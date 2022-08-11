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00241 阿里健康
即時 按盤價 升4.600 +0.100 (+2.222%)
大手異動

11/08/2022 11:41

《異動股》阿里健康（００２４１）升近３％，報４﹒６２元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》阿里健康（００２４１）升２﹒６７％，報４﹒６２元，最高
價４﹒６４元，最低價４﹒５２元；成交１１４８﹒８５萬股，成交金額５２６４﹒３５萬元；
主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１４５７﹒１６萬元。現時最大淨被動買入券商為摩
根大通，金額４５８﹒４萬元，加權平均成交價４﹒５８１元；現時最大淨被動賣出券商為美銀
，金額４３７﹒７７萬元，加權平均成交價４﹒５７９元。
　　現時，恒生指數報１９９８３，升３７２點或１﹒９％；恒生中國企業指數報６７７９，升
１３５點或２﹒０４％；恒生科技指數報４２９５，升１２１點或２﹒９１％；主板成交
４１１﹒９９億元。
　　上證綜合指數報３２６８，升３８點或１﹒１８％，成交２４９５﹒８６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１２，升１８９點或１﹒５５％，成交１６３８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　４﹒６２０　變動　　　　　　＋２﹒６７％
　　最高價　　　　　　　４﹒６４０　最低價　　　　　　４﹒５２０
　　成交股數　　１１４８﹒８５萬股　成交金額　　５２６４﹒３５萬
　　１０天平均　　　　　４﹒６４１　歷史波幅％　　　４５﹒１３９
　　２０天平均　　　　　４﹒８９４　加權平均價　　　　４﹒５８２
　　５０天平均　　　　　４﹒９９５　ＲＳＩ１４　　　４１﹒９４３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１４５７﹒１６萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里健康（００２４１）　　　４﹒６２　＋２﹒６７
　　騰訊（００７００）　　　３００﹒４０　＋１﹒６２
　　快手（０１０２４）　　　　７５﹒１０　＋１﹒４２
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒９２　＋３﹒４７
　　美團（０３６９０）　　　１７４﹒４０　＋２﹒８３
　　京東健康（０６６１８）　　６１﹒４０　＋１﹒９９
　　京東集團（０９６１８）　２１９﹒４０　＋０﹒４６
　　百度（０９８８８）　　　１３５﹒００　＋３﹒７７
　　阿里（０９９８８）　　　　９０﹒４０　＋２﹒７９
　　網易（０９９９９）　　　１４１﹒４０　＋３﹒３６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 13:15
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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