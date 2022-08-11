《異動股》阿里健康（００２４１）升近３％，報４﹒６２元

《經濟通通訊社１１日專訊》阿里健康（００２４１）升２﹒６７％，報４﹒６２元，最高

價４﹒６４元，最低價４﹒５２元；成交１１４８﹒８５萬股，成交金額５２６４﹒３５萬元；

主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１４５７﹒１６萬元。現時最大淨被動買入券商為摩

根大通，金額４５８﹒４萬元，加權平均成交價４﹒５８１元；現時最大淨被動賣出券商為美銀

，金額４３７﹒７７萬元，加權平均成交價４﹒５７９元。

現時，恒生指數報１９９８３，升３７２點或１﹒９％；恒生中國企業指數報６７７９，升

１３５點或２﹒０４％；恒生科技指數報４２９５，升１２１點或２﹒９１％；主板成交

４１１﹒９９億元。

上證綜合指數報３２６８，升３８點或１﹒１８％，成交２４９５﹒８６億元人民幣。

深證成份指數報１２４１２，升１８９點或１﹒５５％，成交１６３８億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒６２０ 變動 ＋２﹒６７％

最高價 ４﹒６４０ 最低價 ４﹒５２０

成交股數 １１４８﹒８５萬股 成交金額 ５２６４﹒３５萬

１０天平均 ４﹒６４１ 歷史波幅％ ４５﹒１３９

２０天平均 ４﹒８９４ 加權平均價 ４﹒５８２

５０天平均 ４﹒９９５ ＲＳＩ１４ ４１﹒９４３

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股份狀態：主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１４５７﹒１６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里健康（００２４１） ４﹒６２ ＋２﹒６７

騰訊（００７００） ３００﹒４０ ＋１﹒６２

快手（０１０２４） ７５﹒１０ ＋１﹒４２

小米（０１８１０） １１﹒９２ ＋３﹒４７

美團（０３６９０） １７４﹒４０ ＋２﹒８３

京東健康（０６６１８） ６１﹒４０ ＋１﹒９９

京東集團（０９６１８） ２１９﹒４０ ＋０﹒４６

百度（０９８８８） １３５﹒００ ＋３﹒７７

阿里（０９９８８） ９０﹒４０ ＋２﹒７９

網易（０９９９９） １４１﹒４０ ＋３﹒３６

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（ｅｄ）

