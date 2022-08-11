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02628 中國人壽
即時 按盤價 升11.720 +0.320 (+2.807%)
大手異動

11/08/2022 13:40

《異動股》國壽升逾３％突破１００天線，報１１﹒７６元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國壽（０２６２８）升３﹒１６％，報１１﹒７６元，升穿
１００天線（１１﹒４５２元），最高價１１﹒７６元，最低價１１﹒４元；成交７３３﹒９４
萬股，成交金額８５０２﹒６萬元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入４９６﹒０４萬
元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額９２８﹒０４萬元，加權平均成交價
１１﹒５９９元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額４３５﹒４７萬元，加權平均成
交價１１﹒５８２元。
　　現時，恒生指數報１９９９６，升３８５點或１﹒９７％；恒生中國企業指數報６７８８，
升１４４點或２﹒１７％；恒生科技指數報４２９２，升１１８點或２﹒８５％；主板成交
５０７﹒８５億元。
　　上證綜合指數報３２７４，升４４點或１﹒３８％，成交３０９８﹒８９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３７，升２１３點或１﹒７５％，成交２０７３﹒８１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１１﹒７６０　變動　　　　　＋３﹒１６％
　　最高價　　　　　１１﹒７６０　最低價　　　　１１﹒４００
　　成交股數　　７３３﹒９４萬股　成交金額　　８５０２﹒６萬
　　１０天平均　　　１１﹒５０２　歷史波幅％　　２０﹒２８２
　　２０天平均　　　１１﹒６３３　加權平均價　　１１﹒５８５
　　５０天平均　　　１１﹒９１５　ＲＳＩ１４　　５１﹒０９５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入４９６﹒０４萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　國壽（０２６２８）　　　　１１﹒７６　＋３﹒１６
　　宏利（００９４５）　　　１４６﹒００　＋２﹒６０
　　中國太平（００９６６）　　　８﹒０１　＋２﹒０４
　　友邦（０１２９９）　　　　７７﹒０５　＋１﹒５８
　　新華保險（０１３３６）　　１８﹒４４　＋２﹒９０
　　人保（０１３３９）　　　　　２﹒３１　＋１﹒３２
　　中國平安（０２３１８）　　４４﹒８５　＋２﹒６３
　　財險（０２３２８）　　　　　７﹒５６　＋０﹒２７
　　太保（０２６０１）　　　　１６﹒５８　＋４﹒１５
　　眾安在綫（０６０６０）　　２０﹒４０　＋２﹒３１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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