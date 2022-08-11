《異動股》中國互聯網投資跌逾２３％失守２０天線，報３﹒３元

《經濟通通訊社１１日專訊》中國互聯網投資（００８１０）跌２３﹒２６％，報３﹒３元
，跌穿２０天線（３﹒３３３元），最低價３﹒３元，最高價４﹒１１元；成交１５９﹒５７萬
股，成交金額６３５﹒７萬元；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入３１３﹒３１萬元。
現時最大淨被動買入券商為元庫證券，金額４５﹒９９萬元，加權平均成交價４﹒０３４元；現
時最大淨被動賣出券商為中國北方證券，金額９５﹒６３萬元，加權平均成交價４﹒０６６元。
以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅２６﹒６７％。
現時，恒生指數報１９９２７，升３１６點或１﹒６２％；恒生中國企業指數報６７６０，
升１１６點或１﹒７５％；恒生科技指數報４２７３，升１００點或２﹒４％；主板成交
４８０﹒４億元。
上證綜合指數報３２６８，升３８點或１﹒２％，成交２８４３﹒８９億元人民幣。
深證成份指數報１２４１２，升１８８點或１﹒５５％，成交１９００﹒９５億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ３﹒３００ 變動 －２３﹒２６％
最高價 ４﹒１１０ 最低價 ３﹒３００
成交股數 １５９﹒５７萬股 成交金額 ６３５﹒７萬
１０天平均 ３﹒８５６ 歷史波幅％ １５２﹒６１４
２０天平均 ３﹒３３３ 加權平均價 ３﹒９８４
５０天平均 ２﹒４５１ ＲＳＩ１４ ５１﹒６４３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入３１３﹒３１萬元；暫連
跌３日，累計跌幅２６﹒６７％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中國互聯網投資（００８１０） ３﹒３００ －２３﹒２６
四海國際（００１２０） １﹒１９０ 無升跌
光控（００１６５） ５﹒７８０ ＋１﹒４０
中國投資開發（００２０４） ０﹒０５８ ＋２６﹒０９
保德國際發展（００３７２） ０﹒１７０ 無升跌
中投基金（００６１２） ４﹒７１０ ＋０﹒４３
首程控股（００６９７） １﹒２８０ 無升跌
惠理集團（００８０６） ２﹒４１０ ＋３﹒４３
中國信達（０１３５９） １﹒０６０ ＋０﹒９５
中國華融（０２７９９） ０﹒３３０ －１﹒４９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動