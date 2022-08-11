《異動股》海底撈升逾３％突破１００天線，報１５﹒５２元

《經濟通通訊社１１日專訊》海底撈（０６８６２）升３﹒１９％，報１５﹒５２元，升穿

１００天線（１５﹒１３６元），最高價１５﹒５２元，最低價１５﹒１２元；成交

２２５﹒７８萬股，成交金額３４６１﹒９２萬元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入

６８４﹒５１萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額１４５﹒１５萬元，加權平均

成交價１５﹒３３２元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額２６１﹒０５萬元，加

權平均成交價１５﹒３４４元。

現時，恒生指數報１９８８９，升２７８點或１﹒４２％；恒生中國企業指數報６７４６，

升１０２點或１﹒５４％；恒生科技指數報４２７３，升９９點或２﹒３９％；主板成交

３４３﹒８６億元。

上證綜合指數報３２５９，升２８點或０﹒９％，成交２１３５﹒５２億元人民幣。

深證成份指數報１２３６８，升１４５點或１﹒１９％，成交１３８０﹒３６億元人民幣。



基本資料

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現價 １５﹒５２０ 變動 ＋３﹒１９％

最高價 １５﹒５２０ 最低價 １５﹒１２０

成交股數 ２２５﹒７８萬股 成交金額 ３４６１﹒９２萬

１０天平均 １５﹒５４２ 歷史波幅％ ４０﹒６５７

２０天平均 １５﹒７３３ 加權平均價 １５﹒３３３

５０天平均 １６﹒０３７ ＲＳＩ１４ ４７﹒０７４

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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入６８４﹒５１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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海底撈（０６８６２） １５﹒５２ ＋３﹒１９

潤啤（００２９１） ５４﹒２０ ＋２﹒９４

特步國際（０１３６８） １２﹒６４ ＋６﹒０４

頤海國際（０１５７９） ２１﹒０５ ＋０﹒４８

百威亞太（０１８７６） ２２﹒８５ ＋１﹒３３

安踏體育（０２０２０） ８４﹒７５ ＋２﹒４８

申洲國際（０２３１３） ８１﹒７５ ＋４﹒５４

蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒５０ ＋０﹒８８

李寧（０２３３１） ６５﹒０５ ＋４﹒１６

九毛九（０９９２２） １７﹒６６ ＋０﹒９１

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（ｅｄ）

