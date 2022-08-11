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09633 農夫山泉
即時 按盤價 升46.050 +1.250 (+2.790%)
大手異動

11/08/2022 13:06

《異動股》農夫山泉（０９６３３）升逾３％，報４６﹒１５元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》農夫山泉（０９６３３）升３﹒０１％，報４６﹒１５元，最
高價４６﹒２元，最低價４４﹒８５元；成交１２４﹒６萬股，成交金額５６６８﹒４萬元；主
動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１１７５﹒９２萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士
信貸證券香港，金額３８５﹒９４萬元，加權平均成交價４５﹒４７２元；現時最大淨被動賣出
券商為摩根士丹利，金額９７３﹒５４萬元，加權平均成交價４５﹒４８６元。
　　現時，恒生指數報１９９６２，升３５２點或１﹒８％；恒生中國企業指數報６７７４，升
１３０點或１﹒９６％；恒生科技指數報４２８８，升１１４點或２﹒７５％；主板成交
４５３﹒５９億元。
　　上證綜合指數報３２７１，升４１點或１﹒２８％，成交２６１４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３７，升２１３點或１﹒７５％，成交１７２５﹒５６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　４６﹒１５０　變動　　　　　＋３﹒０１％
　　最高價　　　　４６﹒２００　最低價　　　　４４﹒８５０
　　成交股數　　１２４﹒６萬股　成交金額　　５６６８﹒４萬
　　１０天平均　　４６﹒２２５　歷史波幅％　　２２﹒６５０
　　２０天平均　　４６﹒１６５　加權平均價　　４５﹒４９４
　　５０天平均　　４４﹒５４３　ＲＳＩ１４　　５３﹒０７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１１７５﹒９２萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　農夫山泉（０９６３３）　　　４６﹒１５０　＋３﹒０１
　　統一企業（００２２０）　　　　６﹒７４０　＋２﹒７４
　　維他奶（００３４５）　　　　１１﹒０４０　＋２﹒４１
　　中國食品（００５０６）　　　　２﹒５６０　＋３﹒２３
　　捷榮國際控股（０２１１９）　　０﹒８３０　＋１﹒２２
　　安德利果汁（０２２１８）　　　７﹒２５０　－７﹒６４
　　天福（０６８６８）　　　　　　５﹒０１０　＋０﹒２０
　　英記茶莊集團（０８２４１）　　０﹒１９４　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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