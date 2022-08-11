《經濟通通訊社１１日專訊》阿里（０９９８８）於１：５０ｐｍ錄得１手５０萬股交叉盤
，每股造９１﹒０７５元，較上日收市價高３﹒５５％，涉資４５５３﹒７５萬元。
阿里現價升３﹒９２％，報９１﹒４元；成交２７０７﹒９９萬股，成交金額２４﹒４３億
元，主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入１﹒８６億元。（ｒｗ）
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11/08/2022 13:51
《大手成交》阿里一手５０萬股交叉盤，涉資４５５４萬元
《經濟通通訊社１１日專訊》阿里（０９９８８）於１：５０ｐｍ錄得１手５０萬股交叉盤
，每股造９１﹒０７５元，較上日收市價高３﹒５５％，涉資４５５３﹒７５萬元。
阿里現價升３﹒９２％，報９１﹒４元；成交２７０７﹒９９萬股，成交金額２４﹒４３億
元，主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入１﹒８６億元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 11/08/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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