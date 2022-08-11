《異動股》中國平安（０２３１８）升近３％，報４５元

《經濟通通訊社１１日專訊》中國平安（０２３１８）升２﹒９７％，報４５元，最高價

４５﹒０５元，最低價４３﹒５元；成交１７５２﹒９萬股，成交金額７﹒７２億元；主動買沽

比率６０：４０，資金淨主動買入１﹒４億元。現時最大淨被動買入券商為ＡＢＮ ＡＭＲＯ

ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金額２３４５﹒１５萬元，加權平均成交價４４﹒０７元；現時最大

淨被動賣出券商為摩根大通，金額６８０６﹒７８萬元，加權平均成交價４３﹒９４２元。

現時，恒生指數報２００４４，升４３３點或２﹒２１％；恒生中國企業指數報６８０９，

升１６５點或２﹒４９％；恒生科技指數報４３１０，升１３６點或３﹒２８％；主板成交

５３２﹒７６億元。

上證綜合指數報３２７９，升４９點或１﹒５３％，成交３２６３﹒３１億元人民幣。

深證成份指數報１２４４６，升２２２點或１﹒８２％，成交２１７０﹒２９億元人民幣。



基本資料

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現價 ４５﹒０００ 變動 ＋２﹒９７％

最高價 ４５﹒０５０ 最低價 ４３﹒５００

成交股數 １７５２﹒９萬股 成交金額 ７﹒７２億

１０天平均 ４５﹒１２５ 歷史波幅％ ３５﹒９０３

２０天平均 ４６﹒５４５ 加權平均價 ４４﹒０２９

５０天平均 ４９﹒１３９ ＲＳＩ１４ ３９﹒２３１

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股份狀態：主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入１﹒４億元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國平安（０２３１８） ４５﹒００ ＋２﹒９７

匯控（００００５） ５２﹒１５ ＋０﹒３８

港交所（００３８８） ３４８﹒４０ ＋１﹒２２

騰訊（００７００） ３０１﹒８０ ＋２﹒１０

建行（００９３９） ４﹒９４ ＋１﹒４４

中移動（００９４１） ５１﹒８５ ＋０﹒１０

友邦（０１２９９） ７７﹒２０ ＋１﹒７８

藥明生物（０２２６９） ７１﹒８０ ＋６﹒２１

美團（０３６９０） １７５﹒８０ ＋３﹒６６

阿里（０９９８８） ９１﹒５０ ＋４﹒０４

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（ｅｄ）

