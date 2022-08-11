《經濟通通訊社１１日專訊》潤地（０１１０９）於１：０２ｐｍ錄得２手共３１７﹒８萬
股交叉盤，每股造３０﹒６２５元至３０﹒６７５元，較上日收市價低０﹒０８％至０﹒２４％
，涉資９７３７﹒６３萬元。
潤地現價跌０﹒６５％，報３０﹒５元；成交７８１﹒５５萬股，成交金額２﹒４億元，主
動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出３１３５﹒１２萬元。（ｒｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
11/08/2022 13:03
《大手成交》潤地兩手共３１８萬股交叉盤，涉資９７３８萬元
《經濟通通訊社１１日專訊》潤地（０１１０９）於１：０２ｐｍ錄得２手共３１７﹒８萬
股交叉盤，每股造３０﹒６２５元至３０﹒６７５元，較上日收市價低０﹒０８％至０﹒２４％
，涉資９７３７﹒６３萬元。
潤地現價跌０﹒６５％，報３０﹒５元；成交７８１﹒５５萬股，成交金額２﹒４億元，主
動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出３１３５﹒１２萬元。（ｒｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
上一篇新聞︰11/08/2022 13:06 《大手成交》潤地一手約１２５萬股交叉盤，涉資３７９７萬元
下一篇新聞︰11/08/2022 09:52 《異動股》龍湖升幅擴大至逾８％，獲上海票交所證實無商票違約
11/08/2022 09:50 《異動股》北大資源（６１８）達成復牌指引，升幅擴大至逾６０％
11/08/2022 09:27 《異動股》龍湖（９６０）高開近６％，知情者稱商票逾期是造謠
10/08/2022 14:19 《異動股》中遠海運港口等２家公司下午２：１８異動
10/08/2022 13:44 《異動股》龍湖急瀉近１７％，首７個月合同銷售金額６８４億人幣
10/08/2022 13:01 《大手成交》潤地一手約１８６萬股交叉盤，涉資５７５８萬元
|備註：
|即時報價更新時間為 11/08/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰