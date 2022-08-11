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00268 金蝶國際
即時 按盤價 升17.020 +0.600 (+3.654%)
大手異動

11/08/2022 11:37

《大手成交》金蝶國際一手１２０萬股交叉盤，涉資２０４０萬元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》金蝶國際（００２６８）於１１：３６ａｍ錄得１手１２０萬
股交叉盤，每股造１７元，較上日收市價高３﹒５３％，涉資２０４０萬元。
　　金蝶國際現價升３﹒６５％，報１７﹒０２元；成交６１６﹒０４萬股，成交金額１﹒０５
億元，主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入６０９﹒９６萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 13:14
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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