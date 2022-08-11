《大手成交》潤地兩手共３１８萬股交叉盤，涉資９７３８萬元

《經濟通通訊社１１日專訊》潤地（０１１０９）於１：０２ｐｍ錄得２手共３１７﹒８萬

股交叉盤，每股造３０﹒６２５元至３０﹒６７５元，較上日收市價低０﹒０８％至０﹒２４％

，涉資９７３７﹒６３萬元。

潤地現價跌０﹒６５％，報３０﹒５元；成交７８１﹒５５萬股，成交金額２﹒４億元，主

動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出３１３５﹒１２萬元。（ｒｗ）

