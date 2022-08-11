《中概異動》小米升近４％突破１０天線，報１１﹒９４元

《經濟通通訊社１１日專訊》小米（０１８１０）升３﹒６５％，報１１﹒９４元，較
ＡＤＲ收市高出２﹒４９％，升穿１０天線（１１﹒９０４元），最高價１１﹒９４元，最低價
１１﹒６４元；成交２４０９﹒５萬股，成交金額２﹒８３億元；主動買沽比率５９：４１，資
金淨主動買入４７９９﹒４７萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１０８５﹒０９
萬元，加權平均成交價１１﹒７２７元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額
１８０６﹒４３萬元，加權平均成交價１１﹒７７１元。
現時，恒生指數報１９９２０，升３０９點或１﹒５８％；恒生中國企業指數報６７５８，
升１１４點或１﹒７３％；恒生科技指數報４２８３，升１１０點或２﹒６４％；主板成交
３５０﹒９９億元。
上證綜合指數報３２６１，升３１點或０﹒９７％，成交２１６６﹒０８億元人民幣。
深證成份指數報１２３７９，升１５６點或１﹒２８％，成交１４０１﹒６８億元人民幣。
基本資料
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現價 １１﹒９４０ 變動 ＋３﹒６５％
最高價 １１﹒９４０ 最低價 １１﹒６４０
成交股數 ２４０９﹒５萬股 成交金額 ２﹒８３億
１０天平均 １１﹒９０４ 歷史波幅％ ４１﹒２３５
２０天平均 １２﹒３９７ 加權平均價 １１﹒７２９
５０天平均 １２﹒５０３ ＲＳＩ１４ ４４﹒６０９
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入４７９９﹒４７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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小米（０１８１０） １１﹒９４ ＋３﹒６５
騰訊（００７００） ３００﹒６０ ＋１﹒６９
快手（０１０２４） ７４﹒９５ ＋１﹒２２
理想汽車（０２０１５） １２１﹒７０ ＋０﹒９１
美團（０３６９０） １７３﹒００ ＋２﹒００
京東集團（０９６１８） ２１８﹒６０ ＋０﹒０９
小鵬汽車（０９８６８） ８８﹒９０ ＋２﹒８３
百度（０９８８８） １３４﹒９０ ＋３﹒６９
阿里（０９９８８） ９０﹒３５ ＋２﹒７３
網易（０９９９９） １４１﹒００ ＋３﹒０７
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（ｅｄ）
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