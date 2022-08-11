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00810 中國互聯網投資
即時 按盤價 跌3.760 -0.540 (-12.558%)
大手異動

11/08/2022 13:23

《異動股》中國互聯網投資跌逾２３％失守２０天線，報３﹒３元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國互聯網投資（００８１０）跌２３﹒２６％，報３﹒３元
，跌穿２０天線（３﹒３３３元），最低價３﹒３元，最高價４﹒１１元；成交１５９﹒５７萬
股，成交金額６３５﹒７萬元；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入３１３﹒３１萬元。
現時最大淨被動買入券商為元庫證券，金額４５﹒９９萬元，加權平均成交價４﹒０３４元；現
時最大淨被動賣出券商為中國北方證券，金額９５﹒６３萬元，加權平均成交價４﹒０６６元。
以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅２６﹒６７％。
　　現時，恒生指數報１９９２７，升３１６點或１﹒６２％；恒生中國企業指數報６７６０，
升１１６點或１﹒７５％；恒生科技指數報４２７３，升１００點或２﹒４％；主板成交
４８０﹒４億元。
　　上證綜合指數報３２６８，升３８點或１﹒２％，成交２８４３﹒８９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１２，升１８８點或１﹒５５％，成交１９００﹒９５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　３﹒３００　變動　　　　－２３﹒２６％
　　最高價　　　　　　４﹒１１０　最低價　　　　　３﹒３００
　　成交股數　　１５９﹒５７萬股　成交金額　　　６３５﹒７萬
　　１０天平均　　　　３﹒８５６　歷史波幅％　１５２﹒６１４
　　２０天平均　　　　３﹒３３３　加權平均價　　　３﹒９８４
　　５０天平均　　　　２﹒４５１　ＲＳＩ１４　　５１﹒６４３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入３１３﹒３１萬元；暫連
跌３日，累計跌幅２６﹒６７％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國互聯網投資（００８１０）　３﹒３００　－２３﹒２６
　　四海國際（００１２０）　　　　１﹒１９０　　　　無升跌
　　光控（００１６５）　　　　　　５﹒７８０　　＋１﹒４０
　　中國投資開發（００２０４）　　０﹒０５８　＋２６﹒０９
　　保德國際發展（００３７２）　　０﹒１７０　　　　無升跌
　　中投基金（００６１２）　　　　４﹒７１０　　＋０﹒４３
　　首程控股（００６９７）　　　　１﹒２８０　　　　無升跌
　　惠理集團（００８０６）　　　　２﹒４１０　　＋３﹒４３
　　中國信達（０１３５９）　　　　１﹒０６０　　＋０﹒９５
　　中國華融（０２７９９）　　　　０﹒３３０　　－１﹒４９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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