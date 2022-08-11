《中概異動》美團升逾３％突破１００天線，報１７４﹒７元

《經濟通通訊社１１日專訊》美團（０３６９０）升３﹒０１％，報１７４﹒７元，較

ＡＤＲ收市高出１﹒０４％，升穿１００天線（１７３﹒６３７元），最高價１７４﹒７元，最

低價１７１﹒１元；成交１１２１﹒４１萬股，成交金額１９﹒４億元；主動買沽比率

５６：４４，資金淨主動買入１﹒７８億元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額

７４５２﹒２４萬元，加權平均成交價１７３﹒４７６元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金

額７３０７﹒２４萬元，加權平均成交價１７３﹒５７８元。

現時，恒生指數報１９９９５，升３８４點或１﹒９６％；恒生中國企業指數報６７８８，

升１４４點或２﹒１８％；恒生科技指數報４２９２，升１１８點或２﹒８５％；主板成交

５０９﹒９４億元。

上證綜合指數報３２７３，升４３點或１﹒３３％，成交３１１９﹒６７億元人民幣。

深證成份指數報１２４２９，升２０６點或１﹒６９％，成交２０８７﹒２４億元人民幣。



基本資料

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現價 １７４﹒７００ 變動 ＋３﹒０１％

最高價 １７４﹒７００ 最低價 １７１﹒１００

成交股數 １１２１﹒４１萬股 成交金額 １９﹒４億

１０天平均 １７７﹒６８０ 歷史波幅％ ４３﹒０００

２０天平均 １８３﹒４３０ 加權平均價 １７２﹒９９４

５０天平均 １９０﹒０８２ ＲＳＩ１４ ４２﹒３９１

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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入１﹒７８億元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １７４﹒７０ ＋３﹒０１

騰訊（００７００） ３００﹒２０ ＋１﹒５６

快手（０１０２４） ７４﹒７０ ＋０﹒８８

小米（０１８１０） １１﹒９０ ＋３﹒３０

理想汽車（０２０１５） １２３﹒８０ ＋２﹒６５

京東集團（０９６１８） ２２０﹒００ ＋０﹒７３

小鵬汽車（０９８６８） ９０﹒６５ ＋４﹒８６

百度（０９８８８） １３５﹒６０ ＋４﹒２３

阿里（０９９８８） ９１﹒００ ＋３﹒４７

網易（０９９９９） １４１﹒００ ＋３﹒０７

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（ｅｄ）

