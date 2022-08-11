《異動股》海底撈升逾３％突破１００天線，報１５﹒５２元

《經濟通通訊社１１日專訊》海底撈（０６８６２）升３﹒１９％，報１５﹒５２元，升穿
１００天線（１５﹒１３６元），最高價１５﹒５２元，最低價１５﹒１２元；成交
２２５﹒７８萬股，成交金額３４６１﹒９２萬元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入
６８４﹒５１萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額１４５﹒１５萬元，加權平均
成交價１５﹒３３２元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額２６１﹒０５萬元，加
權平均成交價１５﹒３４４元。
現時，恒生指數報１９８８９，升２７８點或１﹒４２％；恒生中國企業指數報６７４６，
升１０２點或１﹒５４％；恒生科技指數報４２７３，升９９點或２﹒３９％；主板成交
３４３﹒８６億元。
上證綜合指數報３２５９，升２８點或０﹒９％，成交２１３５﹒５２億元人民幣。
深證成份指數報１２３６８，升１４５點或１﹒１９％，成交１３８０﹒３６億元人民幣。
基本資料
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現價 １５﹒５２０ 變動 ＋３﹒１９％
最高價 １５﹒５２０ 最低價 １５﹒１２０
成交股數 ２２５﹒７８萬股 成交金額 ３４６１﹒９２萬
１０天平均 １５﹒５４２ 歷史波幅％ ４０﹒６５７
２０天平均 １５﹒７３３ 加權平均價 １５﹒３３３
５０天平均 １６﹒０３７ ＲＳＩ１４ ４７﹒０７４
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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入６８４﹒５１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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海底撈（０６８６２） １５﹒５２ ＋３﹒１９
潤啤（００２９１） ５４﹒２０ ＋２﹒９４
特步國際（０１３６８） １２﹒６４ ＋６﹒０４
頤海國際（０１５７９） ２１﹒０５ ＋０﹒４８
百威亞太（０１８７６） ２２﹒８５ ＋１﹒３３
安踏體育（０２０２０） ８４﹒７５ ＋２﹒４８
申洲國際（０２３１３） ８１﹒７５ ＋４﹒５４
蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒５０ ＋０﹒８８
李寧（０２３３１） ６５﹒０５ ＋４﹒１６
九毛九（０９９２２） １７﹒６６ ＋０﹒９１
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（ｅｄ）
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