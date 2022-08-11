《異動股》阿里健康（００２４１）升近３％，報４﹒６２元

《經濟通通訊社１１日專訊》阿里健康（００２４１）升２﹒６７％，報４﹒６２元，最高
價４﹒６４元，最低價４﹒５２元；成交１１４８﹒８５萬股，成交金額５２６４﹒３５萬元；
主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１４５７﹒１６萬元。現時最大淨被動買入券商為摩
根大通，金額４５８﹒４萬元，加權平均成交價４﹒５８１元；現時最大淨被動賣出券商為美銀
，金額４３７﹒７７萬元，加權平均成交價４﹒５７９元。
現時，恒生指數報１９９８３，升３７２點或１﹒９％；恒生中國企業指數報６７７９，升
１３５點或２﹒０４％；恒生科技指數報４２９５，升１２１點或２﹒９１％；主板成交
４１１﹒９９億元。
上證綜合指數報３２６８，升３８點或１﹒１８％，成交２４９５﹒８６億元人民幣。
深證成份指數報１２４１２，升１８９點或１﹒５５％，成交１６３８億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒６２０ 變動 ＋２﹒６７％
最高價 ４﹒６４０ 最低價 ４﹒５２０
成交股數 １１４８﹒８５萬股 成交金額 ５２６４﹒３５萬
１０天平均 ４﹒６４１ 歷史波幅％ ４５﹒１３９
２０天平均 ４﹒８９４ 加權平均價 ４﹒５８２
５０天平均 ４﹒９９５ ＲＳＩ１４ ４１﹒９４３
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股份狀態：主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１４５７﹒１６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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阿里健康（００２４１） ４﹒６２ ＋２﹒６７
騰訊（００７００） ３００﹒４０ ＋１﹒６２
快手（０１０２４） ７５﹒１０ ＋１﹒４２
小米（０１８１０） １１﹒９２ ＋３﹒４７
美團（０３６９０） １７４﹒４０ ＋２﹒８３
京東健康（０６６１８） ６１﹒４０ ＋１﹒９９
京東集團（０９６１８） ２１９﹒４０ ＋０﹒４６
百度（０９８８８） １３５﹒００ ＋３﹒７７
阿里（０９９８８） ９０﹒４０ ＋２﹒７９
網易（０９９９９） １４１﹒４０ ＋３﹒３６
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（ｅｄ）
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