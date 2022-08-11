《異動股》石藥集團升逾３％突破２０天線，報８﹒５６元

《經濟通通訊社１１日專訊》石藥集團（０１０９３）升３﹒１３％，報８﹒５６元，升穿
２０天線（８﹒３６６元），最高價８﹒５７元，最低價８﹒３３元；成交８７６﹒８４萬股，
成交金額７４１２﹒５６萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２６０３﹒６５萬元
。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額５８２萬元，加權平均成交價８﹒４６５
元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額６１１﹒３萬元，加權平均成交價
８﹒４６９元。
現時，恒生指數報１９９２９，升３１８點或１﹒６２％；恒生中國企業指數報６７６５，
升１２１點或１﹒８３％；恒生科技指數報４２８７，升１１３點或２﹒７２％；主板成交
３７０﹒４７億元。
上證綜合指數報３２６９，升３９點或１﹒２２％，成交２３４７﹒７億元人民幣。
深證成份指數報１２４１５，升１９１點或１﹒５７％，成交１５３１﹒６９億元人民幣。
基本資料
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現價 ８﹒５６０ 變動 ＋３﹒１３％
最高價 ８﹒５７０ 最低價 ８﹒３３０
成交股數 ８７６﹒８４萬股 成交金額 ７４１２﹒５６萬
１０天平均 ８﹒３６４ 歷史波幅％ ４０﹒０８９
２０天平均 ８﹒３６６ 加權平均價 ８﹒４５４
５０天平均 ７﹒９６２ ＲＳＩ１４ ５６﹒３３４
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２６０３﹒６５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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石藥集團（０１０９３） ８﹒５６ ＋３﹒１３
中國中藥（００５７０） ３﹒２２ ＋３﹒８７
康哲藥業（００８６７） １２﹒８４ ＋３﹒５５
中國生物製藥（０１１７７） ４﹒４８ ＋２﹒５２
三生製藥（０１５３０） ５﹒３２ ＋２﹒９０
先聲藥業（０２０９６） ８﹒３９ ＋１﹒２１
復星醫藥（０２１９６） ２７﹒４０ ＋１﹒８６
藥明康德（０２３５９） ９４﹒８０ ＋５﹒８６
潤藥（０３３２０） ４﹒５９ ＋２﹒６８
康龍化成（０３７５９） ５９﹒９０ ＋３﹒４５
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（ｅｄ）
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