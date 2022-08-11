《中概異動》小米升近４％突破１０天線，報１１﹒９４元

《經濟通通訊社１１日專訊》小米（０１８１０）升３﹒６５％，報１１﹒９４元，較

ＡＤＲ收市高出２﹒４９％，升穿１０天線（１１﹒９０４元），最高價１１﹒９４元，最低價

１１﹒６４元；成交２４０９﹒５萬股，成交金額２﹒８３億元；主動買沽比率５９：４１，資

金淨主動買入４７９９﹒４７萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１０８５﹒０９

萬元，加權平均成交價１１﹒７２７元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額

１８０６﹒４３萬元，加權平均成交價１１﹒７７１元。

現時，恒生指數報１９９２０，升３０９點或１﹒５８％；恒生中國企業指數報６７５８，

升１１４點或１﹒７３％；恒生科技指數報４２８３，升１１０點或２﹒６４％；主板成交

３５０﹒９９億元。

上證綜合指數報３２６１，升３１點或０﹒９７％，成交２１６６﹒０８億元人民幣。

深證成份指數報１２３７９，升１５６點或１﹒２８％，成交１４０１﹒６８億元人民幣。



基本資料

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現價 １１﹒９４０ 變動 ＋３﹒６５％

最高價 １１﹒９４０ 最低價 １１﹒６４０

成交股數 ２４０９﹒５萬股 成交金額 ２﹒８３億

１０天平均 １１﹒９０４ 歷史波幅％ ４１﹒２３５

２０天平均 １２﹒３９７ 加權平均價 １１﹒７２９

５０天平均 １２﹒５０３ ＲＳＩ１４ ４４﹒６０９

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入４７９９﹒４７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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小米（０１８１０） １１﹒９４ ＋３﹒６５

騰訊（００７００） ３００﹒６０ ＋１﹒６９

快手（０１０２４） ７４﹒９５ ＋１﹒２２

理想汽車（０２０１５） １２１﹒７０ ＋０﹒９１

美團（０３６９０） １７３﹒００ ＋２﹒００

京東集團（０９６１８） ２１８﹒６０ ＋０﹒０９

小鵬汽車（０９８６８） ８８﹒９０ ＋２﹒８３

百度（０９８８８） １３４﹒９０ ＋３﹒６９

阿里（０９９８８） ９０﹒３５ ＋２﹒７３

網易（０９９９９） １４１﹒００ ＋３﹒０７

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（ｅｄ）

