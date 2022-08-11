《中概異動》美團升逾３％突破１００天線，報１７４﹒７元

《經濟通通訊社１１日專訊》美團（０３６９０）升３﹒０１％，報１７４﹒７元，較
ＡＤＲ收市高出１﹒０４％，升穿１００天線（１７３﹒６３７元），最高價１７４﹒７元，最
低價１７１﹒１元；成交１１２１﹒４１萬股，成交金額１９﹒４億元；主動買沽比率
５６：４４，資金淨主動買入１﹒７８億元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額
７４５２﹒２４萬元，加權平均成交價１７３﹒４７６元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金
額７３０７﹒２４萬元，加權平均成交價１７３﹒５７８元。
現時，恒生指數報１９９９５，升３８４點或１﹒９６％；恒生中國企業指數報６７８８，
升１４４點或２﹒１８％；恒生科技指數報４２９２，升１１８點或２﹒８５％；主板成交
５０９﹒９４億元。
上證綜合指數報３２７３，升４３點或１﹒３３％，成交３１１９﹒６７億元人民幣。
深證成份指數報１２４２９，升２０６點或１﹒６９％，成交２０８７﹒２４億元人民幣。
基本資料
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現價 １７４﹒７００ 變動 ＋３﹒０１％
最高價 １７４﹒７００ 最低價 １７１﹒１００
成交股數 １１２１﹒４１萬股 成交金額 １９﹒４億
１０天平均 １７７﹒６８０ 歷史波幅％ ４３﹒０００
２０天平均 １８３﹒４３０ 加權平均價 １７２﹒９９４
５０天平均 １９０﹒０８２ ＲＳＩ１４ ４２﹒３９１
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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入１﹒７８億元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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美團（０３６９０） １７４﹒７０ ＋３﹒０１
騰訊（００７００） ３００﹒２０ ＋１﹒５６
快手（０１０２４） ７４﹒７０ ＋０﹒８８
小米（０１８１０） １１﹒９０ ＋３﹒３０
理想汽車（０２０１５） １２３﹒８０ ＋２﹒６５
京東集團（０９６１８） ２２０﹒００ ＋０﹒７３
小鵬汽車（０９８６８） ９０﹒６５ ＋４﹒８６
百度（０９８８８） １３５﹒６０ ＋４﹒２３
阿里（０９９８８） ９１﹒００ ＋３﹒４７
網易（０９９９９） １４１﹒００ ＋３﹒０７
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（ｅｄ）
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