《異動股》光大證券升近１０％突破１００天線，報５﹒３２元

《經濟通通訊社１１日專訊》光大證券（０６１７８）升９﹒９２％，報５﹒３２元，升穿
１００天線（４﹒９９３元），最高價５﹒３５元，創１個月新高，最低價４﹒８４元；成交
１０６１﹒８８萬股，成交金額５４５３﹒３９萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買
入１７８４﹒５４萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額１１７﹒８３萬元，加權平均成
交價５﹒１０１元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額３９８﹒３萬元，加權平均
成交價５﹒１２８元。
現時，恒生指數報１９９９７，升３８６點或１﹒９７％；恒生中國企業指數報６７８８，
升１４４點或２﹒１８％；恒生科技指數報４２９５，升１２１點或２﹒９１％；主板成交
５１５﹒９１億元。
上證綜合指數報３２７５，升４５點或１﹒４１％，成交３１６９﹒０６億元人民幣。
深證成份指數報１２４３４，升２１１點或１﹒７３％，成交２１１７﹒４２億元人民幣。
基本資料
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現價 ５﹒３２０ 變動 ＋９﹒９２％
最高價 ５﹒３５０ 最低價 ４﹒８４０
成交股數 １０６１﹒８８萬股 成交金額 ５４５３﹒３９萬
１０天平均 ４﹒９１１ 歷史波幅％ ２１﹒１６３
２０天平均 ４﹒９７５ 加權平均價 ５﹒１３６
５０天平均 ５﹒１８３ ＲＳＩ１４ ６２﹒３７９
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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入
１７８４﹒５４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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光大證券（０６１７８） ５﹒３２ ＋９﹒９２
建行（００９３９） ４﹒９３ ＋１﹒２３
中信銀行（００９９８） ３﹒３１ ＋１﹒２２
農行（０１２８８） ２﹒５９ ＋０﹒３９
工行（０１３９８） ４﹒１０ ＋０﹒７４
郵儲行（０１６５８） ４﹒９３ ＋１﹒４４
中金（０３９０８） １４﹒３８ ＋４﹒２０
招行（０３９６８） ４１﹒２０ ＋３﹒５２
中行（０３９８８） ２﹒７８ ＋１﹒０９
中信証券（０６０３０） １６﹒７０ ＋４﹒７７
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（ｅｄ）
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