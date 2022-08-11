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01093 石藥集團
即時 按盤價 升8.550 +0.250 (+3.012%)
大手異動

11/08/2022 11:19

《異動股》石藥集團升逾３％突破２０天線，報８﹒５６元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》石藥集團（０１０９３）升３﹒１３％，報８﹒５６元，升穿
２０天線（８﹒３６６元），最高價８﹒５７元，最低價８﹒３３元；成交８７６﹒８４萬股，
成交金額７４１２﹒５６萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２６０３﹒６５萬元
。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額５８２萬元，加權平均成交價８﹒４６５
元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額６１１﹒３萬元，加權平均成交價
８﹒４６９元。
　　現時，恒生指數報１９９２９，升３１８點或１﹒６２％；恒生中國企業指數報６７６５，
升１２１點或１﹒８３％；恒生科技指數報４２８７，升１１３點或２﹒７２％；主板成交
３７０﹒４７億元。
　　上證綜合指數報３２６９，升３９點或１﹒２２％，成交２３４７﹒７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１５，升１９１點或１﹒５７％，成交１５３１﹒６９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　８﹒５６０　變動　　　　　　＋３﹒１３％
　　最高價　　　　　　８﹒５７０　最低價　　　　　　８﹒３３０
　　成交股數　　８７６﹒８４萬股　成交金額　　７４１２﹒５６萬
　　１０天平均　　　　８﹒３６４　歷史波幅％　　　４０﹒０８９
　　２０天平均　　　　８﹒３６６　加權平均價　　　　８﹒４５４
　　５０天平均　　　　７﹒９６２　ＲＳＩ１４　　　５６﹒３３４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２６０３﹒６５萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　石藥集團（０１０９３）　　　　８﹒５６　＋３﹒１３
　　中國中藥（００５７０）　　　　３﹒２２　＋３﹒８７
　　康哲藥業（００８６７）　　　１２﹒８４　＋３﹒５５
　　中國生物製藥（０１１７７）　　４﹒４８　＋２﹒５２
　　三生製藥（０１５３０）　　　　５﹒３２　＋２﹒９０
　　先聲藥業（０２０９６）　　　　８﹒３９　＋１﹒２１
　　復星醫藥（０２１９６）　　　２７﹒４０　＋１﹒８６
　　藥明康德（０２３５９）　　　９４﹒８０　＋５﹒８６
　　潤藥（０３３２０）　　　　　　４﹒５９　＋２﹒６８
　　康龍化成（０３７５９）　　　５９﹒９０　＋３﹒４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 13:14
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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