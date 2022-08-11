《異動股》農夫山泉（０９６３３）升逾３％，報４６﹒１５元

《經濟通通訊社１１日專訊》農夫山泉（０９６３３）升３﹒０１％，報４６﹒１５元，最
高價４６﹒２元，最低價４４﹒８５元；成交１２４﹒６萬股，成交金額５６６８﹒４萬元；主
動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１１７５﹒９２萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士
信貸證券香港，金額３８５﹒９４萬元，加權平均成交價４５﹒４７２元；現時最大淨被動賣出
券商為摩根士丹利，金額９７３﹒５４萬元，加權平均成交價４５﹒４８６元。
現時，恒生指數報１９９６２，升３５２點或１﹒８％；恒生中國企業指數報６７７４，升
１３０點或１﹒９６％；恒生科技指數報４２８８，升１１４點或２﹒７５％；主板成交
４５３﹒５９億元。
上證綜合指數報３２７１，升４１點或１﹒２８％，成交２６１４億元人民幣。
深證成份指數報１２４３７，升２１３點或１﹒７５％，成交１７２５﹒５６億元人民幣。
基本資料
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現價 ４６﹒１５０ 變動 ＋３﹒０１％
最高價 ４６﹒２００ 最低價 ４４﹒８５０
成交股數 １２４﹒６萬股 成交金額 ５６６８﹒４萬
１０天平均 ４６﹒２２５ 歷史波幅％ ２２﹒６５０
２０天平均 ４６﹒１６５ 加權平均價 ４５﹒４９４
５０天平均 ４４﹒５４３ ＲＳＩ１４ ５３﹒０７２
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股份狀態：主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１１７５﹒９２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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農夫山泉（０９６３３） ４６﹒１５０ ＋３﹒０１
統一企業（００２２０） ６﹒７４０ ＋２﹒７４
維他奶（００３４５） １１﹒０４０ ＋２﹒４１
中國食品（００５０６） ２﹒５６０ ＋３﹒２３
捷榮國際控股（０２１１９） ０﹒８３０ ＋１﹒２２
安德利果汁（０２２１８） ７﹒２５０ －７﹒６４
天福（０６８６８） ５﹒０１０ ＋０﹒２０
英記茶莊集團（０８２４１） ０﹒１９４ 無升跌
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（ｅｄ）
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