《異動股》農夫山泉（０９６３３）升逾３％，報４６﹒１５元

《經濟通通訊社１１日專訊》農夫山泉（０９６３３）升３﹒０１％，報４６﹒１５元，最

高價４６﹒２元，最低價４４﹒８５元；成交１２４﹒６萬股，成交金額５６６８﹒４萬元；主

動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１１７５﹒９２萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士

信貸證券香港，金額３８５﹒９４萬元，加權平均成交價４５﹒４７２元；現時最大淨被動賣出

券商為摩根士丹利，金額９７３﹒５４萬元，加權平均成交價４５﹒４８６元。

現時，恒生指數報１９９６２，升３５２點或１﹒８％；恒生中國企業指數報６７７４，升

１３０點或１﹒９６％；恒生科技指數報４２８８，升１１４點或２﹒７５％；主板成交

４５３﹒５９億元。

上證綜合指數報３２７１，升４１點或１﹒２８％，成交２６１４億元人民幣。

深證成份指數報１２４３７，升２１３點或１﹒７５％，成交１７２５﹒５６億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ４６﹒１５０ 變動 ＋３﹒０１％

最高價 ４６﹒２００ 最低價 ４４﹒８５０

成交股數 １２４﹒６萬股 成交金額 ５６６８﹒４萬

１０天平均 ４６﹒２２５ 歷史波幅％ ２２﹒６５０

２０天平均 ４６﹒１６５ 加權平均價 ４５﹒４９４

５０天平均 ４４﹒５４３ ＲＳＩ１４ ５３﹒０７２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１１７５﹒９２萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

農夫山泉（０９６３３） ４６﹒１５０ ＋３﹒０１

統一企業（００２２０） ６﹒７４０ ＋２﹒７４

維他奶（００３４５） １１﹒０４０ ＋２﹒４１

中國食品（００５０６） ２﹒５６０ ＋３﹒２３

捷榮國際控股（０２１１９） ０﹒８３０ ＋１﹒２２

安德利果汁（０２２１８） ７﹒２５０ －７﹒６４

天福（０６８６８） ５﹒０１０ ＋０﹒２０

英記茶莊集團（０８２４１） ０﹒１９４ 無升跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

