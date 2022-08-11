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03690 美團－Ｗ
即時 按盤價 升176.400 +6.800 (+4.009%)
大手異動

11/08/2022 13:42

《中概異動》美團升逾３％突破１００天線，報１７４﹒７元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美團（０３６９０）升３﹒０１％，報１７４﹒７元，較
ＡＤＲ收市高出１﹒０４％，升穿１００天線（１７３﹒６３７元），最高價１７４﹒７元，最
低價１７１﹒１元；成交１１２１﹒４１萬股，成交金額１９﹒４億元；主動買沽比率
５６：４４，資金淨主動買入１﹒７８億元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額
７４５２﹒２４萬元，加權平均成交價１７３﹒４７６元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金
額７３０７﹒２４萬元，加權平均成交價１７３﹒５７８元。
　　現時，恒生指數報１９９９５，升３８４點或１﹒９６％；恒生中國企業指數報６７８８，
升１４４點或２﹒１８％；恒生科技指數報４２９２，升１１８點或２﹒８５％；主板成交
５０９﹒９４億元。
　　上證綜合指數報３２７３，升４３點或１﹒３３％，成交３１１９﹒６７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２９，升２０６點或１﹒６９％，成交２０８７﹒２４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１７４﹒７００　變動　　　　　＋３﹒０１％
　　最高價　　　　　１７４﹒７００　最低價　　　１７１﹒１００
　　成交股數　　１１２１﹒４１萬股　成交金額　　　　１９﹒４億
　　１０天平均　　　１７７﹒６８０　歷史波幅％　　４３﹒０００
　　２０天平均　　　１８３﹒４３０　加權平均價　１７２﹒９９４
　　５０天平均　　　１９０﹒０８２　ＲＳＩ１４　　４２﹒３９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入１﹒７８億元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１７４﹒７０　＋３﹒０１
　　騰訊（００７００）　　　３００﹒２０　＋１﹒５６
　　快手（０１０２４）　　　　７４﹒７０　＋０﹒８８
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒９０　＋３﹒３０
　　理想汽車（０２０１５）　１２３﹒８０　＋２﹒６５
　　京東集團（０９６１８）　２２０﹒００　＋０﹒７３
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９０﹒６５　＋４﹒８６
　　百度（０９８８８）　　　１３５﹒６０　＋４﹒２３
　　阿里（０９９８８）　　　　９１﹒００　＋３﹒４７
　　網易（０９９９９）　　　１４１﹒００　＋３﹒０７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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