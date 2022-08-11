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02601 中國太保
即時 按盤價 升16.680 +0.760 (+4.774%)
大手異動

11/08/2022 13:51

《中資異動》太保升逾５％突破１０天線，報１６﹒７２元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》太保（０２６０１）升５﹒０３％，報１６﹒７２元，升穿
１０天線（１６﹒２３４元），最高價１６﹒７２元，最低價１５﹒９６元；成交５４１﹒６２
萬股，成交金額８８４０﹒９１萬元；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入
１５０６﹒６２萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額６０９﹒９１萬元，
加權平均成交價１６﹒３７４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額７６５﹒１１萬元，加
權平均成交價１６﹒３７９元。
　　現時，恒生指數報２００３１，升４２０點或２﹒１５％；恒生中國企業指數報６８０２，
升１５８點或２﹒３８％；恒生科技指數報４３０４，升１３０點或３﹒１３％；主板成交
５２９﹒０７億元。
　　上證綜合指數報３２７８，升４８點或１﹒５％，成交３２４３﹒５５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４４，升２２０點或１﹒８１％，成交２１５８﹒８８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１６﹒７２０　變動　　　　　　＋５﹒０３％
　　最高價　　　　　１６﹒７２０　最低價　　　　　１５﹒９６０
　　成交股數　　５４１﹒６２萬股　成交金額　　８８４０﹒９１萬
　　１０天平均　　　１６﹒２３４　歷史波幅％　　　２５﹒６４１
　　２０天平均　　　１６﹒７３０　加權平均價　　　１６﹒３２３
　　５０天平均　　　１７﹒６３７　ＲＳＩ１４　　　４６﹒９８７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入１５０６﹒６２萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　太保（０２６０１）　　　　１６﹒７２　＋５﹒０３
　　宏利（００９４５）　　　１４６﹒００　＋２﹒６０
　　中國太平（００９６６）　　　８﹒０７　＋２﹒８０
　　友邦（０１２９９）　　　　７７﹒１５　＋１﹒７１
　　新華保險（０１３３６）　　１８﹒５０　＋３﹒２４
　　人保（０１３３９）　　　　　２﹒３１　＋１﹒３２
　　中國平安（０２３１８）　　４４﹒９０　＋２﹒７５
　　財險（０２３２８）　　　　　７﹒５８　＋０﹒５３
　　國壽（０２６２８）　　　　１１﹒８４　＋３﹒８６
　　眾安在綫（０６０６０）　　２０﹒４５　＋２﹒５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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