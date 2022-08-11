《異動股》聯想集團升近５％突破５０天線，報７﹒２４元

《經濟通通訊社１１日專訊》聯想集團（００９９２）升４﹒９３％，報７﹒２４元，升穿

５０天線（７﹒０９３元），最高價７﹒２５元，最低價６﹒８３元；成交２０２８﹒３５萬股

，成交金額１﹒４３億元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入３３０１﹒３３萬元。現

時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額４５７﹒７４萬元，加權平均成交價

７﹒０９７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額１４５８﹒１１萬元，加權平均成

交價６﹒９５３元。

現時，恒生指數報１９９７９，升３６８點或１﹒８８％；恒生中國企業指數報６７７８，

升１３４點或２﹒０２％；恒生科技指數報４２９６，升１２２點或２﹒９３％；主板成交

４０４﹒４６億元。

上證綜合指數報３２６８，升３８點或１﹒１８％，成交２４９５﹒８６億元人民幣。

深證成份指數報１２４１２，升１８９點或１﹒５５％，成交１６３８億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ７﹒２４０ 變動 ＋４﹒９３％

最高價 ７﹒２５０ 最低價 ６﹒８３０

成交股數 ２０２８﹒３５萬股 成交金額 １﹒４３億

１０天平均 ７﹒０８０ 歷史波幅％ ２３﹒６７６

２０天平均 ７﹒０６９ 加權平均價 ７﹒０５３

５０天平均 ７﹒０９３ ＲＳＩ１４ ５５﹒４１９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入３３０１﹒３３萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

聯想集團（００９９２） ７﹒２４ ＋４﹒９３

金蝶國際（００２６８） １７﹒０４ ＋３﹒７８

中國軟件國際（００３５４） ７﹒３０ ＋３﹒２５

騰訊（００７００） ３００﹒６０ ＋１﹒６９

中興（００７６３） １６﹒７８ ＋２﹒３２

網龍（００７７７） １５﹒４８ ＋３﹒２０

ＩＧＧ（００７９９） ３﹒０６ ＋２﹒３４

中芯（００９８１） １７﹒８４ ＋４﹒０８

百奧家庭互動（０２１００） ０﹒４３ ＋２﹒３８

金山軟件（０３８８８） ２５﹒４５ ＋２﹒００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

