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02313 申洲國際
即時 按盤價 升83.800 +5.600 (+7.161%)
大手異動

11/08/2022 11:22

《異動股》申洲國際漲逾５％突破１０天線，報８２﹒２元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》申洲國際（０２３１３）升５﹒１２％，報８２﹒２元，升穿
１０天線（８０﹒０９５元），最高價８２﹒２元，最低價７９﹒５元；成交１７９﹒６６萬股
，成交金額１﹒４５億元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入２７６４﹒５６萬元。現
時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額６７１﹒７８萬元，加權平均成交價
８０﹒２５４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額１８３２﹒０１萬元，加權平均成交價
８０﹒８元。
　　現時，恒生指數報１９９３８，升３２７點或１﹒６７％；恒生中國企業指數報６７６９，
升１２５點或１﹒８９％；恒生科技指數報４２８８，升１１５點或２﹒７６％；主板成交
３７８﹒１２億元。
　　上證綜合指數報３２６８，升３７點或１﹒１８％，成交２３９９﹒６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１３，升１９０點或１﹒５６％，成交１５６９﹒６９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　８２﹒２００　變動　　　　＋５﹒１２％
　　最高價　　　　　８２﹒２００　最低價　　　７９﹒５００
　　成交股數　　１７９﹒６６萬股　成交金額　　　１﹒４５億
　　１０天平均　　　８０﹒０９５　歷史波幅％　３５﹒０２７
　　２０天平均　　　８２﹒３５０　加權平均價　８０﹒７３６
　　５０天平均　　　９０﹒３４７　ＲＳＩ１４　４６﹒０４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入２７６４﹒５６萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申洲國際（０２３１３）　８２﹒２０　＋５﹒１２
　　潤啤（００２９１）　　　５４﹒５０　＋３﹒５１
　　特步國際（０１３６８）　１２﹒６４　＋６﹒０４
　　頤海國際（０１５７９）　２１﹒２５　＋１﹒４３
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒９０　＋１﹒５５
　　安踏體育（０２０２０）　８４﹒９５　＋２﹒７２
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３４﹒５５　＋１﹒０２
　　李寧（０２３３１）　　　６５﹒１５　＋４﹒３２
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒５４　＋３﹒３２
　　九毛九（０９９２２）　　１７﹒７４　＋１﹒３７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 13:14
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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