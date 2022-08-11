《異動股》潤啤（２９１）升逾３％突破５０天線，報５４﹒３元

《經濟通通訊社１１日專訊》潤啤（００２９１）升３﹒１３％，報５４﹒３元，升穿５０

天線（５２﹒９０３元），最高價５４﹒３元，最低價５３﹒３元；成交１２４﹒４萬股，成交

金額６６８４﹒８５萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１７８１﹒９萬元。現時

最大淨被動買入券商為美銀，金額３６６﹒６９萬元，加權平均成交價５３﹒６４４元；現時最

大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額４８１﹒５３萬元，加權平均成交價５３﹒７６６元。

現時，恒生指數報１９８９５，升２８４點或１﹒４５％；恒生中國企業指數報６７５０，

升１０５點或１﹒６％；恒生科技指數報４２７５，升１０１點或２﹒４４％；主板成交

３４６﹒１１億元。

上證綜合指數報３２６０，升３０點或０﹒９５％，成交２１４９﹒１９億元人民幣。

深證成份指數報１２３７３，升１４９點或１﹒２３％，成交１３９１﹒８５億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ５４﹒３００ 變動 ＋３﹒１３％

最高價 ５４﹒３００ 最低價 ５３﹒３００

成交股數 １２４﹒４萬股 成交金額 ６６８４﹒８５萬

１０天平均 ５４﹒３４０ 歷史波幅％ ２７﹒６５８

２０天平均 ５４﹒０９５ 加權平均價 ５３﹒７３６

５０天平均 ５２﹒９０３ ＲＳＩ１４ ５２﹒１５２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１７８１﹒９萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

潤啤（００２９１） ５４﹒３０ ＋３﹒１３

特步國際（０１３６８） １２﹒６６ ＋６﹒２１

頤海國際（０１５７９） ２１﹒１５ ＋０﹒９５

百威亞太（０１８７６） ２２﹒８５ ＋１﹒３３

安踏體育（０２０２０） ８４﹒９０ ＋２﹒６６

申洲國際（０２３１３） ８１﹒８０ ＋４﹒６０

蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒５０ ＋０﹒８８

李寧（０２３３１） ６５﹒１０ ＋４﹒２４

海底撈（０６８６２） １５﹒５２ ＋３﹒１９

九毛九（０９９２２） １７﹒５６ ＋０﹒３４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

