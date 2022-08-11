《異動股》潤啤（２９１）升逾３％突破５０天線，報５４﹒３元

《經濟通通訊社１１日專訊》潤啤（００２９１）升３﹒１３％，報５４﹒３元，升穿５０
天線（５２﹒９０３元），最高價５４﹒３元，最低價５３﹒３元；成交１２４﹒４萬股，成交
金額６６８４﹒８５萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１７８１﹒９萬元。現時
最大淨被動買入券商為美銀，金額３６６﹒６９萬元，加權平均成交價５３﹒６４４元；現時最
大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額４８１﹒５３萬元，加權平均成交價５３﹒７６６元。
現時，恒生指數報１９８９５，升２８４點或１﹒４５％；恒生中國企業指數報６７５０，
升１０５點或１﹒６％；恒生科技指數報４２７５，升１０１點或２﹒４４％；主板成交
３４６﹒１１億元。
上證綜合指數報３２６０，升３０點或０﹒９５％，成交２１４９﹒１９億元人民幣。
深證成份指數報１２３７３，升１４９點或１﹒２３％，成交１３９１﹒８５億元人民幣。
基本資料
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現價 ５４﹒３００ 變動 ＋３﹒１３％
最高價 ５４﹒３００ 最低價 ５３﹒３００
成交股數 １２４﹒４萬股 成交金額 ６６８４﹒８５萬
１０天平均 ５４﹒３４０ 歷史波幅％ ２７﹒６５８
２０天平均 ５４﹒０９５ 加權平均價 ５３﹒７３６
５０天平均 ５２﹒９０３ ＲＳＩ１４ ５２﹒１５２
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１７８１﹒９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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潤啤（００２９１） ５４﹒３０ ＋３﹒１３
特步國際（０１３６８） １２﹒６６ ＋６﹒２１
頤海國際（０１５７９） ２１﹒１５ ＋０﹒９５
百威亞太（０１８７６） ２２﹒８５ ＋１﹒３３
安踏體育（０２０２０） ８４﹒９０ ＋２﹒６６
申洲國際（０２３１３） ８１﹒８０ ＋４﹒６０
蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒５０ ＋０﹒８８
李寧（０２３３１） ６５﹒１０ ＋４﹒２４
海底撈（０６８６２） １５﹒５２ ＋３﹒１９
九毛九（０９９２２） １７﹒５６ ＋０﹒３４
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（ｅｄ）
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