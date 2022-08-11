《異動股》聯想集團升近５％突破５０天線，報７﹒２４元

《經濟通通訊社１１日專訊》聯想集團（００９９２）升４﹒９３％，報７﹒２４元，升穿
５０天線（７﹒０９３元），最高價７﹒２５元，最低價６﹒８３元；成交２０２８﹒３５萬股
，成交金額１﹒４３億元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入３３０１﹒３３萬元。現
時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額４５７﹒７４萬元，加權平均成交價
７﹒０９７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額１４５８﹒１１萬元，加權平均成
交價６﹒９５３元。
現時，恒生指數報１９９７９，升３６８點或１﹒８８％；恒生中國企業指數報６７７８，
升１３４點或２﹒０２％；恒生科技指數報４２９６，升１２２點或２﹒９３％；主板成交
４０４﹒４６億元。
上證綜合指數報３２６８，升３８點或１﹒１８％，成交２４９５﹒８６億元人民幣。
深證成份指數報１２４１２，升１８９點或１﹒５５％，成交１６３８億元人民幣。
基本資料
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現價 ７﹒２４０ 變動 ＋４﹒９３％
最高價 ７﹒２５０ 最低價 ６﹒８３０
成交股數 ２０２８﹒３５萬股 成交金額 １﹒４３億
１０天平均 ７﹒０８０ 歷史波幅％ ２３﹒６７６
２０天平均 ７﹒０６９ 加權平均價 ７﹒０５３
５０天平均 ７﹒０９３ ＲＳＩ１４ ５５﹒４１９
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入３３０１﹒３３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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聯想集團（００９９２） ７﹒２４ ＋４﹒９３
金蝶國際（００２６８） １７﹒０４ ＋３﹒７８
中國軟件國際（００３５４） ７﹒３０ ＋３﹒２５
騰訊（００７００） ３００﹒６０ ＋１﹒６９
中興（００７６３） １６﹒７８ ＋２﹒３２
網龍（００７７７） １５﹒４８ ＋３﹒２０
ＩＧＧ（００７９９） ３﹒０６ ＋２﹒３４
中芯（００９８１） １７﹒８４ ＋４﹒０８
百奧家庭互動（０２１００） ０﹒４３ ＋２﹒３８
金山軟件（０３８８８） ２５﹒４５ ＋２﹒００
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（ｅｄ）
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