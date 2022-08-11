《異動股》中國平安（０２３１８）升近３％，報４５元

《經濟通通訊社１１日專訊》中國平安（０２３１８）升２﹒９７％，報４５元，最高價
４５﹒０５元，最低價４３﹒５元；成交１７５２﹒９萬股，成交金額７﹒７２億元；主動買沽
比率６０：４０，資金淨主動買入１﹒４億元。現時最大淨被動買入券商為ＡＢＮ ＡＭＲＯ
ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金額２３４５﹒１５萬元，加權平均成交價４４﹒０７元；現時最大
淨被動賣出券商為摩根大通，金額６８０６﹒７８萬元，加權平均成交價４３﹒９４２元。
現時，恒生指數報２００４４，升４３３點或２﹒２１％；恒生中國企業指數報６８０９，
升１６５點或２﹒４９％；恒生科技指數報４３１０，升１３６點或３﹒２８％；主板成交
５３２﹒７６億元。
上證綜合指數報３２７９，升４９點或１﹒５３％，成交３２６３﹒３１億元人民幣。
深證成份指數報１２４４６，升２２２點或１﹒８２％，成交２１７０﹒２９億元人民幣。
基本資料
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現價 ４５﹒０００ 變動 ＋２﹒９７％
最高價 ４５﹒０５０ 最低價 ４３﹒５００
成交股數 １７５２﹒９萬股 成交金額 ７﹒７２億
１０天平均 ４５﹒１２５ 歷史波幅％ ３５﹒９０３
２０天平均 ４６﹒５４５ 加權平均價 ４４﹒０２９
５０天平均 ４９﹒１３９ ＲＳＩ１４ ３９﹒２３１
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股份狀態：主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入１﹒４億元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國平安（０２３１８） ４５﹒００ ＋２﹒９７
匯控（００００５） ５２﹒１５ ＋０﹒３８
港交所（００３８８） ３４８﹒４０ ＋１﹒２２
騰訊（００７００） ３０１﹒８０ ＋２﹒１０
建行（００９３９） ４﹒９４ ＋１﹒４４
中移動（００９４１） ５１﹒８５ ＋０﹒１０
友邦（０１２９９） ７７﹒２０ ＋１﹒７８
藥明生物（０２２６９） ７１﹒８０ ＋６﹒２１
美團（０３６９０） １７５﹒８０ ＋３﹒６６
阿里（０９９８８） ９１﹒５０ ＋４﹒０４
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（ｅｄ）
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