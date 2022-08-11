《異動股》國壽升逾３％突破１００天線，報１１﹒７６元

《經濟通通訊社１１日專訊》國壽（０２６２８）升３﹒１６％，報１１﹒７６元，升穿

１００天線（１１﹒４５２元），最高價１１﹒７６元，最低價１１﹒４元；成交７３３﹒９４

萬股，成交金額８５０２﹒６萬元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入４９６﹒０４萬

元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額９２８﹒０４萬元，加權平均成交價

１１﹒５９９元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額４３５﹒４７萬元，加權平均成

交價１１﹒５８２元。

現時，恒生指數報１９９９６，升３８５點或１﹒９７％；恒生中國企業指數報６７８８，

升１４４點或２﹒１７％；恒生科技指數報４２９２，升１１８點或２﹒８５％；主板成交

５０７﹒８５億元。

上證綜合指數報３２７４，升４４點或１﹒３８％，成交３０９８﹒８９億元人民幣。

深證成份指數報１２４３７，升２１３點或１﹒７５％，成交２０７３﹒８１億元人民幣。



基本資料

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現價 １１﹒７６０ 變動 ＋３﹒１６％

最高價 １１﹒７６０ 最低價 １１﹒４００

成交股數 ７３３﹒９４萬股 成交金額 ８５０２﹒６萬

１０天平均 １１﹒５０２ 歷史波幅％ ２０﹒２８２

２０天平均 １１﹒６３３ 加權平均價 １１﹒５８５

５０天平均 １１﹒９１５ ＲＳＩ１４ ５１﹒０９５

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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入４９６﹒０４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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國壽（０２６２８） １１﹒７６ ＋３﹒１６

宏利（００９４５） １４６﹒００ ＋２﹒６０

中國太平（００９６６） ８﹒０１ ＋２﹒０４

友邦（０１２９９） ７７﹒０５ ＋１﹒５８

新華保險（０１３３６） １８﹒４４ ＋２﹒９０

人保（０１３３９） ２﹒３１ ＋１﹒３２

中國平安（０２３１８） ４４﹒８５ ＋２﹒６３

財險（０２３２８） ７﹒５６ ＋０﹒２７

太保（０２６０１） １６﹒５８ ＋４﹒１５

眾安在綫（０６０６０） ２０﹒４０ ＋２﹒３１

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（ｅｄ）

