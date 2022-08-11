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06178 光大證券
即時 按盤價 升5.260 +0.420 (+8.678%)
大手異動

11/08/2022 13:46

《異動股》光大證券升近１０％突破１００天線，報５﹒３２元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》光大證券（０６１７８）升９﹒９２％，報５﹒３２元，升穿
１００天線（４﹒９９３元），最高價５﹒３５元，創１個月新高，最低價４﹒８４元；成交
１０６１﹒８８萬股，成交金額５４５３﹒３９萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買
入１７８４﹒５４萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額１１７﹒８３萬元，加權平均成
交價５﹒１０１元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額３９８﹒３萬元，加權平均
成交價５﹒１２８元。
　　現時，恒生指數報１９９９７，升３８６點或１﹒９７％；恒生中國企業指數報６７８８，
升１４４點或２﹒１８％；恒生科技指數報４２９５，升１２１點或２﹒９１％；主板成交
５１５﹒９１億元。
　　上證綜合指數報３２７５，升４５點或１﹒４１％，成交３１６９﹒０６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３４，升２１１點或１﹒７３％，成交２１１７﹒４２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　５﹒３２０　變動　　　　　　＋９﹒９２％
　　最高價　　　　　　　５﹒３５０　最低價　　　　　　４﹒８４０
　　成交股數　　１０６１﹒８８萬股　成交金額　　５４５３﹒３９萬
　　１０天平均　　　　　４﹒９１１　歷史波幅％　　　２１﹒１６３
　　２０天平均　　　　　４﹒９７５　加權平均價　　　　５﹒１３６
　　５０天平均　　　　　５﹒１８３　ＲＳＩ１４　　　６２﹒３７９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入
１７８４﹒５４萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　光大證券（０６１７８）　　５﹒３２　＋９﹒９２
　　建行（００９３９）　　　　４﹒９３　＋１﹒２３
　　中信銀行（００９９８）　　３﹒３１　＋１﹒２２
　　農行（０１２８８）　　　　２﹒５９　＋０﹒３９
　　工行（０１３９８）　　　　４﹒１０　＋０﹒７４
　　郵儲行（０１６５８）　　　４﹒９３　＋１﹒４４
　　中金（０３９０８）　　　１４﹒３８　＋４﹒２０
　　招行（０３９６８）　　　４１﹒２０　＋３﹒５２
　　中行（０３９８８）　　　　２﹒７８　＋１﹒０９
　　中信証券（０６０３０）　１６﹒７０　＋４﹒７７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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