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03968 招商銀行
即時 按盤價 升41.600 +1.800 (+4.523%)
大手異動

11/08/2022 13:26

《異動股》招行（０３９６８）升逾３％突破１０天線，報４１元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》招行（０３９６８）升３﹒０２％，報４１元，升穿１０天線
（４０﹒９１元），最高價４１元，最低價３９﹒９５元；成交５３６﹒５８萬股，成交金額
２﹒１７億元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入５８２２﹒１４萬元。現時最大淨被
動買入券商為ＡＢＮ　ＡＭＲＯ　ＣＬＥＡＲＩＮＧ　ＨＫ，金額５９８﹒６１萬元，加權平均
成交價４０﹒３２６元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額３４２５﹒５９萬元，加
權平均成交價４０﹒３９元。
　　現時，恒生指數報１９９５６，升３４５點或１﹒７６％；恒生中國企業指數報６７７０，
升１２６點或１﹒９％；恒生科技指數報４２７９，升１０５點或２﹒５３％；主板成交
４８４﹒７３億元。
　　上證綜合指數報３２７０，升４０點或１﹒２４％，成交２８８１﹒４７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２４，升２０１點或１﹒６５％，成交１９２８﹒５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　４１﹒０００　變動　　　　＋３﹒０２％
　　最高價　　　　　４１﹒０００　最低價　　　３９﹒９５０
　　成交股數　　５３６﹒５８萬股　成交金額　　　２﹒１７億
　　１０天平均　　　４０﹒９１０　歷史波幅％　３０﹒５６２
　　２０天平均　　　４１﹒９３０　加權平均價　４０﹒４３４
　　５０天平均　　　４５﹒２５４　ＲＳＩ１４　４０﹒３７９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入５８２２﹒１４萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　招行（０３９６８）　　　４１﹒００　＋３﹒０２
　　建行（００９３９）　　　　４﹒９３　＋１﹒２３
　　中信銀行（００９９８）　　３﹒３０　＋０﹒９２
　　農行（０１２８８）　　　　２﹒５９　＋０﹒３９
　　工行（０１３９８）　　　　４﹒１０　＋０﹒７４
　　郵儲行（０１６５８）　　　４﹒９２　＋１﹒２３
　　中金（０３９０８）　　　１４﹒３８　＋４﹒２０
　　中行（０３９８８）　　　　２﹒７８　＋１﹒０９
　　中信証券（０６０３０）　１６﹒６６　＋４﹒５２
　　光大證券（０６１７８）　　５﹒２２　＋７﹒８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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