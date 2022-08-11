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01109 華潤置地
即時 按盤價 跌30.450 -0.250 (-0.814%)
大手異動

11/08/2022 13:06

《大手成交》潤地一手約１２５萬股交叉盤，涉資３７９７萬元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》潤地（０１１０９）於１：０５ｐｍ錄得１手１２４﹒６萬股
交叉盤，每股造３０﹒４７５元，較上日收市價低０﹒７３％，涉資３７９７﹒１８萬元。
　　潤地現價跌０﹒８１％，報３０﹒４５元；成交９３０﹒３５萬股，成交金額２﹒８５億元
，主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出３７３２﹒２萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 17:59
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