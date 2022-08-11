《異動股》中國互聯網投資跌逾２３％失守２０天線，報３﹒３元

《經濟通通訊社１１日專訊》中國互聯網投資（００８１０）跌２３﹒２６％，報３﹒３元

，跌穿２０天線（３﹒３３３元），最低價３﹒３元，最高價４﹒１１元；成交１５９﹒５７萬

股，成交金額６３５﹒７萬元；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入３１３﹒３１萬元。

現時最大淨被動買入券商為元庫證券，金額４５﹒９９萬元，加權平均成交價４﹒０３４元；現

時最大淨被動賣出券商為中國北方證券，金額９５﹒６３萬元，加權平均成交價４﹒０６６元。

以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅２６﹒６７％。

現時，恒生指數報１９９２７，升３１６點或１﹒６２％；恒生中國企業指數報６７６０，

升１１６點或１﹒７５％；恒生科技指數報４２７３，升１００點或２﹒４％；主板成交

４８０﹒４億元。

上證綜合指數報３２６８，升３８點或１﹒２％，成交２８４３﹒８９億元人民幣。

深證成份指數報１２４１２，升１８８點或１﹒５５％，成交１９００﹒９５億元人民幣。



基本資料

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現價 ３﹒３００ 變動 －２３﹒２６％

最高價 ４﹒１１０ 最低價 ３﹒３００

成交股數 １５９﹒５７萬股 成交金額 ６３５﹒７萬

１０天平均 ３﹒８５６ 歷史波幅％ １５２﹒６１４

２０天平均 ３﹒３３３ 加權平均價 ３﹒９８４

５０天平均 ２﹒４５１ ＲＳＩ１４ ５１﹒６４３

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入３１３﹒３１萬元；暫連

跌３日，累計跌幅２６﹒６７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國互聯網投資（００８１０） ３﹒３００ －２３﹒２６

四海國際（００１２０） １﹒１９０ 無升跌

光控（００１６５） ５﹒７８０ ＋１﹒４０

中國投資開發（００２０４） ０﹒０５８ ＋２６﹒０９

保德國際發展（００３７２） ０﹒１７０ 無升跌

中投基金（００６１２） ４﹒７１０ ＋０﹒４３

首程控股（００６９７） １﹒２８０ 無升跌

惠理集團（００８０６） ２﹒４１０ ＋３﹒４３

中國信達（０１３５９） １﹒０６０ ＋０﹒９５

中國華融（０２７９９） ０﹒３３０ －１﹒４９

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（ｅｄ）

