《異動股》石藥集團升逾３％突破２０天線，報８﹒５６元

《經濟通通訊社１１日專訊》石藥集團（０１０９３）升３﹒１３％，報８﹒５６元，升穿

２０天線（８﹒３６６元），最高價８﹒５７元，最低價８﹒３３元；成交８７６﹒８４萬股，

成交金額７４１２﹒５６萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２６０３﹒６５萬元

。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額５８２萬元，加權平均成交價８﹒４６５

元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額６１１﹒３萬元，加權平均成交價

８﹒４６９元。

現時，恒生指數報１９９２９，升３１８點或１﹒６２％；恒生中國企業指數報６７６５，

升１２１點或１﹒８３％；恒生科技指數報４２８７，升１１３點或２﹒７２％；主板成交

３７０﹒４７億元。

上證綜合指數報３２６９，升３９點或１﹒２２％，成交２３４７﹒７億元人民幣。

深證成份指數報１２４１５，升１９１點或１﹒５７％，成交１５３１﹒６９億元人民幣。



基本資料

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現價 ８﹒５６０ 變動 ＋３﹒１３％

最高價 ８﹒５７０ 最低價 ８﹒３３０

成交股數 ８７６﹒８４萬股 成交金額 ７４１２﹒５６萬

１０天平均 ８﹒３６４ 歷史波幅％ ４０﹒０８９

２０天平均 ８﹒３６６ 加權平均價 ８﹒４５４

５０天平均 ７﹒９６２ ＲＳＩ１４ ５６﹒３３４

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２６０３﹒６５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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石藥集團（０１０９３） ８﹒５６ ＋３﹒１３

中國中藥（００５７０） ３﹒２２ ＋３﹒８７

康哲藥業（００８６７） １２﹒８４ ＋３﹒５５

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒４８ ＋２﹒５２

三生製藥（０１５３０） ５﹒３２ ＋２﹒９０

先聲藥業（０２０９６） ８﹒３９ ＋１﹒２１

復星醫藥（０２１９６） ２７﹒４０ ＋１﹒８６

藥明康德（０２３５９） ９４﹒８０ ＋５﹒８６

潤藥（０３３２０） ４﹒５９ ＋２﹒６８

康龍化成（０３７５９） ５９﹒９０ ＋３﹒４５

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（ｅｄ）

