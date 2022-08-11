《中概異動》阿里巴巴高開３％，軟銀提前結算預付遠期合約

《經濟通通訊社１１日專訊》阿里（０９９８８）現價升３﹒４７％，報９１元，該股成交

約３０９萬股，涉資２﹒７７億元；騰訊（００７００）升１﹒２２％，報２９９﹒２元；美團

（０３６９０）升１﹒４２％，報１７２元；京東集團（０９６１８）跌０﹒３７％，報

２１７﹒６元。

阿里巴巴發公告指，公司股東軟銀宣布，其董事會已批准提前股份結算先前與數家金融機構

交易對手訂立的使用軟銀持有的部分公司股份籌集資金的若干預付遠期合約。將提前結算的預付

遠期合約涉及最多約２﹒４２億股阿里美國存託股份（每股代表８股阿里普通股），佔公司已發

行股份總數約９％。



＊股份結算料今年９月底完成＊



根據軟銀作出的公開披露，上述股份結算將於今年８月中開始，預計將於今年９月底完成。

軟銀預計該等預付遠期合約的股份結算將不會導致於各金融機構交易對手向市場額外出售任何公

司股份，原因是該等預付遠期合約所涉及的公司股份在發生上述變現交易時已經由該等交易對手

在市場上進行對沖。

上述股份結算完成後，軟銀預計其實益擁有的阿里巴巴股份（包括用於持續變現交易的股份

）將相當於已發行股份總數約１４﹒６％，較６月底時披露的２３﹒７％大幅下降。

軟銀表示，預估預付遠期合約結算收益、阿里巴巴股票重估收益和衍生品收益總額約４﹒６

萬億日圓，相當於約３４１億美元。



＊恒指高開２２９點＊



現時，恒生指數報１９８４０，升２２９點或升１﹒１７％，主板成交１７﹒７２億元。國

企指數報６７２６，升８２點或升１﹒２４％。恒生科技指數報４２４４，升７０點或升

１﹒６９％。

即月期指新報１９８２２，升２５６點，低水１９點。即月國指期貨報６７３５，升９５點

，高水９點。即月科指期貨新報４２４９，升７１點，高水５點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） ９１元 升３﹒４７％

騰訊（００７００） ２９９﹒２元 升１﹒２２％

美團（０３６９０） １７２元 升１﹒４２％

京東集團（０９６１８） ２１７﹒６元 跌０﹒３７％

小米（０１８１０） １１﹒７４元 升１﹒９１％

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（ｅｒ）

