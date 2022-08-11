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00992 聯想集團
即時 按盤價 升7.220 +0.320 (+4.638%)
大手異動

11/08/2022 11:37

《異動股》聯想集團升近５％突破５０天線，報７﹒２４元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》聯想集團（００９９２）升４﹒９３％，報７﹒２４元，升穿
５０天線（７﹒０９３元），最高價７﹒２５元，最低價６﹒８３元；成交２０２８﹒３５萬股
，成交金額１﹒４３億元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入３３０１﹒３３萬元。現
時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額４５７﹒７４萬元，加權平均成交價
７﹒０９７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額１４５８﹒１１萬元，加權平均成
交價６﹒９５３元。
　　現時，恒生指數報１９９７９，升３６８點或１﹒８８％；恒生中國企業指數報６７７８，
升１３４點或２﹒０２％；恒生科技指數報４２９６，升１２２點或２﹒９３％；主板成交
４０４﹒４６億元。
　　上證綜合指數報３２６８，升３８點或１﹒１８％，成交２４９５﹒８６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１２，升１８９點或１﹒５５％，成交１６３８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　７﹒２４０　變動　　　　＋４﹒９３％
　　最高價　　　　　　　７﹒２５０　最低價　　　　６﹒８３０
　　成交股數　　２０２８﹒３５萬股　成交金額　　　１﹒４３億
　　１０天平均　　　　　７﹒０８０　歷史波幅％　２３﹒６７６
　　２０天平均　　　　　７﹒０６９　加權平均價　　７﹒０５３
　　５０天平均　　　　　７﹒０９３　ＲＳＩ１４　５５﹒４１９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入３３０１﹒３３萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　聯想集團（００９９２）　　　　　７﹒２４　＋４﹒９３
　　金蝶國際（００２６８）　　　　１７﹒０４　＋３﹒７８
　　中國軟件國際（００３５４）　　　７﹒３０　＋３﹒２５
　　騰訊（００７００）　　　　　３００﹒６０　＋１﹒６９
　　中興（００７６３）　　　　　　１６﹒７８　＋２﹒３２
　　網龍（００７７７）　　　　　　１５﹒４８　＋３﹒２０
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　　　　３﹒０６　＋２﹒３４
　　中芯（００９８１）　　　　　　１７﹒８４　＋４﹒０８
　　百奧家庭互動（０２１００）　　　０﹒４３　＋２﹒３８
　　金山軟件（０３８８８）　　　　２５﹒４５　＋２﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 13:14
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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