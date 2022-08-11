《異動股》招行（０３９６８）升逾３％突破１０天線，報４１元

《經濟通通訊社１１日專訊》招行（０３９６８）升３﹒０２％，報４１元，升穿１０天線
（４０﹒９１元），最高價４１元，最低價３９﹒９５元；成交５３６﹒５８萬股，成交金額
２﹒１７億元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入５８２２﹒１４萬元。現時最大淨被
動買入券商為ＡＢＮ ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金額５９８﹒６１萬元，加權平均
成交價４０﹒３２６元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額３４２５﹒５９萬元，加
權平均成交價４０﹒３９元。
現時，恒生指數報１９９５６，升３４５點或１﹒７６％；恒生中國企業指數報６７７０，
升１２６點或１﹒９％；恒生科技指數報４２７９，升１０５點或２﹒５３％；主板成交
４８４﹒７３億元。
上證綜合指數報３２７０，升４０點或１﹒２４％，成交２８８１﹒４７億元人民幣。
深證成份指數報１２４２４，升２０１點或１﹒６５％，成交１９２８﹒５億元人民幣。
基本資料
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現價 ４１﹒０００ 變動 ＋３﹒０２％
最高價 ４１﹒０００ 最低價 ３９﹒９５０
成交股數 ５３６﹒５８萬股 成交金額 ２﹒１７億
１０天平均 ４０﹒９１０ 歷史波幅％ ３０﹒５６２
２０天平均 ４１﹒９３０ 加權平均價 ４０﹒４３４
５０天平均 ４５﹒２５４ ＲＳＩ１４ ４０﹒３７９
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入５８２２﹒１４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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招行（０３９６８） ４１﹒００ ＋３﹒０２
建行（００９３９） ４﹒９３ ＋１﹒２３
中信銀行（００９９８） ３﹒３０ ＋０﹒９２
農行（０１２８８） ２﹒５９ ＋０﹒３９
工行（０１３９８） ４﹒１０ ＋０﹒７４
郵儲行（０１６５８） ４﹒９２ ＋１﹒２３
中金（０３９０８） １４﹒３８ ＋４﹒２０
中行（０３９８８） ２﹒７８ ＋１﹒０９
中信証券（０６０３０） １６﹒６６ ＋４﹒５２
光大證券（０６１７８） ５﹒２２ ＋７﹒８５
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（ｅｄ）
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