７﹒１１０ ＋３﹒０４

金蝶國際（００２６８） １７﹒０２０ ＋３﹒６５

中國軟件國際（００３５４） ７﹒２７０ ＋２﹒８３

騰訊（００７００） ３００﹒２００ ＋１﹒５６

中興（００７６３） １６﹒７６０ ＋２﹒２０

網龍（００７７７） １５﹒４００ ＋２﹒６７

ＩＧＧ（００７９９） ３﹒０３０ ＋１﹒３４

中芯（００９８１） １７﹒６４０ ＋２﹒９２

百奧家庭互動（０２１００） ０﹒４３５ ＋３﹒５７

金山軟件（０３８８８） ２５﹒５００ ＋２﹒２０

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（ｅｄ）

