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01209 華潤萬象生活
即時 按盤價 升34.050 +0.550 (+1.642%)
大手異動

11/08/2022 14:07

《大手成交》華潤萬象生活一手約１２７萬股交叉盤，涉４２９２萬

　　《經濟通通訊社１１日專訊》華潤萬象生活（０１２０９）於２：０６ｐｍ錄得１手
１２６﹒９萬股交叉盤，每股造３３﹒８２５元，較上日收市價高０﹒９７％，涉資
４２９２﹒３９萬元。
　　華潤萬象生活現價升１﹒０４％，報３３﹒８５元；成交１８１﹒５８萬股，成交金額
６１４０﹒９６萬元，主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出１７０﹒５８萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 17:59
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