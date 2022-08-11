  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
06862 海底撈
即時 按盤價 升15.620 +0.580 (+3.856%)
大手異動

11/08/2022 11:07

《異動股》海底撈升逾３％突破１００天線，報１５﹒５２元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》海底撈（０６８６２）升３﹒１９％，報１５﹒５２元，升穿
１００天線（１５﹒１３６元），最高價１５﹒５２元，最低價１５﹒１２元；成交
２２５﹒７８萬股，成交金額３４６１﹒９２萬元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入
６８４﹒５１萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額１４５﹒１５萬元，加權平均
成交價１５﹒３３２元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額２６１﹒０５萬元，加
權平均成交價１５﹒３４４元。
　　現時，恒生指數報１９８８９，升２７８點或１﹒４２％；恒生中國企業指數報６７４６，
升１０２點或１﹒５４％；恒生科技指數報４２７３，升９９點或２﹒３９％；主板成交
３４３﹒８６億元。
　　上證綜合指數報３２５９，升２８點或０﹒９％，成交２１３５﹒５２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３６８，升１４５點或１﹒１９％，成交１３８０﹒３６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１５﹒５２０　變動　　　　　　＋３﹒１９％
　　最高價　　　　　１５﹒５２０　最低價　　　　　１５﹒１２０
　　成交股數　　２２５﹒７８萬股　成交金額　　３４６１﹒９２萬
　　１０天平均　　　１５﹒５４２　歷史波幅％　　　４０﹒６５７
　　２０天平均　　　１５﹒７３３　加權平均價　　　１５﹒３３３
　　５０天平均　　　１６﹒０３７　ＲＳＩ１４　　　４７﹒０７４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入６８４﹒５１萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒５２　＋３﹒１９
　　潤啤（００２９１）　　　５４﹒２０　＋２﹒９４
　　特步國際（０１３６８）　１２﹒６４　＋６﹒０４
　　頤海國際（０１５７９）　２１﹒０５　＋０﹒４８
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒８５　＋１﹒３３
　　安踏體育（０２０２０）　８４﹒７５　＋２﹒４８
　　申洲國際（０２３１３）　８１﹒７５　＋４﹒５４
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３４﹒５０　＋０﹒８８
　　李寧（０２３３１）　　　６５﹒０５　＋４﹒１６
　　九毛九（０９９２２）　　１７﹒６６　＋０﹒９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰10/08/2022 14:02  《異動股》海底撈跌逾３％失守１００天線，報１５﹒０８元

其他大手異動
More

08/08/2022 09:37  《異動股》龍湖等２家公司上午９：３６異動

03/08/2022 09:31  《異動股》世紀城市國際等８家公司上午９：３０異動

02/08/2022 09:37  《異動股》信義玻璃等７家公司上午９：３６異動

02/08/2022 09:31  《異動股》海底撈等多家藍籌上午９：３０異動

01/08/2022 09:33  《異動股》海倫司跌４％，料中期虧損擴至最多３億人幣

備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 13:13
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金