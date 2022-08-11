《異動股》申洲國際漲逾５％突破１０天線，報８２﹒２元

《經濟通通訊社１１日專訊》申洲國際（０２３１３）升５﹒１２％，報８２﹒２元，升穿

１０天線（８０﹒０９５元），最高價８２﹒２元，最低價７９﹒５元；成交１７９﹒６６萬股

，成交金額１﹒４５億元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入２７６４﹒５６萬元。現

時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額６７１﹒７８萬元，加權平均成交價

８０﹒２５４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額１８３２﹒０１萬元，加權平均成交價

８０﹒８元。

現時，恒生指數報１９９３８，升３２７點或１﹒６７％；恒生中國企業指數報６７６９，

升１２５點或１﹒８９％；恒生科技指數報４２８８，升１１５點或２﹒７６％；主板成交

３７８﹒１２億元。

上證綜合指數報３２６８，升３７點或１﹒１８％，成交２３９９﹒６億元人民幣。

深證成份指數報１２４１３，升１９０點或１﹒５６％，成交１５６９﹒６９億元人民幣。



基本資料

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現價 ８２﹒２００ 變動 ＋５﹒１２％

最高價 ８２﹒２００ 最低價 ７９﹒５００

成交股數 １７９﹒６６萬股 成交金額 １﹒４５億

１０天平均 ８０﹒０９５ 歷史波幅％ ３５﹒０２７

２０天平均 ８２﹒３５０ 加權平均價 ８０﹒７３６

５０天平均 ９０﹒３４７ ＲＳＩ１４ ４６﹒０４５

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入２７６４﹒５６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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申洲國際（０２３１３） ８２﹒２０ ＋５﹒１２

潤啤（００２９１） ５４﹒５０ ＋３﹒５１

特步國際（０１３６８） １２﹒６４ ＋６﹒０４

頤海國際（０１５７９） ２１﹒２５ ＋１﹒４３

百威亞太（０１８７６） ２２﹒９０ ＋１﹒５５

安踏體育（０２０２０） ８４﹒９５ ＋２﹒７２

蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒５５ ＋１﹒０２

李寧（０２３３１） ６５﹒１５ ＋４﹒３２

海底撈（０６８６２） １５﹒５４ ＋３﹒３２

九毛九（０９９２２） １７﹒７４ ＋１﹒３７

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（ｅｄ）

