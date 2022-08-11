《異動股》申洲國際漲逾５％突破１０天線，報８２﹒２元

《經濟通通訊社１１日專訊》申洲國際（０２３１３）升５﹒１２％，報８２﹒２元，升穿
１０天線（８０﹒０９５元），最高價８２﹒２元，最低價７９﹒５元；成交１７９﹒６６萬股
，成交金額１﹒４５億元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入２７６４﹒５６萬元。現
時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額６７１﹒７８萬元，加權平均成交價
８０﹒２５４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額１８３２﹒０１萬元，加權平均成交價
８０﹒８元。
現時，恒生指數報１９９３８，升３２７點或１﹒６７％；恒生中國企業指數報６７６９，
升１２５點或１﹒８９％；恒生科技指數報４２８８，升１１５點或２﹒７６％；主板成交
３７８﹒１２億元。
上證綜合指數報３２６８，升３７點或１﹒１８％，成交２３９９﹒６億元人民幣。
深證成份指數報１２４１３，升１９０點或１﹒５６％，成交１５６９﹒６９億元人民幣。
基本資料
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現價 ８２﹒２００ 變動 ＋５﹒１２％
最高價 ８２﹒２００ 最低價 ７９﹒５００
成交股數 １７９﹒６６萬股 成交金額 １﹒４５億
１０天平均 ８０﹒０９５ 歷史波幅％ ３５﹒０２７
２０天平均 ８２﹒３５０ 加權平均價 ８０﹒７３６
５０天平均 ９０﹒３４７ ＲＳＩ１４ ４６﹒０４５
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入２７６４﹒５６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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申洲國際（０２３１３） ８２﹒２０ ＋５﹒１２
潤啤（００２９１） ５４﹒５０ ＋３﹒５１
特步國際（０１３６８） １２﹒６４ ＋６﹒０４
頤海國際（０１５７９） ２１﹒２５ ＋１﹒４３
百威亞太（０１８７６） ２２﹒９０ ＋１﹒５５
安踏體育（０２０２０） ８４﹒９５ ＋２﹒７２
蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒５５ ＋１﹒０２
李寧（０２３３１） ６５﹒１５ ＋４﹒３２
海底撈（０６８６２） １５﹒５４ ＋３﹒３２
九毛九（０９９２２） １７﹒７４ ＋１﹒３７
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（ｅｄ）
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