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00291 華潤啤酒
即時 按盤價 升54.400 +1.750 (+3.324%)
大手異動

11/08/2022 11:08

《異動股》潤啤（２９１）升逾３％突破５０天線，報５４﹒３元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》潤啤（００２９１）升３﹒１３％，報５４﹒３元，升穿５０
天線（５２﹒９０３元），最高價５４﹒３元，最低價５３﹒３元；成交１２４﹒４萬股，成交
金額６６８４﹒８５萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１７８１﹒９萬元。現時
最大淨被動買入券商為美銀，金額３６６﹒６９萬元，加權平均成交價５３﹒６４４元；現時最
大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額４８１﹒５３萬元，加權平均成交價５３﹒７６６元。
　　現時，恒生指數報１９８９５，升２８４點或１﹒４５％；恒生中國企業指數報６７５０，
升１０５點或１﹒６％；恒生科技指數報４２７５，升１０１點或２﹒４４％；主板成交
３４６﹒１１億元。
　　上證綜合指數報３２６０，升３０點或０﹒９５％，成交２１４９﹒１９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３７３，升１４９點或１﹒２３％，成交１３９１﹒８５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　５４﹒３００　變動　　　　　　＋３﹒１３％
　　最高價　　　　５４﹒３００　最低價　　　　　５３﹒３００
　　成交股數　　１２４﹒４萬股　成交金額　　６６８４﹒８５萬
　　１０天平均　　５４﹒３４０　歷史波幅％　　　２７﹒６５８
　　２０天平均　　５４﹒０９５　加權平均價　　　５３﹒７３６
　　５０天平均　　５２﹒９０３　ＲＳＩ１４　　　５２﹒１５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１７８１﹒９萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潤啤（００２９１）　　　５４﹒３０　＋３﹒１３
　　特步國際（０１３６８）　１２﹒６６　＋６﹒２１
　　頤海國際（０１５７９）　２１﹒１５　＋０﹒９５
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒８５　＋１﹒３３
　　安踏體育（０２０２０）　８４﹒９０　＋２﹒６６
　　申洲國際（０２３１３）　８１﹒８０　＋４﹒６０
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３４﹒５０　＋０﹒８８
　　李寧（０２３３１）　　　６５﹒１０　＋４﹒２４
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒５２　＋３﹒１９
　　九毛九（０９９２２）　　１７﹒５６　＋０﹒３４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 13:14
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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