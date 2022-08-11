《異動股》光大證券升近１０％突破１００天線，報５﹒３２元

《經濟通通訊社１１日專訊》光大證券（０６１７８）升９﹒９２％，報５﹒３２元，升穿

１００天線（４﹒９９３元），最高價５﹒３５元，創１個月新高，最低價４﹒８４元；成交

１０６１﹒８８萬股，成交金額５４５３﹒３９萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買

入１７８４﹒５４萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額１１７﹒８３萬元，加權平均成

交價５﹒１０１元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額３９８﹒３萬元，加權平均

成交價５﹒１２８元。

現時，恒生指數報１９９９７，升３８６點或１﹒９７％；恒生中國企業指數報６７８８，

升１４４點或２﹒１８％；恒生科技指數報４２９５，升１２１點或２﹒９１％；主板成交

５１５﹒９１億元。

上證綜合指數報３２７５，升４５點或１﹒４１％，成交３１６９﹒０６億元人民幣。

深證成份指數報１２４３４，升２１１點或１﹒７３％，成交２１１７﹒４２億元人民幣。



基本資料

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現價 ５﹒３２０ 變動 ＋９﹒９２％

最高價 ５﹒３５０ 最低價 ４﹒８４０

成交股數 １０６１﹒８８萬股 成交金額 ５４５３﹒３９萬

１０天平均 ４﹒９１１ 歷史波幅％ ２１﹒１６３

２０天平均 ４﹒９７５ 加權平均價 ５﹒１３６

５０天平均 ５﹒１８３ ＲＳＩ１４ ６２﹒３７９

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入

１７８４﹒５４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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光大證券（０６１７８） ５﹒３２ ＋９﹒９２

建行（００９３９） ４﹒９３ ＋１﹒２３

中信銀行（００９９８） ３﹒３１ ＋１﹒２２

農行（０１２８８） ２﹒５９ ＋０﹒３９

工行（０１３９８） ４﹒１０ ＋０﹒７４

郵儲行（０１６５８） ４﹒９３ ＋１﹒４４

中金（０３９０８） １４﹒３８ ＋４﹒２０

招行（０３９６８） ４１﹒２０ ＋３﹒５２

中行（０３９８８） ２﹒７８ ＋１﹒０９

中信証券（０６０３０） １６﹒７０ ＋４﹒７７

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（ｅｄ）

