《中資異動》太保升逾５％突破１０天線，報１６﹒７２元

《經濟通通訊社１１日專訊》太保（０２６０１）升５﹒０３％，報１６﹒７２元，升穿

１０天線（１６﹒２３４元），最高價１６﹒７２元，最低價１５﹒９６元；成交５４１﹒６２

萬股，成交金額８８４０﹒９１萬元；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入

１５０６﹒６２萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額６０９﹒９１萬元，

加權平均成交價１６﹒３７４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額７６５﹒１１萬元，加

權平均成交價１６﹒３７９元。

現時，恒生指數報２００３１，升４２０點或２﹒１５％；恒生中國企業指數報６８０２，

升１５８點或２﹒３８％；恒生科技指數報４３０４，升１３０點或３﹒１３％；主板成交

５２９﹒０７億元。

上證綜合指數報３２７８，升４８點或１﹒５％，成交３２４３﹒５５億元人民幣。

深證成份指數報１２４４４，升２２０點或１﹒８１％，成交２１５８﹒８８億元人民幣。



基本資料

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現價 １６﹒７２０ 變動 ＋５﹒０３％

最高價 １６﹒７２０ 最低價 １５﹒９６０

成交股數 ５４１﹒６２萬股 成交金額 ８８４０﹒９１萬

１０天平均 １６﹒２３４ 歷史波幅％ ２５﹒６４１

２０天平均 １６﹒７３０ 加權平均價 １６﹒３２３

５０天平均 １７﹒６３７ ＲＳＩ１４ ４６﹒９８７

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入１５０６﹒６２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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太保（０２６０１） １６﹒７２ ＋５﹒０３

宏利（００９４５） １４６﹒００ ＋２﹒６０

中國太平（００９６６） ８﹒０７ ＋２﹒８０

友邦（０１２９９） ７７﹒１５ ＋１﹒７１

新華保險（０１３３６） １８﹒５０ ＋３﹒２４

人保（０１３３９） ２﹒３１ ＋１﹒３２

中國平安（０２３１８） ４４﹒９０ ＋２﹒７５

財險（０２３２８） ７﹒５８ ＋０﹒５３

國壽（０２６２８） １１﹒８４ ＋３﹒８６

眾安在綫（０６０６０） ２０﹒４５ ＋２﹒５６

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（ｅｄ）

