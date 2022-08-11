《經濟通通訊社１１日專訊》濰柴動力（０２３３８）於１：３９ｐｍ錄得１手１０２﹒２
萬股交叉盤，每股造１０﹒９４元，較上日收市價高３﹒９９％，涉資１１１８﹒０７萬元。
濰柴動力現價升４﹒１８％，報１０﹒９６元；成交２３４﹒５９萬股，成交金額
２５５９﹒９１萬元，主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入２５１﹒９１萬元。（ｒｗ）
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11/08/2022 13:40
《大手成交》濰柴動力一手約１０２萬股交叉盤，涉資１１１８萬元
《經濟通通訊社１１日專訊》濰柴動力（０２３３８）於１：３９ｐｍ錄得１手１０２﹒２
萬股交叉盤，每股造１０﹒９４元，較上日收市價高３﹒９９％，涉資１１１８﹒０７萬元。
濰柴動力現價升４﹒１８％，報１０﹒９６元；成交２３４﹒５９萬股，成交金額
２５５９﹒９１萬元，主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入２５１﹒９１萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 11/08/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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