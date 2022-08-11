《中資異動》太保升逾５％突破１０天線，報１６﹒７２元

《經濟通通訊社１１日專訊》太保（０２６０１）升５﹒０３％，報１６﹒７２元，升穿
１０天線（１６﹒２３４元），最高價１６﹒７２元，最低價１５﹒９６元；成交５４１﹒６２
萬股，成交金額８８４０﹒９１萬元；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入
１５０６﹒６２萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額６０９﹒９１萬元，
加權平均成交價１６﹒３７４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額７６５﹒１１萬元，加
權平均成交價１６﹒３７９元。
現時，恒生指數報２００３１，升４２０點或２﹒１５％；恒生中國企業指數報６８０２，
升１５８點或２﹒３８％；恒生科技指數報４３０４，升１３０點或３﹒１３％；主板成交
５２９﹒０７億元。
上證綜合指數報３２７８，升４８點或１﹒５％，成交３２４３﹒５５億元人民幣。
深證成份指數報１２４４４，升２２０點或１﹒８１％，成交２１５８﹒８８億元人民幣。
基本資料
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現價 １６﹒７２０ 變動 ＋５﹒０３％
最高價 １６﹒７２０ 最低價 １５﹒９６０
成交股數 ５４１﹒６２萬股 成交金額 ８８４０﹒９１萬
１０天平均 １６﹒２３４ 歷史波幅％ ２５﹒６４１
２０天平均 １６﹒７３０ 加權平均價 １６﹒３２３
５０天平均 １７﹒６３７ ＲＳＩ１４ ４６﹒９８７
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入１５０６﹒６２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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太保（０２６０１） １６﹒７２ ＋５﹒０３
宏利（００９４５） １４６﹒００ ＋２﹒６０
中國太平（００９６６） ８﹒０７ ＋２﹒８０
友邦（０１２９９） ７７﹒１５ ＋１﹒７１
新華保險（０１３３６） １８﹒５０ ＋３﹒２４
人保（０１３３９） ２﹒３１ ＋１﹒３２
中國平安（０２３１８） ４４﹒９０ ＋２﹒７５
財險（０２３２８） ７﹒５８ ＋０﹒５３
國壽（０２６２８） １１﹒８４ ＋３﹒８６
眾安在綫（０６０６０） ２０﹒４５ ＋２﹒５６
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（ｅｄ）
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