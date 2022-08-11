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02318 中國平安
即時 按盤價 升45.000 +1.300 (+2.975%)
大手異動

11/08/2022 13:53

《異動股》中國平安（０２３１８）升近３％，報４５元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國平安（０２３１８）升２﹒９７％，報４５元，最高價
４５﹒０５元，最低價４３﹒５元；成交１７５２﹒９萬股，成交金額７﹒７２億元；主動買沽
比率６０：４０，資金淨主動買入１﹒４億元。現時最大淨被動買入券商為ＡＢＮ　ＡＭＲＯ　
ＣＬＥＡＲＩＮＧ　ＨＫ，金額２３４５﹒１５萬元，加權平均成交價４４﹒０７元；現時最大
淨被動賣出券商為摩根大通，金額６８０６﹒７８萬元，加權平均成交價４３﹒９４２元。
　　現時，恒生指數報２００４４，升４３３點或２﹒２１％；恒生中國企業指數報６８０９，
升１６５點或２﹒４９％；恒生科技指數報４３１０，升１３６點或３﹒２８％；主板成交
５３２﹒７６億元。
　　上證綜合指數報３２７９，升４９點或１﹒５３％，成交３２６３﹒３１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４６，升２２２點或１﹒８２％，成交２１７０﹒２９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　４５﹒０００　變動　　　　＋２﹒９７％
　　最高價　　　　　４５﹒０５０　最低價　　　４３﹒５００
　　成交股數　　１７５２﹒９萬股　成交金額　　　７﹒７２億
　　１０天平均　　　４５﹒１２５　歷史波幅％　３５﹒９０３
　　２０天平均　　　４６﹒５４５　加權平均價　４４﹒０２９
　　５０天平均　　　４９﹒１３９　ＲＳＩ１４　３９﹒２３１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入１﹒４億元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國平安（０２３１８）　　４５﹒００　＋２﹒９７
　　匯控（００００５）　　　　５２﹒１５　＋０﹒３８
　　港交所（００３８８）　　３４８﹒４０　＋１﹒２２
　　騰訊（００７００）　　　３０１﹒８０　＋２﹒１０
　　建行（００９３９）　　　　　４﹒９４　＋１﹒４４
　　中移動（００９４１）　　　５１﹒８５　＋０﹒１０
　　友邦（０１２９９）　　　　７７﹒２０　＋１﹒７８
　　藥明生物（０２２６９）　　７１﹒８０　＋６﹒２１
　　美團（０３６９０）　　　１７５﹒８０　＋３﹒６６
　　阿里（０９９８８）　　　　９１﹒５０　＋４﹒０４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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