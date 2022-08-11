《異動股》招行（０３９６８）升逾３％突破１０天線，報４１元

《經濟通通訊社１１日專訊》招行（０３９６８）升３﹒０２％，報４１元，升穿１０天線

（４０﹒９１元），最高價４１元，最低價３９﹒９５元；成交５３６﹒５８萬股，成交金額

２﹒１７億元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入５８２２﹒１４萬元。現時最大淨被

動買入券商為ＡＢＮ ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金額５９８﹒６１萬元，加權平均

成交價４０﹒３２６元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額３４２５﹒５９萬元，加

權平均成交價４０﹒３９元。

現時，恒生指數報１９９５６，升３４５點或１﹒７６％；恒生中國企業指數報６７７０，

升１２６點或１﹒９％；恒生科技指數報４２７９，升１０５點或２﹒５３％；主板成交

４８４﹒７３億元。

上證綜合指數報３２７０，升４０點或１﹒２４％，成交２８８１﹒４７億元人民幣。

深證成份指數報１２４２４，升２０１點或１﹒６５％，成交１９２８﹒５億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ４１﹒０００ 變動 ＋３﹒０２％

最高價 ４１﹒０００ 最低價 ３９﹒９５０

成交股數 ５３６﹒５８萬股 成交金額 ２﹒１７億

１０天平均 ４０﹒９１０ 歷史波幅％ ３０﹒５６２

２０天平均 ４１﹒９３０ 加權平均價 ４０﹒４３４

５０天平均 ４５﹒２５４ ＲＳＩ１４ ４０﹒３７９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入５８２２﹒１４萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

招行（０３９６８） ４１﹒００ ＋３﹒０２

建行（００９３９） ４﹒９３ ＋１﹒２３

中信銀行（００９９８） ３﹒３０ ＋０﹒９２

農行（０１２８８） ２﹒５９ ＋０﹒３９

工行（０１３９８） ４﹒１０ ＋０﹒７４

郵儲行（０１６５８） ４﹒９２ ＋１﹒２３

中金（０３９０８） １４﹒３８ ＋４﹒２０

中行（０３９８８） ２﹒７８ ＋１﹒０９

中信証券（０６０３０） １６﹒６６ ＋４﹒５２

光大證券（０６１７８） ５﹒２２ ＋７﹒８５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

