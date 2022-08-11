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03690 美團－Ｗ
即時 按盤價 升176.400 +6.800 (+4.009%)
大手異動

11/08/2022 14:03

《大手成交》美團一手約２２萬股交叉盤，涉資３９００萬元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美團（０３６９０）於２：０２ｐｍ錄得１手２２﹒２３萬股
交叉盤，每股造１７５﹒４５元，較上日收市價高３﹒４５％，涉資３９００﹒２５萬元。
　　美團現價升３﹒４８％，報１７５﹒５元；成交１３１４﹒０３萬股，成交金額２２﹒７８
億元，主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２﹒５９億元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 17:59
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