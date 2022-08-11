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01810 小米集團－Ｗ
即時 按盤價 升11.860 +0.340 (+2.951%)
大手異動

11/08/2022 11:09

《中概異動》小米升近４％突破１０天線，報１１﹒９４元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》小米（０１８１０）升３﹒６５％，報１１﹒９４元，較
ＡＤＲ收市高出２﹒４９％，升穿１０天線（１１﹒９０４元），最高價１１﹒９４元，最低價
１１﹒６４元；成交２４０９﹒５萬股，成交金額２﹒８３億元；主動買沽比率５９：４１，資
金淨主動買入４７９９﹒４７萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１０８５﹒０９
萬元，加權平均成交價１１﹒７２７元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額
１８０６﹒４３萬元，加權平均成交價１１﹒７７１元。
　　現時，恒生指數報１９９２０，升３０９點或１﹒５８％；恒生中國企業指數報６７５８，
升１１４點或１﹒７３％；恒生科技指數報４２８３，升１１０點或２﹒６４％；主板成交
３５０﹒９９億元。
　　上證綜合指數報３２６１，升３１點或０﹒９７％，成交２１６６﹒０８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３７９，升１５６點或１﹒２８％，成交１４０１﹒６８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１１﹒９４０　變動　　　　＋３﹒６５％
　　最高價　　　　　１１﹒９４０　最低價　　　１１﹒６４０
　　成交股數　　２４０９﹒５萬股　成交金額　　　２﹒８３億
　　１０天平均　　　１１﹒９０４　歷史波幅％　４１﹒２３５
　　２０天平均　　　１２﹒３９７　加權平均價　１１﹒７２９
　　５０天平均　　　１２﹒５０３　ＲＳＩ１４　４４﹒６０９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入４７９９﹒４７萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒９４　＋３﹒６５
　　騰訊（００７００）　　　３００﹒６０　＋１﹒６９
　　快手（０１０２４）　　　　７４﹒９５　＋１﹒２２
　　理想汽車（０２０１５）　１２１﹒７０　＋０﹒９１
　　美團（０３６９０）　　　１７３﹒００　＋２﹒００
　　京東集團（０９６１８）　２１８﹒６０　＋０﹒０９
　　小鵬汽車（０９８６８）　　８８﹒９０　＋２﹒８３
　　百度（０９８８８）　　　１３４﹒９０　＋３﹒６９
　　阿里（０９９８８）　　　　９０﹒３５　＋２﹒７３
　　網易（０９９９９）　　　１４１﹒００　＋３﹒０７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 13:14
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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