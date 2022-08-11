《異動股》國壽升逾３％突破１００天線，報１１﹒７６元

《經濟通通訊社１１日專訊》國壽（０２６２８）升３﹒１６％，報１１﹒７６元，升穿
１００天線（１１﹒４５２元），最高價１１﹒７６元，最低價１１﹒４元；成交７３３﹒９４
萬股，成交金額８５０２﹒６萬元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入４９６﹒０４萬
元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額９２８﹒０４萬元，加權平均成交價
１１﹒５９９元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額４３５﹒４７萬元，加權平均成
交價１１﹒５８２元。
現時，恒生指數報１９９９６，升３８５點或１﹒９７％；恒生中國企業指數報６７８８，
升１４４點或２﹒１７％；恒生科技指數報４２９２，升１１８點或２﹒８５％；主板成交
５０７﹒８５億元。
上證綜合指數報３２７４，升４４點或１﹒３８％，成交３０９８﹒８９億元人民幣。
深證成份指數報１２４３７，升２１３點或１﹒７５％，成交２０７３﹒８１億元人民幣。
基本資料
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現價 １１﹒７６０ 變動 ＋３﹒１６％
最高價 １１﹒７６０ 最低價 １１﹒４００
成交股數 ７３３﹒９４萬股 成交金額 ８５０２﹒６萬
１０天平均 １１﹒５０２ 歷史波幅％ ２０﹒２８２
２０天平均 １１﹒６３３ 加權平均價 １１﹒５８５
５０天平均 １１﹒９１５ ＲＳＩ１４ ５１﹒０９５
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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入４９６﹒０４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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國壽（０２６２８） １１﹒７６ ＋３﹒１６
宏利（００９４５） １４６﹒００ ＋２﹒６０
中國太平（００９６６） ８﹒０１ ＋２﹒０４
友邦（０１２９９） ７７﹒０５ ＋１﹒５８
新華保險（０１３３６） １８﹒４４ ＋２﹒９０
人保（０１３３９） ２﹒３１ ＋１﹒３２
中國平安（０２３１８） ４４﹒８５ ＋２﹒６３
財險（０２３２８） ７﹒５６ ＋０﹒２７
太保（０２６０１） １６﹒５８ ＋４﹒１５
眾安在綫（０６０６０） ２０﹒４０ ＋２﹒３１
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（ｅｄ）
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